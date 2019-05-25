Максимальная скорость и время разгона до 100 км/ч – на эти параметры обращают внимание большинство покупателей автомобилей. Но знают ли они, что обозначенные цифры практически всегда расходятся с реальностью?

Советским автомобилистам рекомендовалось периодически самим, на практике, проверять время разгона. Для чего? Ухудшение динамики указывало на износ двигателя. Если настройка систем питания и зажигания не помогала, следовал вывод – мотору пора в ремонт. Проверку проводили на свободном, ровном и прямом участке шоссе, желательно в сухую погоду: совершали заезды на определенную дистанцию в обоих направлениях, замеряли время секундомером и сравнивали его с паспортными данными машины.

Узаконенная ошибка

В сравнении с заводскими испытаниями на максимальную скорость и разгон до 100 км/ч эта методика была примитивной. В результате своих тестов автовладелец мог получить лишь «среднепотолочные» цифры. Особенно с учетом того, что спидометры всегда – и раньше, и сейчас – выдают показания с погрешностью, причем изначально заложенную в их конструкцию.

Зачем нужно выпускать заведомо «неправильные» спидометры? Чтобы исключить возможность начисления неоправданных штрафов за превышение. Ведь измерять скорость проще, чем ее соблюдать. Вести машину, поддерживая скорость с точностью до 1 км/ч, было бы крайне трудно, к тому же пришлось бы непрерывно наблюдать за показаниями спидометра, отвлекаясь от дороги. Обращаться с педалью «газа» в таком случае следовало бы поистине ювелирно, да и сама педаль, как, собственно, и дозировка топлива, потребовали бы очень тонкой настройки. А дорожные и погодные условия должны были бы всегда и везде оказываться идеальными.

Возможно, это дело будущего, но сейчас автопроизводителям дан карт-бланш на выбор погрешности спидометра. Она лишь должна соот­ветствовать Правилу ЕЭК ООН № 39 и (для нашей страны) ГОСТу Р41.39-99. Главное требование этих документов состоит в том, что автомобильный спидометр «имеет право» либо завышать истинную скорость, либо максимально точно индицировать ее, но ни в коем случае не занижать. Допустимая величина погрешности должна составлять не более 10% + 4 км/ч.

В этом случае водитель получает определенный «запас», благодаря которому соблюдает установленные скоростные режимы. Если где то допустимо движение со скоростью 90 км/ч, то нахождение стрелки спидометра на этой отметке гарантирует, что данное ограничение будет соблюдено. Точно так же мы устанавливаем домашние или наручные часы на несколько минут вперед, чтобы подстраховаться от опозданий.

Разумеется, речь идет об исправных приборах, а также связанных с ними систем автомобиля. На советских моделях стрелка спидометра приводилась в движение с помощью механического привода – тросика, связанного через пару пластмассовых шестеренок с валом коробки передач. Привод изнашивался, стрелка начинала прыгать по шкале, затем бессильно падала. Неискушенных водителей это, конечно же, обескураживало, тем более что ездить, не контролируя скорость, крайне непривычно (да и запрещено). А вот профессионалы знали, что замена привода – операция минутная и совсем не затратная: устройство для «Москвича-2141» стоило не дороже лампочки для фары.

Не точнее механики

Сегодня спидометрами управляет электроника, и справиться с потенциальными неприятностями куда сложнее. Во время одного из тестов мне довелось столкнуться с ситуацией, когда на автомобиле на ходу вдруг погасла вся электронная панель приборов! Сбой продолжался меньше минуты, затем все приборы появились и продолжили работать как ни в чем не бывало. В дороге с такой неисправностью «вручную» не сладить, тут отверткой и автотестером не обойдешься.

Впрочем, зачастую даже высокотехнологичная электроника оказывается надежнее механики. В 1970-х выпускалась модель Fiat Tipo, одна из первых в мире получившая «цифровой» спидометр с жидкокристаллической индикацией. Охочие до иномарок россияне тогда опасались покупать эту модель с пробегом – вдруг сломается «приборка»? Как показала практика, у Tipo было полно других слабых мест, а электронная панель оказалась на удивление «живучей».

Сейчас спидометры с цифровой индикацией широко распространены, они есть и на бюджетных моделях. Но их показания не точнее показаний стрелочных приборов, поскольку справедливы те же погрешности. Имеет ли смысл наблюдать прирост или убавление скорости по одному километру в час? Конечно, нет, но это просто увлекательно и по-своему красиво. Некоторые производители устанавливают на свои автомобили приборные панели с потрясающей компьютерной графикой: шкалы могут менять цвет с экологичного зеленого на благородный серо-серебристый или спортивный красный. С другой стороны, на премиальных моделях именно «живые» стрелки считаются признаком особого шика – это как механические швейцарские часы.

Полезную информацию о скорости может дать бортовой компьютер. Не раз приходилось убеждаться: установишь круиз-контроль на значение, предположим, 110 км/ч, а в конце определенного отрезка пути борткомпьютер выдает среднюю скорость всего 105, а то и 102 км/ч в зависимости от модели машины. Наиболее точными в этом плане оказались приборы Hyundai H-1 и УАЗ «Патриот».

Особенностью «Патриота», в частности, стала и удивительная «близость» скорости, индицируемой спидометром и системой навигации. Расхождение составило всего 1–2 км/ч, в то время как на большинстве машин цифры на спидометре отстают от цифр на экране навигатора на 6–8 км/ч. Кстати, навигационные приборы – отличные помощники в деле определения истинной скорости автомобиля, их показания намного ближе к эталону. Погрешность спутниковых измерений крайне незначительна и не зависит, как полагают некоторые, от рельефа местности.

Сторонние «наблюдатели»

Если вам лишь изредка требуется навигатор, покупать его нет смысла, просто загрузите соответствующую программу в свой смартфон, и, как говорится, будет вам счастье. Правда, данная функция активно поглощает интернет-трафик, помните об этом, особенно в путешествиях за границей. Но существуют программы для смартфонов, позволяющие отслеживать скорость машины, время в пути, планировать маршруты и выполнять другие функции без подключения к Интернету. Я загрузил два таких приложения в девайс и проверил их. Во время поездки на KIA Cerato скорость на стороннем GPS-навигаторе примерно на 6–7 км/ч «отста­вала» от показаний спидометра (в этом автомобиле есть и стрелочный прибор, и цифровая индикация). Что нормально, причем расхождение практически не зависело от темпа движения. Одна из загруженных мной в смартфон маршрутных программ показала то же самое. А вторая выдала сюрприз: завысила скорость относительно показаний спидометра на те же 6–7 км/ч. Неожиданно и… неправильно, такого быть не должно.

На показания спидометра заметно влияют размеры колес автомобиля. Приборы откалиброваны под определенные типоразмеры колес (шин), и их изменение ведет к искажению показаний спидометра. Например, длина окружности штатного колеса Lada XRAY (205/55 R16) составляет 196,5 см, а запасного (185/65 R15) – 195,5 см. Несложные подсчеты показывают, что на дистанции 10 км первое колесо совершит 5089 оборотов, второе – 5115. Соответственно, окажись запаска на той позиции в машине, где датчик скорости считывает обороты колеса (чаще всего слева спереди), скорость будет завышена на 0,5%, что может оказаться за пределами официальной погрешности спидометра.