Автомобильный портал Motorpage
Электрошокер

Активная система управления тягой AYC интегрирована в фирменную полноприводную трансмиссию S-AWC
Активная система управления тягой AYC интегрирована в фирменную полноприводную трансмиссию S-AWC

Mitsubishi Motors озвучила курс на электрификацию своей модельной линейки. Какими будут перспективные электрокары этой японской компании, мы узнали в Японии, общаясь непосредственно с ее руководителями и специалистами испытательного полигона в городе Окадзаки

Дебют футуристического концепта Mitsubishi e-Evolution на Токийском автосалоне породил волну слухов и спекуляций по поводу того, каким может быть серийный вариант этого электрического кроссовера. По одной из версий, e-Evolution перевоплотится в соразмерный же автомобиль. К примеру, в Оutlander нового поколения, выпуск которого запланирован на 2021 год. А может, в более компактную модель, предтечей которой станет небольшой электрический хэтчбек EV kei, который планируется представить в 2020-м.

Пока очевидно лишь одно – новая модель получит электрический привод и будет выпускаться на общей платформе, созданной с Альянсом Renault-Nissan. Главный операционный управляющий Mitsubishi Motors Тревор Манн, с которым мы пообщались в Токио, оставил наши вопросы о будущем e-Evolution без прямого ответа. Поэтому я попытался выяснить подробности непосредственно у инженеров, работающих над технической начинкой нового электрокара.

Прозрачный намек

Для начала разберемся, что представляет собой шоу-кар e-Evolution. Шеф-дизайнер Mitsubishi Цунехиро Кунимото может гордиться своей работой над этим проектом: концепт получился вызывающе оригинальным. Монументальный «фасад», нарисованный в одном ключе с серийным минивэном Xpander, «корма», исполненная в стиле оригами, высокий дорожный просвет, короткие свесы и мощная плечевая линия призваны вызывать у владельцев чувство защищенности и эстетического удовольствия. Дизайнерские «фишки» вроде заостренных дуг на «парящей» крыше и очертаний плавников в районе задних стоек привносят оттенок провокационности, недостающей нынешним продуктам Mitsubishi.

Салон концепта выглядит спокойнее экстерьера, и авангардные решения увязаны здесь с продуманной эргономикой и повышенным вниманием к деталям. По словам дизайнеров, они руководствовались принципом Омотенаши, суть которого сводится к стремлению предвосхитить желания клиента. Во всю ширину передней панели вытянулся цифровой дисплей. За U-образным рулевым колесом расположилась цифровая «приборка». Ковшеобразные кресла разделены высоким тоннелем. Центральная консоль снабжена сенсорными панелями управления. Что же касается принципа Омотенаши, то это и тактильно приятные поверхности, и ощущение простора, связанное с отсутствием под капотом ДВС, и удобство высадки-посадки. Центральные стойки, к слову, у концепта отсутствуют, а задние двери открываются против хода.

Ожидается, что серийный электрокар Mitsubishi получит и систему искусственного интеллекта (AI), анализирующую алгоритм управления и дающую инструкции водителю. Предусмотрена также возможность цифровой коммуникации с другими моделями, построенными на единой платформе Mitsubishi, Renault и Nissan. Электронный «мозг» защищен черным закаленным стеклом, имитирующим решетку радиатора. Сенсоры, камеры и датчики являются компонентами системы ADAS (адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и предотвращения столкновений).

Электрический заряд

В исследовательском центре Mitsubishi Motors моему вниманию предложили, увы, не ходовую версию e-Evolution, а так называемый мул – прототип, построенный на базе 195-сильного гибрида Outlander PHEV 2018 модельного года. Как и концепт e-Evolution, «мул» был оснащен тремя электромоторами. Первый, смонтированный на передней оси, аналогичен установке гибридного Outlander. На задней же оси у прототипа расположены не один, а два электроагрегата, соединенных между собой блоком активного межколесного дифференциала с электронным управлением. Трансмиссия (одноступенчатый редуктор с автоматическим сцеплением) аналогична все тому же Outlander PHEV. Такая схема обеспечила новинке не только полноприводные возможности, но и способность к векторизации тяги. Задние электромоторы дозируют подачу момента, загружая колесо (внешнее к повороту) и тем самым улучшая управляемость.

Испытать преимущества новой системы удалось в ходе серии стандартных полигонных упражнений. Я проехал «змейку» из конусов со скоростью 60 км/ч сначала с отключенной, а потом с включенной системой AYC (активируется кнопкой на передней панели). Во втором случае прототип гораздо охотнее заходил на вираж, крены минимизировались, а свист шин при резких перестроениях практически сходил на нет.

По словам инженеров, с которыми удалось пообщаться на треке, пока AYC не работает в связке со штатной системой стабилизации, однако в серийном электрокроссовере взаимодействие будет налажено. Ожидается также, что производственная версия получит инновационные тормоза с электроприводом вместо традиционных гидравлических суппортов.

Спросил я и о назначения стального короба, смонтированного под задним бампером. Как выяснилось, это не что иное, как… временно установленный бензобак. Дело в том, что из конструкции доработанного Outlander PHEV решили не изымать бензиновый агрегат. Да, тестирование происходит исключительно в электрическом режиме (EV), но ДВС используют вне тестов для подзарядки батарей. Зачем понадобилось переносить бензобак, тоже понятно – внедрение двух электромоторов на задней оси потребовало изменений задней подвески.

Как бы то ни было, я убедился, что работа над созданием серийного электрокроссовера идет полным ходом. Возможно, уже через два-три года Mitsubishi, заручившись поддержкой коллег по Альянсу, выведет на рынок стильный, высокотехнологичный, мощный и дружелюбный к природе автомобиль. А если он будет еще и похож на шоу-кар e-Evolution, мы это только поприветствуем.  

Вас заинтересует:

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Есть повод:Электрошокер
30 апреля 2018

"Электрошокер"
Есть повод. Mitsubishi Eclipse Cross. По льду как по асфальту
31 марта 2018

"По льду как по асфальту"
Денис Смольянов, главный редактор «Авто Mail.Ru»
11 февраля 2018

"Электроиллюзии"
Два колеса, три бриллианта
09 сентября 2017

"Два колеса, три бриллианта"
Игорь Моржаретто
10 августа 2017

"Большой скачок! Куда?"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport - сравнительный тест. mitsubishi pajero sport 2017 и toyota fortuner 2016: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть
Сравнительный тест
27 апреля 2018

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport
"Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 подает блюда asx и outlander под соусом купе
Тест драйв
05 февраля 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Mitsubishi Eclipse Cross подает блюда ASX и Outlander под соусом купе"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние
Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 запас прочности
Тест драйв
21 ноября 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Запас прочности"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 серединка на половинку
Тест драйв
28 июня 2017

Mitsubishi Outlander
"Серединка на половинку"

Интересные новости по теме

Новость про Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi сворачивает продажи электромобиля i-MiEV

Компания Mitsubishi постепенно сворачивает продажи своего субкомпактного электромобиля i-MiEV. Дело дошло до Северной Америки, где дилеры распродали последние «живые» автомобили 07 августа 2017 0
Новость про Mitsubishi - Mitsubishi озвучила перспективы появления электрокаров в России

Mitsubishi озвучила перспективы появления электрокаров в России

В компании полагают, что для вывода электрических автомобилей на российский рынок стране необходима развитая инфраструктура 20 января 2017 0
Новость про Nissan Leaf - Nissan, Mitsubishi и Renault вместе займутся созданием бюджетных электромобилей

Nissan, Mitsubishi и Renault вместе займутся созданием бюджетных электромобилей

Три автопроизводителя будут выпускать доступные электрокары под собственными брендами на основе единой платформы Nissan Leaf 20 декабря 2016 0
Новость про Mitsubishi i-MiEV - Продажи Mitsubishi i-MiEV в России выросли в I-ом квартале на 500%

Продажи Mitsubishi i-MiEV в России выросли в I-ом квартале на 500%

В количественном выражении результаты выглядят не столь впечатляюще - всего 10 продаж за 3 месяца 13 апреля 2016 0
Фирма Bosch и Mitsubishi обещают удвоить емкость аккумуляторов для электрокаров

Фирма Bosch и Mitsubishi обещают удвоить емкость аккумуляторов для электрокаров

Компания Robert Bosch GmbH и его японские партнеры GS Yuasa International Ltd. и Mitsubishi Corporation создали совместное предприятие для разработки технологии нового поколения литий-ионных аккумуляторов 17 февраля 2014 0
Новость про Mitsubishi i-MiEV - Mitsubishi i-MiEV

В России продается больше электрокаров Mitsubishi i-MiEV, чем в европейских странах

За период с января по ноябрь российский автомобильный рынок вошел в тройку лидеров по продажам электромобиля Mitsubishi i-MiEV 20 декабря 2013 0
Новость про Mitsubishi - Mitsubishi возглавила исследовательскую группу по разработке технологии беспроводной зарядки

Mitsubishi возглавила исследовательскую группу по разработке технологии беспроводной зарядки

Компания Mitsubishi приступила к работе над технологией удаленной беспроводной зарядки для электромобилей 06 мая 2013 0
Логотип Mitsubishi Motors

Mitsubishi остановила производство Citroen C-Zero и Peugeot iOn

Несмотря на усилия автопроизводителей и правительств ряда стран по поддержке рынка электрокаров, они не пользуются популярностью у покупателей, поэтому Mitsubishi приостановила производство электрокаров Citroen C-Zero и Peugeot iOn для PSA Peugeot Citroen. 10 августа 2012 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 4 5 7