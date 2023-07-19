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«Ламбо» судного дня

Lamborghini Huracan Sterrato (2024) салонLamborghini Huracan Sterrato (2024) центральный тоннель
Lamborghini Huracan Sterrato (2024) фары
Светодиодные прожекторы — платная и весьма недешевая опция
Lamborghini Huracan Sterrato (2024) вид сзади
Дополнительный воздухозаборник сильно ограничивает задний обзор

«Самое интересное в этом автомобиле, — улыбается глава отдела маркетинга и продаж Lamborghini Федерико Фоскини, — это то, что самый экстремальный Huracan и самый удобный Huracan на самом деле одно и то же». Однако самое удивительное, что Sterrato — это не продукт маркетологов. Он полностью разработан благодаря энтузиазму конструкторов и дизайнеров

«Тогда я был новичком, и мы заканчивали работу над Urus. Находясь на полигоне в Нардо, мы рассуждали: теперь Lamborghini могут ехать по бездорожью — почему бы нам не перенести эту способность и на другие модели? Huracan с короткой колесной базой и двигателем V10 подходил идеально», — рассказывает глава отдела дизайна Lamborghini Митя Боркерт.

«Мы сделали модель в масштабе 1:3, и Рувену Мору, возглавлявшему тогда отдел разработки, она очень понравилась. Мы оба любим старые раллийные автомобили, и он согласился отдать нам под нож тестовый Huracan Performante. Мы приступили к проектированию, и все завертелось…»

И вот передо мной под калифорнийским солнцем стоит готовый к бою серийный Sterrato (в пер. с ит. — «грунтовая дорога»). Тираж Steratto — всего 1499 автомобилей. Причем изначально он был еще меньше, но из-за ажиотажного спроса планы производства пришлось пересмотреть в сторону увеличения. Почти половина тиража уйдет в США, а следующими крупнейшими покупателями станут клиенты из Европы и Ближнего Востока.

В Великобритании его цена составляет почти 233?000 фунтов стерлингов, еще нужно накинуть 30–40 тыс. евро на различные опции: блоки прожекторов, дуги на крыше и так далее. Воздухозаборник на крыше входит в стандартную комплектацию, чтобы обеспечить подачу чистого воздуха к мотору V10. «Этот воздухозаборник появился после испытаний, — говорит Боркерт, — когда вы едете боком, воздух к стандартным вентиляционным отверстиям перед задними колесами поступает слишком слабо…»

Для сидящего за рулем Sterrato главное отличие от обычного Huracan заключается в том, что шноркель почти полностью блокирует обзор через салонное зеркало заднего вида. Есть только крошечные щели по обе стороны от патрубка забора воздуха, и без постоянно работающей камеры заднего вида приходится целиком полагаться на наружные зеркала. Другим отличием интерьера Sterrato является набор «внедорожных» приборов на сенсорном экране — с графикой компаса, уклономера и угла поворота, а также изменение ключевого слова на переключателе режимов движения на руле: на месте Corsa режим Rally.

На асфальте всесезонные шины Bridgestone Duelers, разработанные специально для этого автомобиля, ведут себя очень тихо. В салон попадает гораздо меньше шума, чем в Porsche 911 Dakar или в обычном Huracan (водителю и пассажиру легко поддерживать разговор, не повышая голоса).

В салоне по-прежнему проблема с местами для хранения, а багажник в носовой части такой же крошечный, как и раньше. Зато теперь у вас есть возможность установить багажник на крыше, что сделает этот Huracan самым практичным суперкаром в мире. Тем более что вы можете съехать с асфальта, как в обычной машине. Благодаря увеличенному на 44 мм дорожному просвету в городе легко ездить по пандусам, разбитому асфальту и переезжать трамвайные пути, не опасаясь повредить днище.

Пригородная трасса ничего не скажет о том, как Sterrato ведет себя в предельных режимах. Но даже здесь ощущается, что крены в поворотах у него больше, чем у обычного Huracan. И это не удивляет: пружины здесь на 25% мягче и длиннее.

Адаптивные амортизаторы, по сути, остались прежними, однако дорожный режим Strada и более жесткий Sport перекалиброваны. Поверните руль в Strada — и вы ощутите, что между движением руля и ответной реакцией будет небольшая задержка. Рулевое управление также немного легче, чем в обычном Huracan (из-за протектора), но обратной связи достаточно, чтобы чувствовать, что происходит. Примерно так же ведет себя автомобиль в режиме Sport на низких скоростях, только руль становится чуть тяжелее, чуть меньше крены и гораздо больше шума от выхлопной системы.

В «спортивном» режиме также передается больше крутящего момента (активно распределяемого той же системой, что и у обычных полноприводных Huracan) на заднюю часть — до 80%, если позволяют условия. На трассе для ралли-кросса, специально построенной для Lamborghini и разделенной поровну между асфальтом и грунтовкой, удалось почувствовать все, на что способен «Lambo судного дня».

Мы стремительно ныряем с трассы на грунтовую петлю, переключая режим движения в Rally как раз перед тем, как шины покидают асфальт. Это какой-то сюр: ты раздаешь боком в низком суперкаре по бездорожью, позади тебя визжит V10, а из-под передних колес летят тучи мелких камней и песка. Все выглядит каким-то безумием, когда ты видишь это снаружи, но внутри чувствуешь себя комфортно и безмятежно.

По иронии судьбы Sterrato может быть лучшим Lamborghini не только на случай зомби-апокалипсиса или съемок очередной серии «Безумного Макса», но и для каждодневных поездок по далеким от идеала провинциальным британским дорогам. Впрочем, такие рассуждения не имеют какого-либо практического смысла, так как весь тираж этого суперкара уже распродан.

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