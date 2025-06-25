Созданная на основе купе Huracan внедорожная версия Sterrato ­– самая безумная машина, рожденная в мастерских Сант-Агаты с тех пор, как 12 лет назад на свет появился одноместный Lamborghini Egoista

Игрушечная машинка Hot Wheels на стероидах — вот что приходит на ум, когда вы впервые видите этот автомобиль. Sterrato выглядит и ощущается как Huracan, который стал жертвой генной инженерии. Этакий четырехколесный Франкенштейн XXI века, в котором течет кровь великих внедорожных суперкаров VW Group — победителя ралли «Дакар» Porsche 959 и многократного чемпиона WRC Audi Quattro.

Прикрытые черными расширителями с открытыми головками болтов колесные арки, прожекторы на переднем обтекателе, дополнительная защита днища, поднятая на 43 мм подвеска и расширенная на 25 мм колея… Создатели Sterrato действительно подготовили машину для бездорожья, а не пытались сделать муляж. Протектор на сваренных на заказ шинах Bridgestone с более мягкими боковинами выглядит так, будто настроен на езду по гоночной трассе с возможностью запарковать машину на горе Эверест.

Все доработки прибавили веса, поэтому в качестве компенсации мотор Sterrato лишен ограничителей и развивает 640 сил. 5,2 литровый V10 без наддува приводит в движение все четыре колеса через 7 ступенчатую роботизированную коробку с двойным сцеплением. Чтобы выдать 600 Нм максимального крутящего момента двигателю с непосредственным впрыском необходимо раскрутиться до 6500 об/мин. Пиковая мощность достигается на 8000 об/мин, при этом отсечка ограничителя срабатывает на 8500 об/мин. Разгон до сотни отнимает у этого «монстра» всего 3,4 с, а максимальная скорость ограничена возможностями шин и составляет 260 км/ч.

Мы проезжаем два круга в режиме Corsa, затем по команде инструктора отключаем ESP и моментально выставляем машину боком. Перегрузки растут, сердцебиение водителя учащается, а рация громко хрипит на итальянском: «Продолжай, давай, очень хорошо!»

Амортизаторы и шины здесь мягче, чем у обычного Lamborghini Huracan, поэтому в скольжение наш «Франкенштейн» срывается раньше. Один быстрый зигзагообразный маятниковый маневр перед входом в поворот, дрифт на четвертой передаче на скорости 120 км/ч и последующий подъем с уклоном, как у американских горок, открывают шлюзы адреналина на полную. Хотя роботизированная коробка не тратит время на выбор передаточных чисел, ручное управление трансмиссией еще лучше, поскольку позволяет поддерживать непрерывный поток мощности. Третья передача — универсальная, четвертая подходит для поворотов с двойным апексом, а пятая позволяет проверить сцепление шин на скоростных прямиках.

Система полного привода Haldex пятого поколения для Sterrato была тщательно перекалибрована. В стандартных условиях она передает чуть больше крутящего момента на заднюю ось, но, как только дело доходит до пробуксовки, передние колеса тут же получают основную часть тяговой работы. Это объясняет, почему Sterrato более послушен на трассе, чем Huracan Performante, а на песке и гравии так же хорош, как Urus. Однако иной состав резиновой смеси шин и более мягкие настройки амортизаторов добавляют метр или два к тормозному пути.

На обычной дороге приподнятая подвеска отлично сглаживает неровности и позволяет невозмутимо проезжать «лежачих полицейских». В этом со Sterrato не сравнится ни один другой суперкар. Да, реакции на руль здесь не такие острые, как у обычного Huracan, но на дороге общего пользования вам это и не нужно.

Внутри — не самая простая в использовании сенсорная информационно-развлекательная система, тумблеры и красная накладка, скрывающая кнопку запуска двигателя, которые создают атмосферу кабины истребителя. Сиденья невероятно удобны, тканевые ручки дверей банальны, но, черт возьми, они все равно классные. Салон по меркам суперкара на удивление просторный. В нем не тесно, обзорность тоже неплохая. Единственный недостаток — некуда положить личные вещи. Пара сумок ручной клади поместится под капотом, а все остальное придется положить в багажник на крыше. Впрочем, это соответствует духу Sterrato.

Увы, Lamborghini Huracan Sterrato больше не продается — все 1499 экземпляров были мгновенно раскуплены. Но можно попытать счастья и найти такой суперкар на вторичке. Цены разнятся очень сильно и, похоже, во многом зависят от того, насколько сумасшедшим был первоначальный владелец, выбирая опции. Кстати, не менее эпатажный и близкий по духу внедорожный Porsche 911 Dakar стоит примерно столько же.

