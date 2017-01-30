Компания TRW – разработчик и производитель комплексных тормозных систем – определила «формулу успеха», благодаря которой занимает лидирующие позиции на рынке оригинальных запчастей

Международный концерн TRW, имея более чем вековой опыт работы, в последние 20 лет трансформирует свои знания в предложения на рынке послепродажного обслуживания. Ежегодно TRW выпускает свыше 12 млн тормозных дисков как для оригинального оборудования, так и для независимого рынка запчастей во всем мире. Как лидер рынка фирма находится на передовой линии инноваций и применяет новейшие достижения в технологии тормозных дисков, что, в свою очередь, позволяет предлагать клиентам наилучший сервис.

В частности, недавно была запущена мультимедийная маркетинговая кампания «Настоящие профессионалы», сфокусированная на тормозных дисках. С ноября 2016 года все тормозные диски и барабаны, изготавливаемые и продаваемые в Европе, для легковых и легких грузовых автомобилей, должны соответствовать минимальным стандартам, определенным законодательным актом ECE R90. Чтобы обеспечить соответствие этим нормативам, детали должны пройти серию испытаний и продемонстрировать характеристики, аналогичные оригинальным деталям.

«Формула успеха и многолетней работы в этой области – непростое сочетание опыта, знаний, навыков и инноваций. В первую очередь все зависит от конт-роля», – считает Стефан Шварц, старший специалист TRW Aftermarket по контролю качества тормозных дисков в Европе. В TRW поддерживают принятие любой директивы, требующей соблюдения правил стандартизации критически важных для безопасности деталей, ведь при условии повсеместного применения этих директив и контроля их выполнения легче оградить рынок от некачественной и контрафактной продукции.

В целях сохранения контроля процессов производства и тестирования компания выпускает более 70% дисков под брендом TRW на заводах, расположенных по всему миру, в том числе на ведущем европейском предприятии в Чехии. Контроль начинается с тщательной оценки сырья для производства самого лучшего чугуна. Всесторонние проверки позволяют добиться высокого содержания углерода, благодаря чему достигается низкая степень усадки, высокая износостойкость и термическая устойчивость, высокая прочность на разрыв и сжатие. После этого отливки проходят ряд строгих испытаний. «Проектируя диски, мы контролируем каждый элемент каждой детали и не идем ни на какие компромиссы в отношении сырья или допусков на обработку», – констатирует Стефан Шварц.

Кроме того, среди производителей запасных частей TRW является одной из немногих компаний, имеющих собственное испытательное оборудование. Это дает возможность самостоятельно контролировать процесс.

С учетом целостности систем автомобиля все детали тормозной системы, системы рулевого управления и подвески работают максимально эффективно в том случае, когда используются вместе. Поэтому полтора года назад компания TRW Aftermarket запустила инициативу «Идеальное решение», предполагающую установку выпускаемых под брендом TRW тормозных колодок и дисков в комбинации друг с другом, что позволит добиться наиболее безопасной езды и станет разумным решением компании для агентов по торговле автомобилями и запасными частями. Инициатива оказалась успешной с точки зрения повышения показателей продаж и доведения информации о необходимости обеспечения безопасности до более широкой аудитории.

Доказательством уверенности в эффективности программы «Идеальное решение» стала расширенная гарантия на три года, предоставляемая TRW Aftermarket на случай производственных дефектов и дефектов материала. Условием гарантии является одновременная установка выпускаемых под брендом TRW тормозных колодок и дисков. Таким образом компания обеспечивает лучший в своем сегменте рынка охват парка автомобилей и предлагает полную маркетинговую и техническую поддержку. При этом в упаковке каждого изделия стандартно имеются все необходимые для его установки элементы и инструкции.