Это абсолютно новый Hyundai Santa Fe. И когда мы говорим «абсолютно новый», то имеем в виду, что этот кроссовер совершенно не похож на своего предшественника

Похоже, в последние годы дизайнерский отдел Hyundai подсел на «таблетки для храбрости». Иначе чем объяснить появление моделей с таким смелым дизайном, как у нового Santa Fe? В Сеуле надеются, что этот большой угловатый кроссовер приблизит их бренд к европейским моделям премиум-класса, сохранив лучшее соотношение цены, качества и надежности. Мы отправились в Корею, чтобы первыми сесть за руль Santa Fe и узнать, насколько он отличается от модели предыдущего поколения.

Можно предположить, что вместе с «таблетками для храбрости» дизайнерский отдел Hyundai закупил партию конструкторов Lego, решив смоделировать кроссовер с использованием популярных кубиков. Угловатый кузов нового Santa Fe не производит впечатление прорывного дизайна, а кому-то и вовсе может показаться несуразным. Но на самом деле корейцы сделали нечто выдающееся.

В Hyundai не только проделали огромную работу по созданию оригинального образа, но и уделили большое внимание внутреннему наполнению, используя дорогие материалы отделки и «умные» технологии. Примером тому являются двойные беспроводные зарядные устройства для смартфонов и лоток для стерилизации ультрафиолетом (!), который должен убивать бактерии на регулярно используемых предметах — таких, как мобильные телефоны, ключи или кошельки.

На торпедо есть 6,6 дюймовый дисплей климат-контроля, а также 12,3 дюймовая электронная комбинация приборов и информационно-развлекательная система с экраном той же размерности. Причем медиацентр работает очень хорошо, радуя быстрым откликом и понятным красивым меню. Возможно, медиасистема Hyundai еще недотягивает до уровня лидеров класса, таких как BMW и Audi, но определенно стала близка к ним как никогда ранее. Что тоже приятно видеть, так это физические регуляторы климат-контроля и удобные кнопки быстрого доступа к меню информационно-развлекательной системы — то, чего сейчас не предлагают конкуренты.

Мы опробовали 1,6 литровый гибрид с турбонаддувом (мощность и крутящий момент для Европы еще не определены) и, проведя большую часть времени на автомагистрали и в городе, были впечатлены. Динамики хватает, плюс трансмиссия плавно сочетает электропривод с ДВС. Этот гибридный привод не самый тихий под нагрузкой, но звук турбомотора не досаждает, учитывая его относительно небольшую мощность и то, что ему приходится тянуть автомобиль весом более 2,2 т.

Системы помощи при вождении включают улучшенное автономное экстренное торможение, а также усовершенствованную функцию удержания автомобиля в полосе движения. Умный «круиз» может не только поддерживать заданную скорость и расстояние до впередиидущего автомобиля, но и подруливать на изогнутых участках автомагистрали.

Места в салоне «Санты» стало намного больше. Пространство для ног во втором и третьем рядах увеличилось на 35 и 15 мм соответственно. Кроме того, высота сиденья в третьем ряду выросла на 69 мм, что обеспечивает лучший обзор вперед. Едет кроссовер очень мягко и благородно, создавая высокий уровень комфорта пассажирам. И в целом производит впечатление дорогого и породистого автомобиля. На месте Mercedes-Benz с BMW я бы уже напрягся.

Нашу короткую поездку на новом Hyundai Santa Fe нельзя назвать полноценным тестом, однако кое-какие впечатления получить нам все же удалось. То, что мы увидели, произвело крайне приятное впечатление, значительно превосходящее ожидания. Конечно, радикально новая внешность кроссовера понравится далеко не всем. Но под ней скрывается хорошо сложенный, просторный и комфортабельный кроссовер.

Важно и то, что Hyundai смог добавить в автомобиль больше роскоши, современных функций и качества, чем когда-либо прежде. И, хотя все эти новшества, безусловно, будут отражены в цене, новый Santa Fe впервые может стать жизнеспособной альтернативой конкурентам из Audi, BMW и Mercedes-Benz. Если вы не хотите переплачивать за бренд, это как раз тот случай, когда машину из Кореи можно взять дешевле аналогов из Германии, не потеряв при этом в дизайне, технологиях и комфорте.

