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Вторичный рынок: Крепыши

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Land Rover Freelander: двигатель
Важный пункт для британских дизелей – качество топлива

Четвертый Jeep Cherokee встал против второго Land Rover Freelander в 2007 году. И это противостояние длится до сих пор

Многие удивятся, но Freelander 2 и Cherokee 4 в цене до сих пор, и сей факт не назовешь случайным. «Англичанина» можно считать внедорожником, пусть и с независимой подвеской. Два мощных подрамника, хоть и за полный привод здесь отвечает не «железо», а лишь муфта Haldex 4. С шумоизоляцией не очень, зато управлять машиной «вкусно» и престижно. Как-никак Land Rover! Автомобиль, обладающий не только наследственной, но и собственной харизмой, – редкость. Четвертое поколение Jeep Cherokee (индекс КК) из таких. Крепкий, внедорожный, с выносливой трансмиссией. КК поклонники марки приняли на ура – он поднял некогда уроненное мультяшным глазастиком KJ знамя. Неуместные округлости предшественника быстро забылись благодаря старой доброй рубленой брутальности и надежным моторам нового Cherokee.

Кузов Land Rover сварен из настоящей британской стали, о которую «попортит зубы» даже наша местная коррозия. Однако британская электрика боится сырости. Влага (на машинах до 2008 года) проникает к замкам, моторчикам, забирается в оптику, под люк и даже в багажник. У кузова Cherokee проблем и того меньше. «Рыжая» не досаждает, ЛКП достойное. И специальных грехов за кузовом не водится – подтверждают прожженные циники с интернет-форумов.

Агрегатное состояние

Чтобы критиковать оба дизельных (150 и 190 л.с.) и 240 сильный бензиновый двигатели, нужно быть законченным нигилистом. Большинство «Фрилов» комплектовались 2,2 литровым турбодизелем DW12. При поиске машины не экономьте, выгадывая год выпуска постарше. Многие ранние недочеты успешно устранены позже, а также в ходе отзывных кампаний и по гарантии. Например, решена проблема недолговечности форсунок. Теперь они ходят по 150 тыс. км и больше.

Неизлечимых недугов английские моторы лишены. Форсунки у дизелей не любят абразива в присадках и в некачественном топливе. При пробегах под 200 тыс. км повышенный расход масла считается нормой и не всегда говорит о скорой кончине компрессора.

«Американец» отвечает 3,7 литровым бензиновым V6 на 205 л.с. и 2,8 литровой дизельной «четверкой» VM Motori на 177 «лошадок». Надежному и беспроблемному «атмосфернику» V6 покупатели Cherokee предпочитали итальянский турбодизель, даже несмотря на его избирательность к качеству топлива. Выход из строя топливной системы, когда ремонт требует шестизначной суммы, не редкость. Зато дизель эластичнее, экономичнее и более тяговитый. Ради безопасной эксплуатации советуем установить топливный фильтр-сепаратор и тщательно выбирать АЗС. И вообще, обслуживание дизеля дороже. К примеру, инсталлированный турботаймер – обязательное условие. Без него турбина не пробегает и 100 тыс. км.

С бензиновым V6 в Cherokee хлопот меньше. При штатных эксплуатации и обслуживании он служит неопределенно долго. Нюанс один – топливный фильтр интегрирован в стойку бензонасоса. И случись засор, менять придется узел в сборе.

Две шестиступки Freelander, механика и автомат, скорее всего, проблем не доставят, если предыдущие владельцы не развлекались на слетах клуба «4 × 4». Автомат в паре с дизелем даже экономичнее. А его ресурс при должном обслуживании до 250 тыс. км. У Cherokee трансмиссий было три. 6 ступенчатая МКП к нам почти не поставлялась, в Россию шли машины в богатой версии Limited с АКПП. Четырехступенчатый автомат производства США ставили только на бензиновые машины. Для дизелей же использовали старую добрую мерседесовскую автоматическую 5 ступку NAG-1. Коробки надежны и, если их хоть как-то обслуживали, послужат и вам. Однако нюансы случаются, а покупать нынче ремкомплект для той же NAG-1 никому не пожелаешь. При обслуживании такой трансмиссии важно помнить, что NAG-1 требует специального масла от Mercedes-Benz, а не привычного ATF+4.

Прочее – детали

Комплекс электронных помощников на бездорожье Terrain Response в Land Rover стареет достойно. Внедорожный ассистент грешит разве что злоупотреблением тормозами. Так что, если вы поселились в глуши, на каждые 5 тыс. км бездорожья готовьте по комплекту тормозных колодок.

Роль дифференциала в трансмиссии Selec-Trac II у Jeep Cherokee тоже выполняет многодисковая муфта. За перегревом ее застукать сложно. Имеется и пониженный ряд с автоматической блокировкой. Работает надежно. Теплых слов заслуживает и более внедорожная трансмиссия Command-Trac II (по типу Рart-time). Если планируете использовать Jeep на бездорожье, есть смысл поискать именно ее.

Владельцу Freelander примерно каждые 150 тыс. км неприятным гулом напомнит о себе насос ГУРа. Чтобы не доводить до поломки, придется каждые 60 тыс. км менять жидкость и пластиковый бачок гидроусилителя вместе с фильтром. Владельцы Cherokee отвечают на это жалобами на люфт рулевой рейки. Эта проблема, равно как и частый выход из строя шаровых опор, решается с помощью отказа от установки внедорожной резины.

В целом же подвеской «американца» останетесь довольны, она напоминает о себе раз в 50–60 тыс. км. И наверняка это будут расходники – стойки или втулки стабилизаторов, которые относительно не дороги. Но на шаровые опоры Cherokee уже придется раскошелиться. Особенно на передние верхние, которые меняются вместе с рычагом. Подвеска «британца» тоже не промах. Крепкая и комфортная. Быть может, излишне шумная на неровностях и более дорогая. Чаще прочих у Freelander сдаются стойки стабилизаторов. Следом попросятся на покой нижние рычаги сзади и стойки амортизаторов спереди. Впрочем, единожды приведя в порядок подвеску, ближайшие пару-тройку лет за нее можно не опасаться. Значительные затраты оправданны.

В салоне Freelander, несмотря на жесткий пластик отделки, все же ощущается легкое дыхание английской премиальности. «Сверчки» – редкость. Кожа на руле со временем «лысеет», истираются ремнями безопасности накладки на центральных стойках. От коррозии барахлят электрозамки всех дверей. Зато приборы и кнопки кажутся кряжистыми, настоящими. И если смириться с то и дело выскакивающими ошибками электроники, от викторианской практичности и элегантности вполне можно получать удовольствие.

Внутри Cherokee аристократизма и того меньше. Кожа сидений – на деле кожзам. На значительных пробегах она лопается с торца водительского кресла, хотя в целом сидушки долго держат форму. Пластик твердый, недорогой, зато равнодушный к царапинам. Посторонних звуков салон издает мало. Многие владельцы Cherokee жалуются на недостаточную подачу тепла в ноги. Это правда, такова конструкция воздуховодов.

У Jeep тоже есть проблемы с электрикой: влага приводит к поломке датчиков парковки, пропадает связь между блоками управления (программный дефект), система контроля давления в шинах «не видит» датчики. Впрочем, серьезных локаутов от электрики ждать не стоит.

Так, ранние дорестайлинговые Land Rover, сохраняя свои ездовые достоинства, в итоге могут потребовать серьезных вложений. Зато после модернизации в 2010 м и особенно в 2012 году Freelander изрядно прибавил в надежности. Можно брать смело, если не отпугнет цена. Как вы уже поняли, в идеале Jeep Cherokee – тоже отличная партия. Рекомендуем более экономичную и тяговитую дизельную версию, хотя обслуживать ее заметно дороже и хлопотнее бензиновой. Как обычно, придется выбирать из двух зол…
 

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