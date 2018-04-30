Mitsubishi Motors озвучила курс на электрификацию своей модельной линейки. Какими будут перспективные электрокары этой японской компании, мы узнали в Японии, общаясь непосредственно с ее руководителями и специалистами испытательного полигона в городе Окадзаки

Дебют футуристического концепта Mitsubishi e-Evolution на Токийском автосалоне породил волну слухов и спекуляций по поводу того, каким может быть серийный вариант этого электрического кроссовера. По одной из версий, e-Evolution перевоплотится в соразмерный же автомобиль. К примеру, в Оutlander нового поколения, выпуск которого запланирован на 2021 год. А может, в более компактную модель, предтечей которой станет небольшой электрический хэтчбек EV kei, который планируется представить в 2020-м.

Пока очевидно лишь одно – новая модель получит электрический привод и будет выпускаться на общей платформе, созданной с Альянсом Renault-Nissan. Главный операционный управляющий Mitsubishi Motors Тревор Манн, с которым мы пообщались в Токио, оставил наши вопросы о будущем e-Evolution без прямого ответа. Поэтому я попытался выяснить подробности непосредственно у инженеров, работающих над технической начинкой нового электрокара.

Прозрачный намек

Для начала разберемся, что представляет собой шоу-кар e-Evolution. Шеф-дизайнер Mitsubishi Цунехиро Кунимото может гордиться своей работой над этим проектом: концепт получился вызывающе оригинальным. Монументальный «фасад», нарисованный в одном ключе с серийным минивэном Xpander, «корма», исполненная в стиле оригами, высокий дорожный просвет, короткие свесы и мощная плечевая линия призваны вызывать у владельцев чувство защищенности и эстетического удовольствия. Дизайнерские «фишки» вроде заостренных дуг на «парящей» крыше и очертаний плавников в районе задних стоек привносят оттенок провокационности, недостающей нынешним продуктам Mitsubishi.

Салон концепта выглядит спокойнее экстерьера, и авангардные решения увязаны здесь с продуманной эргономикой и повышенным вниманием к деталям. По словам дизайнеров, они руководствовались принципом Омотенаши, суть которого сводится к стремлению предвосхитить желания клиента. Во всю ширину передней панели вытянулся цифровой дисплей. За U-образным рулевым колесом расположилась цифровая «приборка». Ковшеобразные кресла разделены высоким тоннелем. Центральная консоль снабжена сенсорными панелями управления. Что же касается принципа Омотенаши, то это и тактильно приятные поверхности, и ощущение простора, связанное с отсутствием под капотом ДВС, и удобство высадки-посадки. Центральные стойки, к слову, у концепта отсутствуют, а задние двери открываются против хода.

Ожидается, что серийный электрокар Mitsubishi получит и систему искусственного интеллекта (AI), анализирующую алгоритм управления и дающую инструкции водителю. Предусмотрена также возможность цифровой коммуникации с другими моделями, построенными на единой платформе Mitsubishi, Renault и Nissan. Электронный «мозг» защищен черным закаленным стеклом, имитирующим решетку радиатора. Сенсоры, камеры и датчики являются компонентами системы ADAS (адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и предотвращения столкновений).

Электрический заряд

В исследовательском центре Mitsubishi Motors моему вниманию предложили, увы, не ходовую версию e-Evolution, а так называемый мул – прототип, построенный на базе 195-сильного гибрида Outlander PHEV 2018 модельного года. Как и концепт e-Evolution, «мул» был оснащен тремя электромоторами. Первый, смонтированный на передней оси, аналогичен установке гибридного Outlander. На задней же оси у прототипа расположены не один, а два электроагрегата, соединенных между собой блоком активного межколесного дифференциала с электронным управлением. Трансмиссия (одноступенчатый редуктор с автоматическим сцеплением) аналогична все тому же Outlander PHEV. Такая схема обеспечила новинке не только полноприводные возможности, но и способность к векторизации тяги. Задние электромоторы дозируют подачу момента, загружая колесо (внешнее к повороту) и тем самым улучшая управляемость.

Испытать преимущества новой системы удалось в ходе серии стандартных полигонных упражнений. Я проехал «змейку» из конусов со скоростью 60 км/ч сначала с отключенной, а потом с включенной системой AYC (активируется кнопкой на передней панели). Во втором случае прототип гораздо охотнее заходил на вираж, крены минимизировались, а свист шин при резких перестроениях практически сходил на нет.

По словам инженеров, с которыми удалось пообщаться на треке, пока AYC не работает в связке со штатной системой стабилизации, однако в серийном электрокроссовере взаимодействие будет налажено. Ожидается также, что производственная версия получит инновационные тормоза с электроприводом вместо традиционных гидравлических суппортов.

Спросил я и о назначения стального короба, смонтированного под задним бампером. Как выяснилось, это не что иное, как… временно установленный бензобак. Дело в том, что из конструкции доработанного Outlander PHEV решили не изымать бензиновый агрегат. Да, тестирование происходит исключительно в электрическом режиме (EV), но ДВС используют вне тестов для подзарядки батарей. Зачем понадобилось переносить бензобак, тоже понятно – внедрение двух электромоторов на задней оси потребовало изменений задней подвески.

Как бы то ни было, я убедился, что работа над созданием серийного электрокроссовера идет полным ходом. Возможно, уже через два-три года Mitsubishi, заручившись поддержкой коллег по Альянсу, выведет на рынок стильный, высокотехнологичный, мощный и дружелюбный к природе автомобиль. А если он будет еще и похож на шоу-кар e-Evolution, мы это только поприветствуем.