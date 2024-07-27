У британцев всегда получалось задавать тренды – как в моде, так и в музыке. На этот раз им удалось сделать автомобиль, который имеет все шансы стать популярным среди поклонников стиля «электро»

Ретро уже не в моде: с кузова нового Mini Cooper исчезли хром и накладки на колесных арках, напоминающие модель 1959 года. Их заменил чистый минималистичный дизайн, вдохновленный оригиналом. Интерьер также отсылает нас к оригинальному Mini, только переосмысленному в реалиях XXI века, с гигантским OLED-экраном по центру торпедо. Все это серьезно отличается от предыдущих Mini, при этом новинка стопроцентно узнаваема внутри и снаружи.

Хотя по габаритам этот электрический Mini Cooper не сильно отличается от старого, он построен на новой платформе, а не на переделанной «тележке» с ДВС. Это означает, что вы уже не будете страдать, выбрав электропривод. Но сможет ли «электричка» очаровать истинных «петролхедов»?

В салоне мягкий пластик и хромированная отделка заменены тканевой обшивкой верхней части торпедо и дверей. Если это не кажется вам необычным, то за круглым сенсорным экраном диаметром 24 см скрывается проектор, который рисует узоры на ткани в зависимости от режима вождения. В вечернее время это световое шоу впечатляет! Сама текстильная вязка «гусиные лапки» смотрится великолепно. Но родители, несомненно, зададутся вопросом — насколько легко будет оттереть с нее следы шоколада или мороженого?

В стандартную комплектацию Cooper SE входит проекционный дисплей, позволяющий меньше отвлекаться от дороги. Чтобы увидеть свою скорость на Cooper E, вам придется переносить взгляд на центральный экран. Или доплатить за пакет оборудования, где будет проекция показаний на лобовое стекло.

Места на втором ряду ожидаемо мало, но все же больше, чем у старого Mini Electric с его приподнятым задним диваном, под которым располагался блок аккумуляторных батарей. В целом сзади будет комфортно детям, но про поездки в солидной компании лучше забыть, как и про путешествия: крошечный 211 литровый багажник к этому совсем не располагает. Запас хода также не рассчитан на дальние поездки, хотя теперь на электрическом Mini можно перемещаться не только по городу.

Версия начального уровня Cooper E оснащена аккумулятором емкостью 40,7 кВт·ч, которого в официальных тестах хватает на 300 км. Быстрая зарядка мощностью до 75 кВт дает возможность восполнить емкость батареи с 10 до 80% за полчаса, а медленная зарядка при помощи настенной коробки на 11 кВт занимает четыре с четвертью часа. Выбрав Cooper SE, вы получите аккумулятор увеличенной до 54,2 кВт·ч емкости и запас хода до 400 км. Мощность быстрой зарядки при этом может достигать 95 кВт, чтобы более крупную батарею можно было зарядить за те же 30 мин. Настенному зарядному устройству мощностью 11 кВт на это потребуется пять с четвертью часов.

Эти версии Cooper также отличаются мощностью и динамикой. Базовый Cooper E развивает 187 л.с. и ускоряется до сотни за 7,3 с. Но у нас на тесте был 215 сильный Cooper SE — он разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с. По работе подвески электрический Mini нового поколения уже не напоминает карт и не вытряхивает из вас душу при проезде неровностей. Конструкторы прошлись по тонкой грани и не переступили предел, когда точная управляемость сказывается на комфорте. Хорошая новость: даже после нескольких часов езды вы не почувствуете усталости за рулем.

Опциональные 18 дюймовые колеса (они на 20 мм шире стандартных) обеспечивают отменное сцепление с асфальтом, что вкупе с низким центром тяжести и идеальной развесовкой между осями не дает сорвать машину с намеченной траектории даже в очень быстрых поворотах. «Бездонный» крутящий момент, доступный с первого касания педали газа, позволяет получить такую порцию ускорения, которой позавидуют владельцы бензиновых JCW. Только тишина в салоне «съедает» часть эмоций от вождения, но это проблема всех «электричек».

Учитывая то, что электрический Mini второго поколения стоит примерно столько же, сколько и его предшественник, и при этом имеет значительно больший запас хода и выглядит гораздо современнее, оправданность его покупки теперь вызывает гораздо меньше вопросов. Да, он по-прежнему тесный внутри и ему не хватает пары дверей для большей практичности, но это стиль Cooper, который накладывает определенные ограничения и предполагает компромиссы. Конечно, полноценной замены Cooper с ДВС не получилось (тем более если речь идет о версии JCW), однако у новинки найдутся свои поклонники.

