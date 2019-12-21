Технический семинар, организованный специалистами Jaguar Land Rover, позволил журналистам изучить дизельные двигатели новейшего семейства Ingenium, а также узнать о перспективах этих силовых агрегатов в связи с ужесточающимися экологическими требованиями
Занятия начались с подачи общей информации о двигателях, их конструкции и особенностях работы. Силовые агрегаты серии Ingenium производятся в английском городе Вулверхэмптон с 2014 года примерно по 500 тыс. единиц за год. На разработку нового семейства двигателей ушло пять лет, при этом использовалось 3D-проектирование. Моторы гоняли на стендах в течение 7200 часов, а на дорожных испытаниях автомобили прошли в общей сложности 2 млн миль. При производстве силовых агрегатов используется автоматизированная проверка качества с точностью до 3 микрон (0,003 мм).
Сегодня различные модели двух британских брендов – Jaguar и Land Rover – оснащаются 4-цилиндровыми 2-литровыми турбодизельными двигателями семейства Ingenium в трех вариантах мощности: 150, 180 и 240 л.с. Первые два оборудованы одним турбокомпрессором, а самый мощный – двумя, один из которых имеет изменяемую геометрию. Через год-два обещают появление рядных дизельных «шестерок».
Двигатели почти полностью алюминиевые, с цепным приводом ГРМ и двумя балансирными валами. Глядя на их характеристики, поражаешься техническому прогрессу, ведь первый в мире двигатель с воспламенением от сжатия, спроектированный Рудольфом Дизелем, имел один цилиндр, развивал 20 л.с. и весил… 5 тонн!
После теоретической части, где организаторы показали конструкцию силового агрегата на схемах, пришло время практики. Для «натурных» процедур предусмотрен специальный цех, где проходят обучение сотрудники автосервисов по обслуживанию автомобилей Jaguar и Land Rover. Вживую силовой агрегат представляет собой настоящее произведение искусства, и здесь можно воочию убедиться, что обслуживать его без соответствующего образования невозможно. Причем специалисты официальных автосервисов обучаются не день и не два.
Вместе с тем недавние события, серьезно потрясшие мировую автоиндустрию, столь негативно отразились на дизельных двигателях, что многие поговаривают о скорой их кончине. Речь идет о пресловутом «дизельгейте», когда многих автопроизводителей уличили в обмане. Они занижали реальные показатели по выбросам вредных веществ, из-за чего были серьезно оштрафованы. В итоге некоторые концерны даже заявили о прекращении производства дизельных силовых агрегатов. Некоторые, но не Jaguar Land Rover. Англичане, напротив, продолжают развивать это направление.
Дело в том, что уже сейчас турбодизели семейства Ingenium отвечают самым строгим экологическим нормам, причем не только нынешним, но и перспективным. На это работают и система рециркуляции отработавших газов, и сажевый фильтр, и бак с мочевиной, и многое другое. Удивляет то, что и другие автопроизводители все это используют, однако по уровню выбросов в самых вредных городских условиях до двигателей Ingenium недотягивают.
Как выяснилось в ходе семинара, тут все просто и одновременно сложно. Это как при приготовлении еды, когда из одинаковых ингредиентов у одних блюдо получается вкусным, а у других – нет. Вот и выходит, что дизельные двигатели пока списывать рано – британские инженеры это доказали.
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