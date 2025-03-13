Этот родстер не был первенцем марки, но именно с него началась история «больших британских кошек», какими мы их знаем

Не позавидуешь астрологам, которые возьмутся за составление натальной карты компании Jaguar Cars! Здесь ситуация куда запутаннее, чем даже с имеющими дюжину паспортов разведчиками-нелегалами. Их истинную дату рождения знают хотя бы в Центре. По бренду Jaguar такой информации нет. За точку отсчета принято брать 1927 год, когда расправившая крылья компания Swallow Sidecar (Мотоциклетные коляски «Ласточка») из Блэкпула взялась за производство кузовов для популярной на берегах Туманного Альбиона модели Austin 7, известной также как Austin Baby. Но ни этот бюджетный малыш, ни чуть позже прошедшие процедуру «переодевания» уже на заводе в Ковентри модели британских марок Standard, Swift, Wolseley и итальянской Fiat не несли обозначения Jaguar. Не получило его и четырехместное купе 1931 года на шасси и с двигателем Standard Motor, которое в бОльшей степени может считаться самостоятельной разработкой компании, к тому времени сменившей название на Swallow Coachbuilding Limited. Вместо этого использовался буквенно-цифровой индекс SS 1. Причем даже отец-основатель бренда Уильям Лайонс, впоследствии известный как Mr. Jaguar, не мог толком объяснить значение аббревиатуры SS. Уже на склоне лет в 1980 году в одном из интервью Лайонс допустил, что первое название марки навеяно обозначениями принадлежавших ему мотоциклов SS80 и SS100 британской марки Brough. Там-то все было предельно ясно: сочетание SS означало Super Sports.

SS Jaguar 100 по праву считается одним из самых элегантных спортивных автомобилей 1930 х годов. Особый шарм модели придавали огромные фары Lucas с защитными металлическими сетками

Вот только первенцы S. S. Cars Limited (такое имя компания получила в феврале 1934 года) имели мало общего со спортивностью вообще, а с суперспортивностью тем более. Нет, по части дизайна придраться было не к чему: еще мотоциклетные коляски, выпуск которых Уильям Лайонс организовал на паях со своим другом и тезкой Уильямом Уолмсли в 1922 году, отличались элегантными обводами и напоминали маленькие дирижабли. Но вот мощность... Даже у представительного SS 1, предлагавшегося с несколькими типами кузовов, включая родстер, старая 2,6 литровая рядная «шестерка» Standard с нижним расположением единственного распредвала выдавала не более 63 л.с. Немногим лучше дело обстояло и с представленным в октябре 1935 года родстером SS90, созданным на укороченном шасси SS 1. С 68 сильным 2,7 литровым двигателем рассчитывать на победы в автоспорте даже в середине 1930 х не приходилось. Но именно появившиеся почти одновременно SS 1 с кузовом спорт-седан и SS90 оспаривают право именоваться первой моделью, в обозначении которой использовалось слово Jaguar. Видимо, оно, как и аббревиатура SS, служило для Уильяма Лайонса своеобразным стимулом.

Будущий Mr. Jaguar прекрасно понимал, что кратчайший путь к сердцу и кошельку покупателя лежал тогда через успехи на гоночных трассах. Разошедшийся тиражом лишь 23 экземпляра «тщедушный» SS90 доказывал это — от противного — со всей очевидностью. С созданием с нуля мощного двигателя было решено повременить. Оставался путь глубокой модернизации агрегата от Standard Motor. Уильям Лайонс знал, кому поручить эту работу. Под знамена компании из Ковентри призвали инженера-двигателиста Гарри Уэслейка, внесшего солидный вклад в первую победу Bentley в престижном автомарафоне в Ле-Мане. Уэслейк вместе с другим опытным инженером Уильямом Хайенсом спроектировал новую головку блока цилиндров с двумя верхними распредвалами. Повышению отдачи способствовала и установка пары карбюраторов SU с постоянным разряжением, которые обеспечивали высокую точность дозировки горючей смеси на всех режимах работы двигателя. Снизить вес чугунного агрегата помог алюминиевый масляный картер. На выходе такая 2,7 литровая рядная «шестерка» выдавала уже 104 л.с., что определило цифровую часть индекса модели, представленной в 1936 году. А после проведенной в 1938 м доработки двигателя, в ходе которой его рабочий объем увеличился до 3,5 л, а мощность до 126 л.с., родстеру SS Jaguar 100 в стандартном исполнении покорился и барьер максимальной скорости в 100 миль/ч (161 км/ч). При этом время разгона с места до 100 км/ч сократилось с 13,5 до 10,4 с. По меркам второй половины 1930 х это выглядело многообещающе. И не только выглядело.

В 1936 году специально подготовленный SS Jaguar 100 показал среднюю скорость более 100 миль/ч в ходе 16 часового заезда на выносливость на трассе Бруклендс. В том же году модель одержала первые громкие победы. Австралиец Фредди МакЭвой стал первым в классе моделей с двигателем рабочим объемом от 2,0 до 3,0 л в Гран-при Марны в Реймсе. Плейбой, приятель другого уроженца Зеленого континента и голливудской звезды 1930–1940 х Эррола Флинна, знаменосец сборной Великобритании на зимней Олимпиаде 1936 года, ее бронзовый призер в гонках на бобслее, а затем трехкратный чемпион мира в этом виде спорта, позже подозревавшийся в шпионаже в пользу Третьего рейха и контрабанде, гонялся во Франции на SS Jaguar 100 с номером шасси 18007. МакЭвой по прозвищу «Фредди-самоубийца» вполне мог бы быть одним из прототипов Джеймса Бонда!

А родстер с номером шасси 18008 вошел в историю как Old No.8. На нем журналист изданий Daily Herald и Sporting Life Томми Уиздом вместе с женой Элизой выиграл престижные соревнования Alpine Trial, не оставив шансов грозной Bugatti. Позже Old No.8 участвовал в различных соревнованиях и использовался в качестве мобильного стенда для обкатки технических новшеств. В 1937 году SS Jaguar 100 двух команд первенствовали в абсолютном зачете и Кубке конструкторов в RAC-ралли, первом состязании такого рода в Великобритании, а Казимиро де Оливейра победил в гонке Vila Real, обойдя соперников на Adler, Alfa Romeo и BMW. Наконец, в 1938 году SS Jaguar 100 с форсированным до 160 л.с. двигателем разогнался на трассе Бруклендс до 225,26 км/ч. Сложно не согла­ситься с журналистами британского издания Motor, которые после испытания модели годом ранее писали: «SS 100 не позиционировался своими создателями как спортивный автомобиль, но в результате получился таковым — причем в самом первоклассном виде».

При этом SS Jaguar 100 являлся классичес­ким британским спорткаром. С одной стороны, легким за счет изготовления части кузовных панелей из алюминия, а с другой — консерватором в том, что касается конструкции заднеприводного шасси. Что не мешало модели быть чертовски элегантной. Не хватало лишь достойного завершающего штриха. Mr. Jaguar был явно невысокого мнения о фигурках ягуара, которые за доплату устанавливались дилерами на крышку радиатора моделей марки. Сравнение с «котом, которого сбросили с забора», говорит само за себя. Уильям Лайонс дал распоряжение исправить ситуацию Биллу Рэнкину, ответственному за маркетинг марки и скульптору-любителю, который, в свою очередь, якобы обратился к профессионалу Фредерику Гордону Кросби. Тот сделал несколько пробных бронзовых отливок, одна из которых стала эталоном для серийной версии маскота, так называемого Jaguar leaper («ягуар в прыжке»). Находятся те, кто отрицает, что такая фигурка устанавливалась на SS Jaguar 100, но имеется рекламная фотография, сделанная в начале 1937 года, на которой у входа в офис компании S.S. Cars запечатлен родстер с элегантным Jaguar leaper и номерным знаком CKV 250. Экземпляр предназначался в качестве подарка на 16 летие королю Румынии Михаю I. Монарх считал эту модель самой любимой в своей коллекции и часто раскатывал на SS Jaguar 100 вплоть до момента, когда под давлением коммунистического правительства не отрекся от престола в конце 1947 года. Сама же фигурка Jaguar leaper несколько раз слегка видоизменялась, прежде чем ее убрали с капотов моделей марки в 2005 году по соображениям безопасности для пешеходов.

Что же касается самого SS Jaguar 100, то историю развития модели прервала Вторая мировая война. К ее началу успели построить в единственном экземпляре прототип модели с аэродинамическим кузовом купе и 3,5 литровой «шестеркой». Финальная точка была поставлена в 1948 году, когда на Брюссельском автосалоне бельгийское ателье Van den Plas представило родстер с обтекаемым кузовом на шасси SS Jaguar 100?1939 года. Впрочем, к тому моменту компания из Ковентри в очередной раз сме­нила название: избавившись от вызывавшей не самые приятные ассоциации аббревиатуры SS, она стала именоваться Jaguar Cars Limited. Произошло это 23 марта 1945 года. Чем не повод отметить сейчас 80 летие?!

Всего с 1936 по 1939 год выпустили 198 SS Jaguar 100 с 2,7 литровыми двигателями и еще 116 с 3,5 литровыми. Тираж не поражает воображение? Но именно «сотка» позволила сложить пазл из трех базовых принципов марки, сформулированных Mr. Jaguar: Grace, pace, space («Грация, темп, пространство»). С элегантностью и динамикой вся ясно, но компактный родстер длиной менее 4 м с его вытянутым капотом и верхнеклапанным рядным 6 цилиндровым двигателем определил и координаты, в которых создавались ставшие уже действительно культовыми Jaguar XK120 и E-Type.