Только задумав создать собственные SUV, в Jaguar одной из ключевых характеристик «назначили» высокую технологичность будущих автомобилей. Жизнь показала, что владельцы кроссоверов линейки PACE активно используют весь комплекс современных инновационных функций

Что более всего автомобилисты ценят в своих транспортных средствах? Общего ответа нет. Одни на первое место ставят мощный двигатель, другие – отточенную управляемость, третьим важен высокий уровень комфорта и простор в салоне, четвертые своим приоритетом называют безопасность, пятые – мультимедийные возможности машины… Казалось бы, совместить все это в той или иной модели – задача нереальная. Однако инженерам Jaguar удалось ее решить: все три кроссовера этой британской марки – F-PACE, E-PACE и I-PACE – способны удовлетворить практически любой запрос своего владельца.

Поговори со мной, машина

Искусственный интеллект перестал быть прерогативой исключительно фантастов, он все увереннее вторгается во все сферы современной жизни. В том числе и в автомобили. Отличный пример тому – Jaguar I-PACE, первый электрокар британской марки, который с помощью своих «умных» систем делает процесс эксплуатации автомобиля на редкость удобным и приятным. Различные электронные помощники идентифицируют и автоматизируют целый ряд задач, обычно отвлекающих водителя от управления машиной.

К примеру, навигационная система EV Navigation «запоминает» индивидуальные особенности стиля вождения, а также разные детали уже состоявшихся поездок, добавляя к этим «знаниям» топографические особенности местности, выбранной для маршрута. Как результат, вам будет предложен оптимальный путь к необходимой точке. Более того, эту навигацию легко синхронизировать с многорежимным мобильным приложением для путешествий. Благодаря ему автомобилист может проложить маршрут в незнакомом городе не только для машины, но и для общественного транспорта или пешей прогулки. А функция Arrival Mode покажет ближайшие доступные места парковки на подключенных к энергосети стоянках или направит электромобиль к зарядной станции, расположенной вблизи цели поездки.

Еще одна технология комфорта – Smart Setting, воспринимающая автомобилиста в качестве… учителя. Она распознает личные предпочтения водителя и «перенимает» их, внося соответствующие корректировки в настройки кроссовера. Уже сейчас с помощью брелока или же Bluetooth-сигнала автомобиль узнает о приближении владельца и сам настраивает «климат», мультимедийную систему и положение сидений к тому моменту, когда будет открыта дверь. Однако вскоре алгоритмы начнут определять еще более широкий спектр предпочтений и привычек человека. Скажем, в зависимости от погоды, времени суток или намеченного маршрута. В частности, в компании сейчас работают над тем, чтобы автомобиль при необходимости заранее задействовал подогрев руля и кресел. Тем более что часть схожих задач уже решена. Так, приложение InControl Remote дает возможность предварительно нагреть или охладить батарею электрокара, заранее задать температуру в его салоне или запрограммировать время для зарядки так, чтобы оно совпало с минимальными тарифами на электричество.

Впрочем, интеллектуальные функции, не относящиеся к электрическому приводу, доступны и на других SUV бренда. Тот же Jaguar E-PACE вслед за своим «младшим братом» I-PACE получил технологию Smart Setting и теперь тоже предлагает автоматическую индивидуализацию настроек. В свою очередь, система Intelligent Phone Reminder сообщит водителю, что он забыл свой смартфон дома или в офисе (если подобное случится). А технология Predictive Call List предложит позвонить кому-либо из абонентов, если на основе анализа ранее сделанных звонков поймет, что автовладелец совершает их регулярно и приблизительно в одно и то же время.

Штатное расписание

Еще один настоящий кластер технологий в кроссоверах Jaguar – их двигатели, трансмиссии, шасси, а также продвинутые системы безопасности. Уже в самом первом (и самом продаваемом) SUV этого бренда – модели F-PACE – конструкторы реализовали множество решений, способствующих улучшению всех ходовых характеристик, от управляемости на скоростной трассе до уверенной езды по пересеченной местности.

Высокотехнологичные электронные системы стали атрибутами и следующих кроссоверов компании – E-PACE и I-PACE. Одна из них – Adaptive Dynamics, существенно повышающая маневренность и управляемость автомобиля. Она анализирует движение каждые 2 миллисекунды, высчитывает необходимую балансирующую силу 100 раз в секунду и мгновенно реагирует на все изменения дорожного покрытия.

Имея в своем арсенале большую гамму двигателей, основанную на линейке собственных 4-цилиндровых дизельных и бензиновых моторов Ingenium, британский бренд дает возможность каждому автомобилисту подобрать себе оптимальный вариант в зависимости от задач – поездок преимущественно в мегаполисе, для частых вылазок на природу или с расчетом на длительные путешествия. Кстати, с любым силовым агрегатом идеально сочетается 8-диапазонный «автомат» ZF, работающий плавно, быстро, четко.

Как уверяют инженеры марки, система подключаемого полного привода Intelligent Driveline Dynamics (IDD) – самая совершенная за всю историю компании. Она сохраняет динамику и управляемость заднего привода, столь ценимые истинными драйверами, но вместе с тем способна переносить крутящий момент на передние колеса для лучшего сцепления с дорогой на любом покрытии и в сложных погодных условиях. К тому же в помощь IDD британцы отрядили и штат других помощников.

К примеру, технология Adaptive Surface Response, созданная на базе «родственной» Land Rover Terrain Response, делает полный привод F-PACE весьма эффективным при движении по любым поверхностям, будь то раскисшая глиняная колея, свежий снег, горная каменистая дорога или песчаный пляж. На скользких же участках включается функция Low-Friction Launch, которая позволяет уверенно контролировать машину даже в сложнейших ситуациях.

Добавьте к этому потенциал обзора на 360° с помощью высококачественных камер, комплекс всевозможных датчиков, систему экстренного торможения на высоких скоростях, лазерный проекционный TFT-дисплей HUD, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и поймете, что любой SUV от Jaguar – F-PACE, E-PACE или же I-PACE – автомобиль чрезвычайно безопасный, комфортабельный, универсальный и, разумеется, инновационный.

Смотри шире

Инновационность Jaguar не ограничивается основным продуктом бренда – автомобилями. На базе самых современных технологий созданы многие ключевые сервисы, доступные клиентам и в России. Так, если вы решите приобрести одну из моделей марки, на ее сайте сможете не только подобрать машину (из имеющихся в наличии у официальных дилеров), но и, не выходя из дома, фактически приобрести ее, внеся небольшую предоплату и забронировав на 72 часа – до заключения договора купли-продажи.

Тот же интернет-сайт компании позволяет с максимальной выгодой продать и предыдущую машину. Для этого авто­владелец сначала с помощью удобного высокоточного онлайн-калькулятора оценивает свое транспортное средство, а затем выставляет его на онлайн-аукцион, благодаря чему в итоге получает лучшее предложение.