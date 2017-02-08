Падение автомобильного рынка России развивалось быстрыми темпами – за первый год кризиса, в 2014-м, он потерял примерно 11%, а уже в следующем году спад превысил 36%. Шинный рынок это затронуло меньше, поскольку снижение продаж частично компенсировалось спросом на вторичную комплектацию шинами автомобилей, приобретенных ранее, в период активного приобретения машин.

Изменилась и структура спроса – автовладельцы стали меньше покупать премиальные шины, предпочитая средний и бюджетный сегменты. На это сразу обратили внимание китайские производители, которые предложили недорогую и разнообразную продукцию. И хотя она формально отвечает мировым стандартам SO9001, ECE, DOT, в шинных тестах «китайцы» пока еще занимают нижние строчки рейтингов. Бурному завоеванию рынка фирмами из Поднебесной помешал лишь заметно ослабевший тогда рубль, зато отечественная продукция стала пользоваться повышенным спросом, в частности, шины для крупной коммерческой техники, доля которых перевалила за 50%.

Стабилизация рынка, постепенное возвращение в Россию «сбежавших» автопроизводителей и укрепление рубля ныне позволяют шинникам смотреть в 2017 год с осторожным оптимизмом. При этом особенно уверенно чувствуют себя гранды индустрии, успевшие обзавестись здесь собственными производствами. Хотя и остальные крупные игроки шинного рынка намерены наращивать импорт и даже привозят к нам новые бренды. Впрочем, дадим им слово самим.

Некоторые компании уже более десяти лет имеют в нашей стране собственное шинное производство, что придает им меньшую зависимость от внешних факторов и запас устойчивости в кризис

Дмитрий Молоканов, директор по маркетингу легковых шин Michelin в России

Последние два года стали непростыми для шинной отрасли, экономический кризис привел к сокращению покупательной способности, спаду на автомобильном рынке и, как следствие, к отложенной покупке шин. Однако в некоторых сегментах рынка была заметна положительная динамика – например, наблюдался рост продаж шин для вседорожников.

Благодаря клиентоориентированному подходу, проведению акций у партнеров, а также за счет расширения продуктового предложения и развития интернет-продаж компании Michelin в России удалось достичь хороших результатов в сегменте легковых шин. Мы представили рынку ряд новинок: шипованную шину Latitude X Ice North 2+, предназначенную для широкого спектра вседорожников и эксплуатации в самых суровых зимних условиях, шину CrossClimate – первого представителя нового класса «Лето+», новую спортивную модель Pilot Sport 4, созданную для премиальных и спортивных версий серийных автомобилей, а также шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 и Tigar SUV Summer для вседорожников.

Наш завод в Московской области стабильно работает, его мощность по-прежнему составляет 1,5–2 млн шин в год в зависимости от производственной программы. В 2015 году предприятие запустило в серийное производство новую гамму высокотехнологичных шин Primacy 3, а также начало выпуск шин с посадочным диаметром 17 дюймов (до этого на заводе производились шины 13–16 дюймов). Производство в Давыдово нацелено в первую очередь на удовлетворение потребностей российского рынка и других стран Восточно-Европейской зоны. Однако наш завод является частью большой производственной сети Группы Michelin, состоящей из 68 заводов, и часть произведенных в Подмосковье шин поступает в Европу. Например, зимние шипованные модели, которые производятся в Давыдово, используются также клиентами компании в Скандинавских странах.

Андрей Пантюхов, генеральный директор Nokian Tyres Россия, исполнительный вице-президент концерна Nokian Tyres

Связывать нашу деятельность с экономическими санкциями было бы неправильно, так как на нашу работу они не повлияли. Гораздо более действенным фактором в последние годы было общее ослабление российской экономики и, как следствие, – падение автомобильного рынка в России, девальвация национальной валюты и снижение покупательной способности населения. Однако после долгого ожидания наконец стали видны первые положительные сигналы с рынка – появляются признаки стабилизации как в автомобильном сегменте, так и в шинном. Позади у Nokian Tyres очень успешный сезон лета 2016 года, который превзошел самые смелые ожидания. Ситуация с зимними шинами тоже весьма благополучна. До подведения итогов сезона пока рано говорить о результатах, но статистика показывает высокий спрос на продукцию Nokian Tyres. Благодаря конкурентоспособной продуктовой линейке шин и высокому уровню сервиса нам удалось укрепить лидерские позиции на российском рынке. Причем новые модели все это время выпускались вне зависимости от внешних факторов, поскольку Nokian Tyres никогда не стоит на месте.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске является самым современным шинным производством в Европе и за счет высочайшей степени автоматизации способен работать так называемыми ультракороткими сериями, обеспечивая актуальные потребности наших клиентов, а не просто заполняя склад. Производство всегда ориентировано на спрос, поэтому изменения в продуктовый микс вносятся нами на постоянной основе. В течение последних двух лет в общем объеме нашего производства существенно выросла доля экспорта, составив по результатам III квартала 2016 года более 70%. Таким образом, наше предложение всегда отвечает актуальному рыночному спросу. Сегодня мощность завода составляет 15,5 млн шин в год, а в 2017 году мы планируем увеличить ее до 17 млн.

Одного из авторитетнейших участников рынка кризис застал на этапе завершения строительства собственного производства в России

Илья Алимов, руководитель отдела маркетинга ООО «Бриджстоун СНГ»

Санкции не изменили позиций нашей компании на рынке радикальным образом, поскольку не коснулись импортируемых шин. Однако они негативно повлияли на покупательную способность клиентов и структуру продаж. В то же время антидемпинговые пошлины на грузовые шины из Китая отразились на наших продажах позитивно, ценовая конкуренция стала прозрачнее. У российского рынка шин большой потенциал роста, а регулирующие действия ЕЭК способствуют тому, чтобы этот рост почувствовали не только демпингующие игроки, но и остальные участники рынка.

В 2015 году наша компания стала лидером в сегменте нешипованных шин в России. Согласно социологическим опросам, каждый седьмой автомобилист в стране в 2015 году выбрал шины Bridgestone. Поэтому говорить о негативной динамике мы не хотим, а продолжаем работать над развитием и расширением модельной линейки наших шин. Например, после тестов и технологических доработок на российский рынок вышла новая нешипованная шина премиум класса Blizzak VRX с новым составом резиновой смеси Multi-Cell Compound. К текущему сезону мы подготовили премиальную шипованную шину Blizzak Spike-02.

Для компании Bridgestone российский рынок является одним из ключевых в долго-срочной глобальной стратегии развития, и подтверждением тому стало расширение производственных мощностей компании – первый современный высокотехнологичный завод в Ульяновской области построен, и на нем уже стартовало производство. Раньше наши шины импортировались, поэтому открытие новых мощностей на территории России и упрощение логистики позитивно повлияет на продажи. Что касается падения автомобильного рынка, то, к сожалению, кризис на нем носит затяжной характер. Мы пристально следим за трендами, анализируя возможные сценарии дальнейшего развития. Определенно вместе с падением рынка новых автомобилей пострадала и часть шинного бизнеса, но мы сохраняем здоровый оптимизм и предпринимаем усилия для развития бизнеса в России и СНГ.

Известный корейский бренд в условиях общего спада экономики настойчиво продолжает повышать уровень премиальности своих шин, обновляя технологии и продуктовую линейку

Максим Ушаков, директор по продажам легковых шин ООО «Ханкук Тайр Рус»

Основные продажи шин бренда Hankook на российском рынке осуществляются в сегменте вторичной комплектации автомобилей. Из-за климатических особенностей России продажи зимних автошин превалируют. Однако в силу таких причин, как падение продаж новых автомобилей, отложенный спрос на летние шины и т.д., в 2016 году существенно увеличилась доля продаж летних шин.

Кризис 2014 года серьезно повлиял на российскую экономику и на рынок шин в том числе. Главными препятствиями для развития стали существенное снижение продаж автомобилей и ограничения со стороны финансовых институтов. Большое влияние на этот сегмент рынка оказало и снижение покупательной способности населения, сконцентрировавшегося на покупке предметов первой необходимости. Тем не менее мы надеемся на улучшение динамики автомобильного рынка в 2017 году, что, в свою очередь, окажет позитивное влияние на рынок шин.

В настоящий момент, и это ни для кого из производителей не секрет, российский рынок является одним из самых низкомаржинальных. Поэтому для нас к числу приоритетов относится, безусловно, увеличение отпускных цен на автошины Hankook. Чтобы иметь такую возможность, мы год за годом повышаем престиж и премиальность нашей продукции, инвестируя в маркетинг и научные разработки, а также сотрудничая с производителями премиальных автомобилей по поставкам на первичную комплектацию.

Мы вывели на рынок наш недавно представленный бренд Laufenn, который предлагает клиентам практичные продукты, подходящие к различным стилям жизни, в том числе зимние и летние радиальные шины для легковых автомобилей, SUV и легких грузовиков. Laufenn в качестве второй линейки Hankook обеспечивает надежное качество, а также высокий клиентский сервис.

В непростых экономических условиях российский шинный рынок продолжает пополняться новыми брендами, причем не только ожидаемо бюджетными, но и премиальными

Кента Курибаяши, генеральный директор ООО «Тойо Тая РУС»

В 2015 году в российском портфеле брендов компании ООО «Тойо Тая Рус» появился еще один бренд – Nitto Tires. Шины Nitto разработаны специально для североамериканского рынка, они сочетают в себе оригинальный и запоминающийся дизайн протектора и лучшие японские технологии конструирования шины. Философия бренда базируется на трех ключевых принципах: безопасность, инновации и удовлетворенность клиентов, которая напрямую реализована в преимуществах продукта. Ассортимент Nitto представлен шинами HP- и UHP класса с повышенной износостойкостью и высоким уровнем ходовых качеств. На первом этапе развития бренда в России типоразмерный ряд несколько ограничен, однако компания постоянно ведет работу для увеличения количества типоразмеров и моделей. Что касается внутренней конкуренции брендов Toyo Tires и Nitto Tires, то мы видим большое различие в позиционировании продуктов на рынке, а также в коммуникационной стратегии и философии брендов. Изначально при планировании запуска второго бренда на российском рынке мы были нацелены на абсолютно разные сегменты аудитории и пока не видим сильной внутренней конкуренции.

Бренд Nitto сфокусирован прежде всего на молодом поколении автомобильных энтузиастов, новаторах, любящих свою машину и готовых пробовать что-то новое. Выбрать шины Nitto – это не только удовлетворить обыденную потребность в покупке новых колес, но и получить возможность улучшить образ своего автомобиля. На рынке США Nitto уже завоевали невероятную любовь среди автомобилистов и являются топовой резиной для тюнинговых и стильных автомобилей. Надеемся, что постепенно и для российского потребителя шины Nitto станут неизменным спутником.

Естественно, мы не можем не обращать внимания на сложившуюся конъюнктуру рынка, однако смотрим в будущее с оптимизмом и рассчитываем на популяризацию брендов Toyo Tires и Nitto Tires в трехлетней перспективе.

Марек Главач, директор по продажам компании Giti Tire в России, Украине, Грузии, Армении и странах Балтии

Компания Giti Tire при освоении российского рынка пытается действовать на нескольких уровнях одновременно, начиная с сотрудничества с дистрибьюторами: чтобы заполнить нашими шинами полки по всей территории России, мы предлагаем привлекательную продуктовую линейку и отличное соотношение цены и качества. А благодаря размещению рекламы и пресс-релизов во всех мультимедиа мы способствуем повышению узнаваемости бренда и расширяем присутствие нашей продукции в первичной комплектации автомобилей не только азиатских, но и европейских марок.

Конечно, негативное влияние текущей экономической ситуации ощутимо. Продажи новых машин упали более чем на 1,3 млн за год, а это означает падение продаж зимних шин как минимум на 4 млн. С другой стороны, рубль ослаб по отношению к евро и доллару США почти в два раза, но зарплаты у населения выросли незначительно. Соответственно, покупательная способность граждан резко упала, и водители при покупке новых шин принимают решение в сторону качественных, но более экономичных брендов. Именно за счет этого нам удалось в 2016 году нарастить объемы продаж.

Дальнейшие планы на российском рынке у нас простые и четкие: не только удержаться, но и продолжать расти. Кризис рано или поздно закончится, а у России есть огромный потенциал роста, что делает этот рынок привлекательным для нашей компании. В 2017 году мы представим две новинки и расширенный размерный ряд в летней линейке, а также три новые модели в зимней коллекции. Несмотря на непростую ситуацию, мы не собираемся сокращать инвестиции в рекламу и планируем продолжать наращивать объемы продаж.