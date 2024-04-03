Новый Mini Countryman уже не мини и совсем не «британец». Самая большая модель за всю историю бренда теперь производится в Германии и претендует на роль семейного кроссовера, причем даже в версии JCW

Первый опыт вождения нового Countryman мы получили за рулем «горячей» модификации John Cooper Works. С 296 «лошадьми» под капотом и полным приводом этот кроссовер является конкурентом таким моделям, как Cupra Ateca и VW T-Roc R, а также Audi Q3, BMW X1 (та же платформа, что и у Countryman) и Mercedes-Benz GLA.

Снаружи новинка выглядит немного неуклюжей, но внутри выполнена в модном экостиле с текстильной обивкой из вторсырья и оснащена первым в мире круглым OLED-дисплеем, установленным не в смарт-часах, а на торпедо автомобиля. Работает медиасистема под управлением новейшего ПО Mini Operating System 9, чей приятный интерфейс подражает смартфону. Но даже удобное меню мультимедиа не оправдывает отказ от привычных «физических» кнопок управления климат-контролем.

Помимо нового салона у модели появились новые режимы настроек Mini Experience. Они не столько меняют параметры работы двигателя, коробки передач и рулевого управления, сколько касаются внутренней атмосферы машины. Для визуального преображения интерьера используется центральный дисплей (причем его дизайн меняется не всегда в лучшую сторону) и опциональный мини-проектор, рисующий цветные узоры на передней панели.

Все Countryman третьего поколения оснащены роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, но у JCW есть спортрежим для более быстрого переключения передач. Рулевое управление острое, хотя и не последнее слово в точности. По сравнению с большинством среднеразмерных кроссоверов Countryman JCW хорошо стоит на дуге, и даже если вы переборщите с газом в повороте, это вряд ли приведет к непоправимым последствиям. Но той «управляемости карта», которую дарит хэтчбек Mini здесь не ждите. Высокий центр тяжести и масса 1660 кг — не самое лучшее подспорье для того, чтобы с азартом проходить связки серпантинов. Хотя, похоже, конструкторы выжали из «тележки» этого кроссовера все, что можно.

Автомобиль оснащен адаптивными амортизаторами, которые саморегулируются с помощью хитрой системы внутренних клапанов, и вы не имеете «права голоса» в выборе настроек. Тем не менее на плохом асфальте это не работает: Countryman JCW изрядно потряхивает, что не только подрывает его авторитет как семейного кроссовера, но и портит общее впечатление от вождения. Мотор при этом везет хорошо, и мы не сомневаемся, что он легко справится с заявленным временем разгона от 0 до 100 км/ч за 5,4 с. Однако с имитацией шума двигателя в «спортивном» режиме конструкторы явно переборщили.

Круглый экран медиацентра выглядит несерьезно, но анимация и интерфейс здесь продуманы хорошо. А вот звуковые эффекты, сопровождающие переключение настроек Mini Experience, мультяшный автомобиль на экране или аватары собак, которые вы можете выбирать для голосового помощника Mini Assistant, это уже какой-то детсад. Уж не ошиблись ли создатели новинки, когда выбирали целевую аудиторию модели?

Текстильная отделка передней панели смотрится оригинально, хотя, на наш взгляд, ее будет сложно поддерживать в чистоте. Ремешок, представляющий третью спицу спортивного руля, также является необычной особенностью модели. Передние сиденья удобные, с развитой боковой поддержкой. Задний диван двигается вперед и назад на 13 см, чтобы сбалансировать пространство для ног и багажа. Объем багажника при этом варьируется от 460 л при максимальном просторе для пассажиров до 1530 л при сложенных задних сиденьях.

Mini Countryman JCW способен понравиться, но некоторые раздражающие факторы, включая жесткую подвеску или управление «климатом» через сенсорный экран, смазывают в целом приятные впечатления о модели. В очередной раз автопроизводитель поставил стиль выше функциональности и при этом немного запутался в целевой аудитории. Водить такой кроссовер по-прежнему весело, притом что он стал вместительнее предшественника. Но на роль семейного авто лучше присмотреть другую версию.