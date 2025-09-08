Снаружи этот электрический седан выглядит как эволюционный логичный апгрейд прежнего Mercedes-Benz CLA. Но внутри — настоящая революция и технологии флагманского S-класса
CLA 250+ — первый из двух вариантов нового электрического Mercedes-Benz. Двухмоторная полноприводная версия CLA 350?4Matic появится в следующем году, как и версия с 48 вольтовой мягкой гибридной силовой установкой на базе нового 1,5 литрового турбомотора, работающего по циклу Миллера. Модель с технологией EQ выходит в очень конкурентный сегмент, где трехлучевая звезда практически не была представлена.
Электрический седан построен на новой архитектуре Mercedes-Benz MMA, которая также ляжет в основу универсала Shooting Brake и компактных кроссоверов GLA/GLB следующего поколения. MMA изначально разрабатывалась с учетом возможности использования как электрического привода, так и двигателей внутреннего сгорания. Обе версии Mercedes-Benz CLA (электрическая и с ДВС) выглядят практически одинаково внутри и снаружи и будут собираться на одном конвейере в немецком Раштатте. Но имеют разные днища, а также силовую конструкцию передней и задней части кузова для соответствия требованиям безопасности.
Mercedes-Benz CLA 250+ оснащен одним электродвигателем, установленным на задней оси, и двухступенчатой коробкой передач. Он выдает 268 л.с. и 340 Нм, разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,7 с и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Аккумулятор имеет емкость 85 кВт‚ч, а его усовершенствованная система терморегулирования в сочетании с 800 вольтовой архитектурой позволяет быстро заряжать автомобиль на станциях мощностью до 320 кВт. Производитель заявляет запас хода по WLTP в 1260 км (!), но подтверждаются ли эти впечатляющие цифры на дороге?
Мощность электромотора кажется скромной, однако его способность мгновенно выдавать максимальный крутящий момент в сочетании с задним приводом и распределением веса между осями в соотношении 46/54 делает CLA 250+ удивительно бойким. Новая электронная система управления тормозами позволяет эффективнее рекуперировать энергию, а программное обеспечение дает уверенную и стабильную реакцию на педали. Переключение между режимами рекуперации осуществляется нажатием рычага передач на рулевой колонке.
От электромобиля ожидаешь тишины, но CLA 250+ удивляет другим — плавностью хода: она здесь, как в S-классе. А благодаря малому радиусу разворота седан очень маневренный. Двухступенчатая трансмиссия не только помогает развивать впечатляющую максимальную скорость, но и повышает экономичность. Даже при быстрой езде CLA 250+ расходует 1 кВт‚ч за 6,8 км, а при спокойном движении можно получить 7,8 км/кВт‚ч. Это говорит о реальном запасе хода в 560–610 км. Да, это меньше заявленных цифр, но показатели по WLTP, полученные в лабораторных условиях, как известно, излишне оптимистичны, и их можно смело делить надвое. При этом CLA 250+ действительно эффективен и едет на одном заряде больше, чем Tesla Model 3 Long Range.
Стеклянная панель, проходящая через все торпедо, не оставляет сомнений в том, что перед нами Mercedes-Benz новой эпохи. Его дисплеи и предлагаемые ими функции — это физическое воплощение операционной системы MB.OS с нейронной сетью. Однако, если не обращать внимания на экраны, интерьер новинки довольно стандартен по дизайну и исполнению. Центральная консоль в форме пролета моста, ставшая теперь обычным элементом интерьеров многих электромобилей, возвышается над нижним отсеком для хранения вещей с портами USB-C. Грамотное использование материалов и элементов отделки создает в салоне атмосферу изысканности, до которой Tesla Model 3 далеко.
Как и во всех Mercedes-Benz, передние пассажиры не обделены простором. Но задний диван тесноват, особенно потому, что передние сиденья фактически установлены на полу, над аккумулятором, и места для ног под ними мало. Близкое расположение спинки заднего дивана к полу также означает, что пассажиры будут сидеть, поджав колени и практически не имея поддержки под бедрами. Объем багажника приличный, 405 л, при этом под капотом есть еще один отсек на 101 л.
Mercedes-Benz CLA 250+ — самый впечатляющий компактный седан, когда-либо созданный под трехлучевой звездой. Он демонстрирует спокойствие и уравновешенность, которые являются отличительной чертой флагманских Mercedes-Benz. Пусть это и электромобиль начального уровня, но он обладает внушительным запасом хода и характером S-класса. Это даже не премиум — новый CLA ощущается как настоящий автомобиль класса люкс.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Эксклюзивный Mercedes-AMG GT2 Edition W16 не получит двигатель W16
Как могло показаться из названия модели, спорткар оснастят монструозным W16, но реальность ровно в два раза проще
Mercedes-AMG GT XX побил 25 мировых рекордов
Компания Mercedes-AMG рассказала, что ее электрический концепт-кар GT XX (прообраз серийного AMG GT) установил сразу 25 рекордов по прохождению расстояния за определенное время
Mercedes может начать устанавливать двигатели BMW уже с 2027 года
Mercedes-Benz и BMW, несмотря на многолетнее соперничество, могут выйти на новый уровень сотрудничества. Компании ведут переговоры о поставках 4-цилиндровых двигателей BMW для будущих моделей Mercedes. Первые автомобили с такими моторами могут появиться в 2027 году
Глава Mercedes предупредил о возможном коллапсе европейского автопрома из-за запрета ДВС
Генеральный директор Mercedes-Benz и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Каллениус заявил, что введение с 2035 года запрета на продажу новых автомобилей с ДВС может привести к обрушению автомобильной отрасли Европы
Mercedes опубликовал первое изображение электрического GLC
Компания Mercedes-Benz опубликовала первую официальную фотографию электрического кроссовера GLC. Главным достоинством автомобиля должен стать дизайн, который выделит кроссовер среди китайских конкурентов
Mercedes-AMG отказался от 4-цилиндрового мотора
Компания Mercedes-AMG признала неудачу своей попытки заменить классические V8 в модели C63 на гибридные системы с 2,0-литровыми 4-цилиндровыми моторами (M139)
Представлен новый Mercedes-Benz CLA
Компания Mercedes-Benz представила обновлённые седан и универсал CLA. Насколько серьезными получились изменения?