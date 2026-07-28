Российский авторынок продолжает разгон вверх. Но особенно удивил скачок спроса на подключаемые гибриды
По итогам мая 2026 года в России было реализовано 109,8 тыс. новых легковых машин, что на 20,5% больше, чем в том же месяце 2025 го, подсчитало агентство «Автостат». Получается, что разгон отечественного авторынка продолжается третий месяц подряд: в апреле он вырос на 15%, а в марте увеличился на целых 30% (см. график 1).
Впрочем, аналитики призывают не устраивать радостные пенные вечеринки и прочие празднества в честь новостей о росте продаж. Они говорят о том, что положительные статистические данные сейчас во многом поддерживаются низкой базой прошлого года. Напомним, что в первой половине 2025 го на рынке наблюдалось больше неопределенности, склады импортеров были переполнены, люди надеялись на дополнительные скидки, что тормозило потребительский спрос. Теперь же, в отличие от прошлогодних настроений, непредсказуемых факторов стало меньше, люди понимают, что если им нужно обновлять личный автопарк, то лучше это делать здесь и сейчас. Одновременно продолжают снижаться ставки по банковским вкладам, из-за чего граждане меньше стремятся хранить деньги в финансовых учреждениях и больше задумываются о том, чтобы порадовать себя значимыми покупками, в том числе связанными с личными транспортными средствами. Но уже осенью статистика роста рынка может свернуть к отрицательным показателям.
В расстановке сил на российском авторынке традиционное первенство продолжает удерживать АВТОВАЗ, который в последнем месяце весны реализовал 28,3 тыс. автомобилей LADA (см. таблицу 1).
Среди иностранных брендов лучшим опять стал Haval, автомобили которого преимущественно с российского завода в Туле в мае разошлись тиражом в 15,8 тыс. единиц. А на третью строчку взлетел «новый русский» — собираемая на заводе под Калугой новая отечественная марка Tenet с показателем 11,5 тыс. авто. За ней следуют китайские Geely и Changan (6,8 и 5,1 тыс. соответственно). В первых строчках остается и белорусская марка Belgee (5,1 тыс.), высокие позиции продолжает удерживать поставляемая по схемам параллельного импорта японская Toyota (3 тыс.), а также китайские Jaecoo (2,86 тыс.) и Jetour (2,83 тыс.).
Тревожным сигналом для АВТОВАЗа остается снижение доли рынка. В мае тольяттинский автогигант получил 25,8% от всех продаж, в то время как в мае прошлого года ему принадлежало 28%. И это при том, что ближайшие конкуренты откусывают все более значимые куски рыночного пирога: Haval в мае получил долю в 14,4% по сравнению с 11,6% за аналогичный период прошлого года, Tenet с нулевой прошлогодней отметки взлетел до 10,4%.
В модельном же рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства LADA Granta, которые в мае были реализованы в количестве 11?480 экземпляров. Звание самой популярной модели сегмента SUV сохранил кроссовер Tenet T7, который разошелся тиражом в 7763 единицы. А среди иномарок лучшим снова стал кроссовер Haval Jolion, продажи которого по итогам мая составили 6690 штук. Далее следуют две модели LADA — семейство Vesta и внедорожник Niva Travel (5651 и 3614 шт. соответственно). Помимо них в первую десятку попали кроссоверы Changan UNI-S и Haval M6, LADA Iskra, кроссовер Tenet T4 и внедорожник LADA Niva Legend.
При этом отрицательная рыночная динамика в мае наблюдается у трех вазовских моделей — LADA Niva Legend (-0,5%), LADA Granta (-4,6%) и LADA Vesta (-13,8%). А вот сильнее всех тут прибавил Haval M6 (+78%). По итогам пяти месяцев в минусе наряду с «Грантой» (-14,1%) и «Вестой» (-40,4%) оказался еще и Changan UNI-S (-15,2%). Лучше других здесь выросла реализация у LADA Niva Travel (+29,4%, см. таблицу 2).
Но самые интересные трансформации в настоящее время происходят в сегменте электрокаров — здесь появился новый лидер. По итогам мая 2026 года в России было реализовано 233 новых электрокара марки UMO, которые в конце февраля текущего года начал производить «Яндекс» на столичном заводе «Москвич».
Этот результат позволил отечественному бренду впервые стать лидером рынка новых электромобилей в РФ: на долю UMO в конце весны пришлось около 35% всех продаж новых электрокаров. Второе место в марочном рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский Evolute (120 шт.), доля которого составила порядка 18%. В пятерку брендов-лидеров вошли также китайские Avatr (65 шт.), Geely (47 шт.) и Changan (33 шт.).
Первенство среди моделей на рынке новых электромобилей тоже принадлежит представителю UMO — кроссоверу с индексом «5». Его показатель в мае составил 233 реализованных экземпляра. Также в топ-5 попали модели Evolute i-JOY (119 шт.), Geely EX5 (43 шт.), Avatr 12 (41 шт.) и Changan Qiyuan Q05 (33 шт.).
Всего по итогам мая было продано 680 новых электрокаров — на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Что касается итогов пяти месяцев, то за этот период их реализация составила 3858 единиц, и это на 12,3% больше, чем в январе — мае 2025 го.
Однако самый большой подъем сейчас наблюдается в спросе на подключаемые гибриды (PHEV). По подсчетам «Автостата», в мае было реализовано 4989 новых подключаемых гибридов (PHEV), и это на внушительные 103% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. При этом доля таких гибридов на российском рынке за год выросла с 2,7% (в мае 2025 го) до 4,5% (в мае 2026 го). Лидером марочного рейтинга в сегменте PHEV стал бренд Voyah, продавший за месяц 1628 автомобилей, что соответствует почти трети от общего количества (32,6%).
На втором месте находится марка Geely, показатель которой составил 923 единицы. Третью строчку занял Evolute (437 шт.), четвертую — GAC (395 шт.). Лидер 2025 года — Lixiang — в конце весны оказался только на пятой позиции (314 шт.). В модельном рейтинге самых популярных новых подключаемых гибридов лидирует кроссовер Voyah Free, который в мае разошелся тиражом в 1274 экземпляра. В первую пятерку также вошли Geely EX5 EM-i (746 шт.), Evolute i-SPACE (437 шт.), GAC S7 (385 шт.) и Exlantix ET (293 шт.). По итогам пяти месяцев 2026 года в России было продано 24,6 тыс. новых автомобилей сегмента PHEV. Это на 125% больше, чем в январе — мае 2025 го.
Сохранится ли рост российского автомобильного рынка в конце лета и осенью? Увы, аналитики пока скептически смотрят на способность продаж и дальше ехать в разгон: с осени статистическая кривая с большой вероятностью поползет вниз, предполагают они.
Специалисты напоминают, что во второй половине прошлого года, когда стало понятно, что цены идут на разгон в том числе из-за утилизационного сбора, люди активно пошли в автосалоны. Таким образом, статистике второй половины 2026 года станет сложно конкурировать с данными конца года прошлого.
В «Автостате» прогнозируют, что если в июле и августе на авторынке все еще будет наблюдаться прибавка, то в сентябре показатели, скорее всего, начнут демонстрировать отрицательную динамику. А по общим итогам 2026 года рынок предположительно продемонстрирует примерно такие же показатели, как в прошлом году, на уровне в 1,3–1,4 млн реализованных новых автомобилей.
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