Hyundai ворвался в сегмент «горячих» хэтчбеков с моделями i30 N и i20 N, а недавно компания объявила о решении отказаться от бензиновых N-моделей в пользу электрических «карманных ракет» — во главе с новым Ioniq 5 N

Это довольно смелый шаг, учитывая, что основную аудиторию любителей «заряженных» машин составляют поклонники ДВС. Но инженеры Hyundai, похоже, знают, что делают. Они не просто взяли обычный Ioniq 5 и удвоили его мощность, но и добавили ему функции, которые должны сделать его привлекательным в глазах любителей бензина. К примеру, модель научили имитировать звук мотора и работы роботизированной коробки передач с двойным сцеплением. Все это кажется глупым и бесполезным, но лишь до тех пор, пока вы не попробуете Ioniq 5 N в деле.

В Hyundai основательно переделали шасси Ioniq 5, увеличив жесткость переднего и заднего подрамников, опор двигателя, установив усиленные амортизаторы, мощные тормоза и даже новый рулевой механизм, который делает меньше оборотов от упора до упора. Но и это еще не все: кузов был усилен с помощью дополнительных 42 сварных швов и 2,1 м структурного клея. Есть изменения и в дизайне. Массивный задний диффузор и выступающий спойлер делают Ioniq 5 N на 80 мм длиннее обычного Ioniq 5. Он также на 20 мм ниже и на 50 мм шире, чтобы вместить в колесные арки более толстые шины Pirelli P-Zero размерности 275/35 R21.

Ioniq 5 N имеет два электродвигателя общей мощностью 641 л.с., позволяющих разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 с. Для контекста: версия N ровно в два раза мощнее самого мощного Ioniq 5 с его 321 л.с. и на 1,7 с быстрее. Емкость аккумулятора увеличена до 84 кВт·ч, чего, по данным производителя, должно хватить на 450 км пробега. Хотя последний показатель целиком зависит от того, как сильно ваша правая нога нажимает на газ (у нас во время теста проехать больше 340 км не получалось).

А еще у Ioniq 5 N есть специальный режим вождения, который открывает доступ к широкому выбору настроек (как в BMW M-серий). Как только вы найдете меню N на экране медиацентра (кнопки быстрого доступа почему-то нет), то сможете настроить параметры электродвигателей, усилие на руле, жесткость амортизаторов, электронный дифференциал повышенного трения и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживает функция N e-Shift. Она превращает подрулевые «лепестки», обычно используемые в электромобилях для регулировки рекуперации, в «лепестки» переключения передач, которые с грохотом имитируют работу 8 ступенчатой трансмиссии DCT. Hyundai даже оснастила машину имитацией ограничителя оборотов, который сработает, если вы переключитесь на повышенную передачу слишком поздно. Забавно, что на цифровой панели приборов лимит установлен на 6700 об/мин, но, конечно, можно было задать любое значение.

Тем временем система N Active Sound+ имитирует шум двигателя в салоне с возможностью выбора различных настроек. Предусмотрено, к примеру, включить вой электромобиля из игры Gran Turismo или звук… истребителя! Вы спросите, а причем тут истребитель? Оказывается, звуковую дорожку создавали в то же время, когда на экраны вышел боевик Top Gun Maverick («Топ Ган: Мэверик»), и записать на нее шум реактивной турбины боевого самолета инженерам показалось забавным.

N Torque Distribution — следующая функция, которая достойна внимания, поскольку позволяет водителю переключать автомобиль с переднего привода на задний или на любую из девяти промежуточных ступеней. Помнится, в Mercedes-AMG E63 S было что-то похожее, когда водитель мог отключать передачу крутящего момента на передние колеса в режиме Drift Mode. Однако такие широкие диапазоны настроек привода возможны только в электромобиле.

Но и это еще не все! Есть режим N Drift Optimiser для бокового скольжения и N Pedal, когда при отпущенной педали газа включается максимальное (до 0,6G) рекуперативное торможение. Наконец, режим N Grin Boost (имеет отдельную кнопку на руле) дает возможность на 10 секунд включить максимальную производительность двигателей, в противном случае они будут выдавать не 641, а лишь 601 л.с.

Все это на первый взгляд звучит сложно и запутанно, но за рулем вы быстро усваиваете все настройки, и результат получается исключительным. Ioniq 5 N — электромобиль с впечатляющей динамикой, который создавали люди с хорошим чувством юмора, поэтому его вождение становится настоящим весельем. При всей своей спортивной направленности Ioniq 5 N остается просторным семейным автомобилем. Платформа EV Hyundai означает, что вы получите ровный пол сзади, множество мест для хранения и большой багажник. Да, ваше 640 сильное электрическое трековое оружие можно легко использовать для поездок к теще или в супермаркет.

Ковшеобразные по форме и с подсвеченным N-логотипом передние сиденья — главное, что отличает внутри «горячую» версию от обычного Ioniq 5. Поддержка, которую они обеспечивают, фантастическая, при этом у них есть подогрев и вентиляция! Руль также уникальный, усеянный кнопками, включая две для N-настроек. Всего на руле и рулевой колонке почти два десятка кнопок и переключателей, что, может, и перебор. Ну и качество материалов отделки местами недотягивает. Это не кажется проблемой, когда вы берете электромобиль за 45 тыс. фунтов стерлингов, но в машине, которая стоит в полтора раза дороже, такое сложно игнорировать.

Есть большая разница между быстрым автомобилем и автомобилем, который приносит удовольствие. Электромобили часто показывают невероятную динамику на прямой, но при этом остаются скучными. В Hyundai же смогли решить проблему с должной фантазией и идеальным исполнением. Лучше «карманной ракеты» с электроприводом вы не найдете.