Что это — большой хэтчбек или маленький кроссовер? Новый, полностью электрический Aceman занял нишу между MINI Cooper E и Countryman, оказавшись ни тем и ни другим

После того как Countryman со сменой поколения заметно подрос, в модельном ряду MINI появился небольшой пробел, который и должен заполнить Aceman. Он использует ту же платформу совместного предприятия BMW и китайской Great Wall Motor, что и MINI Cooper, но при этом имеет пять дверей и более квадратный силуэт.

Для новинки предусмотрено два силовых агрегата. Aceman E имеет электродвигатель на 181 л.с. и аккумулятор емкостью 42,5 кВт·ч, обеспечивающие запас хода в 310 км и разгон от 0 до 100 км/ч за 7,9 с. Aceman SE оснащается более мощным 215 сильным электромотором и батареей на 54,2 кВт·ч. В MINI заявляют, что SE способен проехать до 405 км без подзарядки и разогнаться до сотни с места за 7,1 с. Производитель также анонсировал «горячую» версию Aceman JCW, но она появится только в 2025 году.

Едет Aceman приятно — конечно, не так хорошо, как электрический Cooper, но лучше Countryman. Правда, с ухудшением качества асфальта недостатки жесткого шасси проявляются в ощутимых ударах, передаваемых подвеской на кузов. Так что, если для вас комфорт стоит на первом месте, проходите мимо Aceman: на рынке есть варианты получше.

Между версиями E и SE нет большой разницы в динамике разгона — в обоих случаях она далеко не рекордная. Но самое интересное, что в реальности Aceman ощущается еще более медлительным! А что с расходом электричества? Мы проезжали примерно 5,8 км на одном кВт·ч, что дает реальный запас хода в 322 км.

Салон Aceman выглядит практически так же, как у Cooper и Countryman. Правда, в отличие от последнего, сидит водитель довольно низко. Руль имеет толстый обод, за ним есть подрулевые «лепестки», а центральная консоль хорошо продумана в плане наличия мест для хранения.

У круглого экрана медиасистемы очень быстрый отклик и суперчеткая графика. Поначалу «навигация» в меню может показаться немного запутанной, но со временем к этому привыкаешь. Если подключить к медиацентру смартфон, неадаптированное под нестандартный формат экрана меню Apple CarPlay и Android Auto будет отображаться в виде прямоугольника внутри круга.

Салон MINI Aceman не поражает простором: на втором ряду высоким пассажирам будет тесно. Багажник при этом вмещает всего 300 л: даже Opel Mokka Electric, который регулярно критикуют за маленький багажный отсек, вмещает на 10 л больше.

Получается, что у новинки нет ни одной сильной стороны, кроме необычного дизайна. Она проигрывает Cooper в динамике и управляемости, а Countryman — в комфорте, вместительности и проходимости. Aceman — слабое звено, связавшее две успешные модели MINI, но при этом оказавшееся хуже обеих. И не будем забывать, что на рынке полно электромобилей, которые за 35 тыс. фунтов стерлингов могут предложить лучшее сочетание потребительских качеств.