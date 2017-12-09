Фургон Sprinter Classic – самый «русский» LCV в семействе Mercedes-Benz Vans. сегодня доля локализации этого бестселлера отечественного рынка превышает уже 50%

Когда в 2013 году на Горьковском автозаводе стартовало серийное производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, уровень локализации автокомпонентов для этой модели составлял около 20%. Производство полного цикла, включающее основные технологические этапы (сварку, окраску, сборку), планомерно наращивалось, параллельно крепло сотрудничество с российскими кузовостроителями. В результате минувшим летом популярный немецкий LCV официально перестал считаться в нашей стране иномаркой – акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ относит Sprinter Classic к отечественной продукции.

Со знанием дела

Модель Sprinter Classic создавалась с учетом потребностей и реалий российского рынка. Дизайн автомобиля не самый современный, но в то же время подчеркнуто функциональный и лаконичный, точно соответствующий названию и характеру модели. Кабина, выполненная в неброском практичном ключе, подкупает продуманной эргономикой. Рычаг коробки передач смонтирован на центральной консоли для расширения пространства в водительской зоне. Сиденья с плотным наполнителем имеют боковую и поясничную поддержку. Водительское и сдвоенные пассажирские кресла предлагают множество регулировок. Аналоговая панель приборов с тахометром, часами и счетчиком пробега отлично читается. За дополнительную плату доступны наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, электрические стеклоподъемники, обогрев водительского сиденья, кондиционер и прочие электронные блага.

С 2013 года с конвейера в Нижнем Новгороде сходят фургоны со средней и длинной колесными базами и высокой крышей. Заводских вариантов исполнения кузова сразу пять: цельнометаллический фургон, грузопассажирская версия, маршрутное такси, корпоративный автобус и туристический автобус. Лицензированные кузовостроители, в свою очередь, дополняют линейку остро востребованными версиями – скорая помощь, инкассаторский автомобиль, школьный автобус, автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, рефрижератор...

Полная масса автомобиля составляет 3,5 или 4,6 т в зависимости от исполнения. Причем 4,6-тонные модификации встали на конвейер в конце 2016 года, что называется, по требованию рынка. Этого «тяжеловеса» легко опознать по сдвоенным колесам задней оси, и такой Mercedes-Benz Sprinter Classic предлагается только в удлиненном варианте. Объем кузова версии ЦМФ составляет 13,4 куб. м, грузоподъемность увеличена до 2290 кг.

Выгоды локализации

Основным драйвером локализации стал 2,2-литровый дизельный двигатель, производство которого налажено на Ярославском моторном заводе. Этот надежный, проверенный временем силовой агрегат представлен в двух вариантах мощности – 109 и 136 л.с. В 2016 году немецкая компания объявила о начале выпуска исполнений этого мотора, отвечающих стандарту Euro 5. В пару тяговитому двигателю придана 5-ступенчатая механическая коробка передач TSG (специализированная трансмиссия для малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz), передающая крутящий момент на заднюю ось. А в 2018 году автомобиль начнут оснащать еще и более современной 6-ступенчатой «механикой», которая будет способствовать экономии топлива. Кроме того, машины 2018 модельного года получат обновленный экстерьер и интерьер.

Еще одним отличием современных исполнений Sprinter Classic являются эффективные дисковые тормоза всех четырех колес, а также электронные системы безопасности, которые «переведены» сюда из перечня стандартного оснащения фургона следующего поколения. Прежде всего, это ESP новой генерации, соединившая в себе не только ABS и противобуксовочную систему, но также адаптивную систему определения массы автомобиля и функцию противодействия опрокидыванию. Доработана и приспособлена к российским условиям также вся электрика.

Российское производство этого популярного автомобиля дает возможность влиять на ценообразование, не жертвуя высокими стандартами качества. Так, цены на наиболее доступное исполнение ЦМФ стартуют с 1 605 000 рублей. Иными словами, за четыре года присутствия на нашем рынке Sprinter Classic выработал русский характер, и это на руку не только немецкому автопроизводителю, но и его клиентам. Локальное производство позволяет компании Mercedes-Benz участвовать в государственных тендерах, а покупателям – получать доступный и надежный транспорт для ежедневной эксплуатации, что подтверждают и многочисленные вторичные приобретения этой модели как частными, так и корпоративными клиентами.