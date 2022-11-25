Kia Sportage III и его коллега по платформе Hyundai ix35 в свое время заставили раскрыться многие кошельки. Прошедшее десятилетие показало, насколько те расходы были оправданны

Изрядный список проблем не помешал Kia Sportage третьего поколения стать бестселлером. Жизнь по новым правилам – переход на «паркетное» существование с клиренсом 172 мм для некогда рамного внедорожника давался непросто. В машинах 2010–2011 годов хватало родовых травм, часть которых со временем производитель изжил. Но харизма модели легко компенсировала неурядицы. Продажи перли вверх. Тем временем Hyundai ix35 как «родной брат» Sportage в России почему-то не воспринимался, хоть и был создан на той же платформе с аналогичными силовыми агрегатами. Памятуя об утилитарных достоинствах предшественника (Hyundai Tucson), ix35 встретили тепло.

К нам поставляли передне- и полноприводные Kia Sportage с 2 литровыми бензиновым (150 л.с.) и дизельным моторами (136 и 184 л.с.). Наряду с 6 ступенчатым вполне надежным автоматом, наиболее часто встречающимся на вторичке, к нам возили неудачную 5 ступенчатую механику. Там обнаружился конструктивный перекос, из-за чего коробка разрушалась уже к 40 тыс. км. Однако чуть позже появилась беспроблемная 6 ступенчатая МКП. У Hyundai ix35 список силовых агрегатов аналогичен, да и проблемы, как выясняется, те же…

Нам бы дизель

Говоря о бензиновом моторе, по статистике с форумов владельцев Kia, при неплохой надежности цепного ГРМ и навесного оборудования из-за провернувшихся вкладышей двигатель иногда умудрялся загреметь в ремонт уже после 100 тыс. км пробега. Ремонт сложный: «родных» запчастей мало, а неоригинала нет вовсе. Проще купить контрактный мотор. Ситуация с надежностью наладилась лишь к рестайлингу 2014 года. Выборка отзывов на форумах Hyundai вышесказанного не подтверждает. Здесь проблемы силовых пар вообще, словно сговорившись, владельцы обходят стороной, непрерывно сетуя лишь на жесткое несовпадение заявленного и фактического расхода бензина.

Ресурс дизелей больше – это общий момент. Экономичность, динамика и эластичность в сравнении с бензиновым мотором явно выше. Турбины не подводят, как и привод ГРМ вместе с навесным оборудованием. Однако случись что, вскрытие дизеля увеличит затраты вдвое, и это касается обеих моделей. Зато жалобы на автоматическую коробку исходят только от аудитории Hyundai. Автомат иногда «тупит» при попытке ускориться после длительного размеренного движения. Говорят о пробуксовках с последующим сильным толчком при переключении. Помогает перепрошивка блока управления АКПП. Но затрудненный пуск в морозы перепрошивкой не устранить. В ix35 «подмерзает» втягивающее реле. В свою очередь, Sportage может ответить на это выходом из строя межосевой муфты при частом преодолении бродов. Внутрь узла, теряющего герметичность примерно к пробегу 80 тыс. км, попадает влага.

Да, не Mercedes

По состоянию салона Sportage сложно судить о его возрасте. Он быстро стареет, пластик в ходовых местах царапается, истирается подлокотник водительской двери, облезает кожаная обшивка руля. Появляются «сверчки». Набивка сидений со временем выкрашивается, а обивка (кожаная) особенно быстро лопается в зоне контакта с основанием кресла. Истории с плохо закрывающимися дверями, петли которых приходится регулировать чуть ли не каждые 30 тыс. км, знают точно все. Похожие проблемы можно наблюдать и в подержанных ix35. Жесткость кузова оставляет желать лучшего – часто приходится регулировать петли пятой двери, чтобы та не «брякала» на ходу.

Проблемы по кузову тоже схожи. От сколов наиболее всего страдают кромки капота и крыши. ЛКП у обеих машин довольно мягкое, но металл под ним хорошо сопротивляется коррозии. Сколы долго не ржавеют. Маляры советуют искать машину, окрашенную в металлик, поскольку экологичный акрил обычно «колется» быстрее. Кроме того, лучше избегать версий с люком (клинит) и обогревом зоны стеклоочистителей. Из-за контраста температур стекла охотно трескаются.

Тук-тук, откройте

Подвеска Sportage способна застучать в любом месте. На морозе дубеет и люфтит пыльник штока амортизатора, стойки стабилизаторов – типичные расходники, даже на малых пробегах постукивает рулевая рейка. Многие сетуют на звуки в задней подвеске: скрипят из-за проникшей грязи нижние сайлент-блоки. Правда, со временем Kia и эту напасть устранила. Удивляемся, что многие владельцы ругают оригинальные комплектующие, замена которых на качественный неоригинал приводит к устранению ряда проблем.

Жалобы на жесткую подвеску Hyundai схожи. Здесь главный источник стука те же «родные» амортизационные стойки. Некоторые умудрялись поменять их трижды всего за 20 тыс. км. Судя по всему, стучать могут как сами стойки, так и их пыльник с отбойником, которые рекомендуют сажать на герметик. Впрочем, слабые стойки – не догма. Полно и тех, кто проехал до 100 тыс. км без приключений.

Дайте свет

Не все ладно и по электрике. Покупая Sportage важно убедиться в наличии уплотнителей капота, особенно со стороны левого крыла. В отсутствие его вода заливает блок управления двигателем. Мотор не заведется, пока контакты не просохнут. Да, кстати, лампы в фарах часто перегорают. Смиритесь. Причина так и не была найдена. Не удивляйтесь, если «сходит с ума» система бесключевого доступа. Это тоже норма. Полагаться на датчики парктроника не советуем, выходят из строя. К слову, Sportage не раз ловили c промокшей камерой заднего вида.

В Hyundai ix35 нередко шумит моторчик печки, а отказы датчиков парктроника и камеры заднего обзора тоже, судя по отзывам, встречаются. Помимо этого, можно нарваться на «глюки» штатной магнитолы, отмечены случаи самопроизвольного включения «контролек» на ходу с последующим кратковременным потуханием щитка приборов.

В общем, мы предостерегаем читателя от безоговорочной веры в могущество южнокорейского автопрома. Выбирать из двух моделей следует осторожно, не делая главной ставки на внешние критерии. Предпочтение лучше отдать дизелю, а при покупке важно хорошо смотреть и хорошо слушать, чтобы наверняка получить целый букет поводов для хорошей скидки. Ну а в целом брать можно, обе модели достаточно ликвидны на рынке.

