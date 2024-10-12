Самая большая глобальная модель Hyundai вернулась на рынок в новом обличии, произведя настоящий фурор. В адрес ее дизайнеров летело столько же восторженных откликов, сколько и проклятий, но равнодушным новинка не оставила никого

Саймон Лосби, старший вице-президент центра дизайна Hyundai, говорит, что новинку нарочно сделали такой угловатой, и даже называет Santa Fe «кирпичом». Но, несмотря на квадратную форму, этот кроссовер имеет неплохую аэродинамику: коэффициент сопротивления воздуха Cd=0,296.

Лосби также говорит, что идея дизайна нового Santa Fe возникла после пандемии, когда люди в Корее все чаще стали проводить мини-отпуск на своих автомобилях, просто потому что не могли поехать за границу. Команда дизайнеров Hyundai решила совместить машину для поездок на работу с автомобилем для путешествий выходного дня. Сделать ее вторым домом. И это не дурацкая идея: сейчас в Корее набирает популярность Chabak (cha означает «автомобиль», bak — «сон»), когда люди буквально живут в своих автомобилях.

Покупатели Santa Fe могут выбрать либо просто гибридную, либо подзаряжаемую гибридную модель: в обоих случаях кроссовер будет укомплектован 1,6 литровым бензиновым мотором с 6 ступенчатым автоматом. А дальше начинаются различия. Версия Hybrid оснащена аккумуляторной батареей на 1,49 кВт·ч и электродвигателем мощностью 64 л.с., который позволяет экономить топливо в пробках и помогает основному бензиновому ДВС при ускорении. Для гибрида доступны версии с приводом на два или четыре колеса. Гибрид 2WD разгоняется до сотни за 9,6 с, расходуя 5,7 л/100 км.

Выбрав версию Plug-In, вы получите аккумулятор увеличенной до 13,8 кВт·ч емкости и 97 сильный электромотор. Подзаряжаемый гибрид Santa Fe имеет только полный привод, тратит на разгон до 100 км/ч 9,3 с и может проехать около полусотни километров за счет электричества. В результате его средний расход составляет всего 1,5 л/100 км.

Даже в «базе» кроссовер вооружен кучей опций, включая «навигацию», электропривод задней двери, подогрев передних сидений или 20 дюймовые колеса. Помимо семиместного варианта, вы можете выбрать шестиместную модель, где во втором ряду установлена пара капитанских кресел.

Внутри Santa Fe выглядит шикарно. Водительское кресло имеет множество регулировок, а два 12,3 дюймовых экрана — приборной панели и медиацентра — хорошо читаются. Но сама информационно-развлекательная система не отличается выверенной логикой управления. Впрочем, эти претензии можно адресовать большинству моделей Hyundai (а также Kia и Genesis). Нелогичность меню, к счастью, компенсируется большой панелью кнопок для быстрого доступа к различным функциям, а также «физическими» кнопками для настройки климат-контроля и режимов движения.

На среднем ряду очень просторно и комфортно. Здесь есть подстаканники, вместительные отсеки для хранения, множество портов для зарядки и даже обычные бытовые розетки. Доступ к третьему ряду легко получить благодаря электроприводу второго ряда сидений. Здесь тоже имеются подстаканники и порты для зарядки, а места хватает даже для взрослых пассажиров, но долго сидеть тут не хочется. Багажник впечатляет. В Hyundai заявляют, что его минимальный объем у гибрида составляет 628 л, а у подзаряжаемой версии — 621 л. При сложенных сиденьях он увеличивается до 711 и 704 л, а также до 1949 и 1942 л соответственно.

На ходу Santa Fe Hybrid отличается плавной и тихой работой привода. Двигатель практически не слышно: даже при резком ускорении он звучит так, будто его раскручивают в соседней машине. При этом ускорение менее чем за 10 с до сотни для такого автомобиля — достойный результат, который позволяет совершать обгоны без напряжения мышц таза. Рулевое управление легкое, но это не мешает уверенно проходить быстрые повороты, несмотря на большие габариты Santa Fe.

Из-за 20 дюймовых дисков в Santa Fe хорошо чувствуются крупные выбоины, зато мелкие и средние неровности он не замечает, причем на любой скорости. Настоящий крейсер для автомагистрали! Шум ветра тоже не слишком навязчив на высоких скоростях, несмотря на форму кузова. Да, это кирпич на колесах. Но он чертовски хорош.

Серьезным конкурентом новому Santa Fe мог бы стать Kodiaq, который также предлагает семь мест, хорошее оснащение и подзаряжаемый гибридный привод, но стоит примерно на 10 тыс. фунтов стерлингов дешевле. Однако кроссовер Hyundai смотрится более престижным, несмотря на все усилия Skoda в этом направлении. Корейскую модель лучше сравнивать с Land Rover Discovery, а он на 20 тыс. фунтов стерлингов дороже и доступен только с дизелем. Самым же близким по размерам подзаряжаемым гибридом является Range Rover Sport P400e, который почти вдвое дороже Santa Fe! Стоит ли переплата за премиальный бренд таких денег? Мы уверены, что нет.