В России изменился порядок общения между недовольными выплатами по ОСАГО автомобилистами и страховыми компаниями. Перед тем как идти в суд, пострадавшим теперь нужно обращаться в еще одну структуру

Казалось бы, главные проблемы на рынке обязательного автострахования остались в прошлом. Решен вопрос доступности полисов ОСАГО – теперь купить «автогражданку» не составляет труда. Значительно выросла средняя выплата, а наряду с денежными компенсациями все более популярным становится натуральное возмещение, когда автомобиль пострадавшего ремонтируют в автосервисе без каких-либо доплат. И все-таки недовольных много…

Разгрузить суды

Лишь в первом квартале 2019 года по искам автомобилистов суды взыскали 2,3 млрд рублей. И это только сумма, необходимая на восстановительный ремонт транспортных средств пострадавших. Дополнительно страховые компании были наказаны еще на 2,9 млрд рублей – это так называемые накладные расходы (штрафы, пени, неустойки, оплата экспертиз и юридических услуг).

Такое положение дел, понятное дело, не нравится страховым компаниям. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, результатом подобных судебных разбирательств является не восстановление нарушенного права пострадавших, а набивание карманов разного рода посредников. Отчасти это так, хотя на самом деле страховщики сами виноваты в сложившейся ситуации. Тут вам и занижение с их стороны положенных компенсаций, и необоснованные отказы в выплатах. Однако дополнительная финансовая нагрузка по нестраховым выплатам связана еще и с тем, что судебные органы просто завалены страховыми спорами и у судей нет возможности рассматривать подобные споры объективно. Поэтому и было принято решение ввести институт специального финансового омбудсмена, своего рода третейского судьи.

На чьей стороне омбудсмен?

Рассмотрим, каков теперь порядок действий сторон. Напомню, что по ОСАГО страховая компания обязана выплатить полагающуюся компенсацию пострадавшему в ДТП в течение 20 рабочих дней (п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО). Если страховщик в положенный срок не уложился, недоплатил положенного или вовсе отказал в выплате, пострадавший должен направить претензию. Кому? Тому же страховщику. На добровольное урегулирование спора последнему отводится еще 30 дней. Однако зачастую решить вопрос миром все-таки не удается, тогда-то и необходимо обращаться к финансовому уполномоченному. Сделать это можно или лично (обратившись в офис омбудсмена), или в электронном виде (образцы заявлений и порядок обращения есть на официальном сайте finombudsman.ru).

Через 15 дней финансовый уполномоченный уведомит стороны о принятом решении. Дело, как вы понимаете, рассматривается без участия автовладельца и страховой компании. Свое решение омбудсмен направляет автовладельцу и в страховую компанию по электронной почте. По истечении еще 10 дней (когда решение уполномоченного вступит в силу) можно начинать требовать от страховщика оплату или доплату. Хотя при положительном для автовладельца решении он должен сам вернуть должок в течение 10–30 дней. Так прописано в законе. Если же деньги не поступят, лучше всего сделать запрос омбудсмену на получение специального удостоверения. Это как исполнительный лист – по такому документу деньги можно списать со счета страховой компании принудительно.

Впрочем, финансовый уполномоченный может встать и на сторону страховой компании. Или же не решит вопрос в отведенное время. Тогда, получив отказ или отсчитав положенное время и не дождавшись ответа, автовладельцу следует все-таки обращаться в суд.

Особые условия

Личное обращение к уполномоченному для автомобилистов бесплатно. Но, если он переуступает право требования долга какой-нибудь фирме, посредники уже должны оплачивать работу омбудсмена. То же касается и страховщиков. В случае проигрыша дела у уполномоченного страховщику придется раскошелиться. Причем размер взноса будет зависеть от числа жалоб на конкретную страховую организацию: чем больше жалоб, тем больше сумма. За одну жалобу страховщику могут выставить счет в размере от 7500 до 45 000 рублей.

Вместе с тем, если новый институт станет объективно и профессионально рассматривать споры по ОСАГО, в целом удовлетворены должны быть все. Автовладельцы смогут быстрее получать необходимые и обоснованные компенсации, а страховые компании окажутся в большей степени защищены от мошенников.