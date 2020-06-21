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Без рамы, без контакта
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Коронавирус внес в жизнь коррективы: вместо положенного тест-драйва новейшего Land Rover Defender я сижу за ноутбуком и общаюсь с представителями российского офиса бренда. Они подробно рассказывают о модели, причем такое, чего не прочитаешь в пресс-релизе

Никогда еще не присутствовал на виртуаль­ной премьере нового автомобиля, но все, как говорится, бывает в первый раз. На экране всплывают фотографии, схемы и цифры, сотрудник «Jaguar Land Rover Россия» рассказывает о новинке в режиме реального времени, а я в чате печатаю вопросы. Результат – как на реальной премьере побывал, только потрогать автомобиль не смог. Да и поездить тоже. Но не беда, прокачусь позже, а пока напишу, что интересного узнал.

Святотатство

Пожалуй, главная новость для поклонников легендарного «проходимца» Defender – у него больше нет рамы, впрочем, как и у других моделей марки. Но это ни в коей мере не ухудшает его внедорожные способности – напротив, улучшает. Все потому, что технологии Land Rover позволяют сделать с несущим кузовом такое, что раме и не снилось. Достаточно вспомнить Discovery последнего поколения, на котором я лично участвовал в экспедициях по Тянь-Шаню и Памиру, – внедорожник показывал просто чудеса проходимости. А ведь у него несущий кузов. И новый Defender построен на том же шасси, только модернизированном.

Платформа Discovery носит индекс D7u, в то время как у нового Defender ее величают D7x. Можно предположить, что конструкция у них одна и та же, но с отличиями. В реальности же платформа нового «Дэфа» изменена на… 95%! То есть фактически перед нами другой автомобиль. Ознакомимся с изменениями поближе.

Поскольку Defender проектировался с прицелом на очень серьезное бездорожье, его передний свес уменьшили, а радиатор расположили выше и сместили вглубь кузова. В моторном отсеке появились усилители, а в порогах – дополнительные лонжероны. Более жесткими стали панели днища. В целом же жесткость кузова на кручение достигла 29 000 Нм/град, в то время как у Discovery она составляет 23 000 Нм/град. Для сравнения: у самого первого Defender – всего 3000 Нм/град.

Уменьшен и задний свес. То есть переднюю и заднюю оси, по сути, раздвинули, отчего колесная база выросла на 99 мм в сопоставлении с Discovery и превысила 3 м! Если быть более точным, получилось 3022 мм, что даже больше, чем у Range Rover. Увеличение колесной базы должно было бы ухудшить угол рампы, но это компенсировали установкой кузова на более толстых подрамниках (+20 мм) и колесами увеличенного диаметра (+10–13 мм). Клиренс автомобиля на пружинной подвеске составляет 225 мм, а на пневматической в стандартном положении – 216 мм.

При включении «внедорожного» режима «пневма» поднимает кузов до просвета в 291 мм. А если вдруг случится сесть на брюхо, внедорожник автоматически приподнимется еще на 35 мм. Но и это не все. Если автоматика не помогла, водитель может выжать педаль тормоза и жать в течение трех секунд клавишу поднятия кузова, благодаря чему Defender увеличит дорожный просвет еще на 35 мм. В итоге выйдет аж 361 мм! Ехать с таким дорожным просветом можно со скоростью до 8 км/ч. При движении на высокой скорости автомобиль, наоборот, присядет до 203 мм. Наконец, для погрузки-выгрузки предусмотрено уменьшение клиренса до 166 мм.

Дьявол кроется в деталях

Вообще, внимание к мелочам в новом Defender поражает. Например, воздухозаборники расположены в передних крыльях за колесными арками. Именно в этом месте при езде вброд спадает волна, поднятая автомобилем, что позволяет штурмовать более глубокие водоемы. К тому же сюда легко пристроить шноркель, если владелец решит доработать машину для трофи-рейдов.

Передняя часть крыши от лобового стекла до люка облицована пластиком. Конструкторы заметили, что при движении по бездорожью эта часть кузова сильно страдает от камней, летящих из-под колес впередиидущего внедорожника, поэтому решено было защитить ее специальным полимером, практически не царапающимся и не повреждающимся.

А центральный подлокотник между передними сиденьями на деле оказывается… сложенным средним креслом со своим собственным ремнем безопасности. Впрочем, клиент может заказать комплектацию и без него и даже вовсе без подлокотника – тогда будет удобный проход на второй ряд. Последний вариант подходит и для того, чтобы встать между передними сиденьями во весь рост, высунувшись в люк. Если что, на настоящем бездорожье так делать можно, поскольку ПДД там не действуют.

Как ни крути, автомобиль получился выдающимся. Причем его ни в коем случае нельзя назвать перелицованным Discovery, как думают некоторые. Это очень серьезный и очень навороченный технически внедорожник. Даже тормоза здесь инновационные, электрические, благодаря чему срабатывают в два раза быстрее и действуют надежнее из-за меньшего количества узлов. А еще здесь новая электронная архитектура.

Российские цены пока не обнародованы, они станут известны ближе к началу продаж, которые намечены на осень 2020 года. Ближе к тому времени мы расскажем также о моторах и многом другом. Ведь когда-нибудь должен и полноценный тест-драйв новинки состояться.

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Land Rover Defender 110

1990 - сегодня

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хэтчбек 5-дв.
Тест-драйвов
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Без рамы, без контакта Defender 110 Подробности
Без рамы, без контакта Defender 110 - Land Rover Defender 110 2020 вид спереди Без рамы, без контакта Defender 110 - Land Rover Defender 110 2020 вид спереди Без рамы, без контакта Defender 110 - Land Rover Defender 110 2020 вид сбоку Без рамы, без контакта Defender 110Все фото

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