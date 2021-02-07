Горьковский автозавод скоро начнет продажи принципиально новой модели – среднетоннажного бескапотного грузовика VALDAI Next. Этот автомобиль готов предложить своим владельцам целый пакет выгодных решений – их даже нетрудно подсчитать

Первое, чем удивил всех VALDAI Next, – это его внешний вид. После того как предыдущие новинки ГАЗа почти четверть века получали полукапотную кабину, этот «среднетоннажник» вдруг оказался бескапотным. Что не случайно. Такая компоновка позволила сразу на 80 см увеличить монтажную длину рамы для грузовой платформы (тем самым обеспечив дополнительно 5 м³ полезного объема), а вместе с тем улучшить маневренность автомобиля, ориентированного на внутригородские перевозки. Впрочем, это лишь верхушка айсберга – новая модель несет в себе множество и других преимуществ.

Город ждет!

Одна из ключевых особенностей нового российского грузовика, специально созданного для городских пере­возок, – большой запас прочности всей конструкции. Это достигнуто за счет того, что в шасси широко используются многие узлы и компоненты от более тяжелого, почти 9-тонного автомобиля «ГАЗон Next». Благодаря чему 6,7-тонный VALDAI Next способен уверенно принимать на борт как минимум 3,7 т груза и гарантирует комфортную езду на малых и высоких скоростях по всем типам дорог. Новые сайлент-блоки в связке с цельной арматурой в передней и задней подвесках не только продлевают срок безремонтной эксплуатации машины, но и обеспечивают плавность хода. Этому же способствуют увеличенные (в сравнении с конкурентами) хода подвески, а также конструкция переднего и заднего стабилизаторов.

Говоря о ездовых характеристиках, следует сказать и об эффективной пневматической тормозной системе с дисковыми тормозами всех колес, которую поставляет один из мировых лидеров в своей области – компания Wabco. Эта система с ESP сохраняет свою работоспособность в аварийных ситуациях, она рассчитана на автомобиль полной массой до 9 т, а также характеризуется малым усилием нажатия на педаль и уменьшенным тормозным путем.

Кстати, c заводов этой же компании на ГАЗ для VALDAI Next приходят ABS и противодействующая сносу ESC, от Bosch – рулевые механизмы, от Anvis – опоры силового агрегата. Карданную передачу поставляет Tirsan, сцепление – ZF, компании Hoerbiger и SKF производят компоненты КПП. Есть также комплектующие от Foton, «БелМага», Rubena. И, разу­меется, не требующий представления экономичный дизельный мотор Cummins ISF 2.8. Он может работать в двух режимах, позволяя подбирать наиболее эффективную манеру вождения под конкретную ситуацию. А в сочетании с новой 6-ступенчатой коробкой передач (созданной на ГАЗе) двигатель обеспечивает минимальный расход топлива (от 15 л/100 км). Так, одного 125-литрового бака хватает на 780 км пробега в городском цикле или на 2,5 дня интенсивной работы без посещений АЗС.

На базе VALDAI Next планируется выпускать различные варианты специальной техники, а также разные грузовые исполнения – от бортовых машин до изотермических фургонов. Причем и тут клиентам предоставлена вариативность. Новый нижегородский грузовик в зависимости от колесной базы (3310 или 4000 мм) и, соответственно, площади надстройки может перевозить от 8 до 11 европалет. И даже в длинной версии он остается очень маневренным: радиус разворота в этом случае составляет лишь 7,2 м – важнейший фактор в тесных мегаполисах. Естественно, этот показатель еще меньше при короткой базе – всего 6,2 м.

Понятно и без калькулятора

Будучи типичной «рабочей лошадкой», выведенный на рынок VALDAI Next является на редкость комфортабельным и безопасным грузовым автомобилем. Это – результат грамотной синергии собственного опыта инженеров ГАЗа и современных зарубежных наработок. Так, кабина новой модели – плод кооперации с одним из крупнейших международных игроков на рынке коммерческого транспорта, компанией Foton. Сформировав концепцию автомобиля, нижегородцы не стали изобретать велосипед – с нуля конструировать бескапотную кабину (вышло бы и долго, и дорого для потребителя), а адаптировали под свою машину уже имевшийся продукт.

Как результат, клиентам предлагается удобный для водителя и пассажиров, функциональный и продуманный автомобиль. В кабине (шириной 206 см) есть большой вещевой бокс, полка для бумаг под потолком и столик, который получается из складывающегося среднего сиденья (пассажирские кресла сдвоенные). Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, а рычаг КПП мягко и очень тихо переключает передачи.

Уже в low-cost комплектации VALDAI Next предлагает кондиционер, магнитолу, электропривод и обогрев зеркал, стеклоподъемники с электроприводом, розетку на 12 В, прикуриватель и пепельницу, круиз-контроль, корректор угла наклона фар, сиденья с подголовниками, систему «ЭРА ГЛОНАСС», еще ряд удобных и полезных функций. В том числе единый ключ выкидного типа для зажигания, дверей и бензобака. При выборе же high cost комплектации клиент получит уже 2DIN магнитолу, а также кондиционер, камеру заднего вида, изображение с которой выводится на 9-дюймовый сенсорный дисплей «мультимедийки».

Особое внимание уделено обзорности – лучшей среди «одноклассников» на рынке! Помимо большой площади остекления кабины этому способствует целый комплекс пассивной безопасности, состоящий из шести зеркал, среди которых зеркала бордюрные, сферические, переднего бампера, что позволяет легко маневрировать и парковать автомобиль. В темное время суток отличную видимость обеспечивает светотехника, включающая «противотуманки» в базовой комплектации и светодиодные дневные ходовые огни. В числе иных (еще не упомянутых) электронных ассистентов – системы EBD, ASR и даже противооткатная HSA.

И, наконец, вишенка на торте – необычайно низкая стоимость обслуживания VALDAI Next. Затраты на его ТО – до 40% ниже в сопоставлении с ключевыми конкурентами, расходы на замену быстроизнашиваемых деталей (например, тормозных дисков и колодок) меньше до 3,7 раза. Добавив к этому широкую сеть дилеров и фирменных магазинов марки, получим чрезвычайно выгодный в эксплуатации среднетоннажный грузовик.