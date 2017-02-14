В России набирают обороты продажи автомобилей через Интернет. Однако станет ли это явление массовым в обозримом будущем – вопрос открытый

Конец ушедшего года ознаменовался заметным всплеском в области внедрения различных интернет-технологий в организацию продаж автомобилей. О старте полного цикла реализации машин с помощью Сети, когда любой желающий, не отрываясь от домашнего дивана, может приобрести транспортное средство, объявили сразу несколько компаний.

Пожалуй, наиболее заметным стал проект одного из крупнейших российских дилеров – компании Favorit Motors, запустившей онлайн-магазин Favorit Digital. Летом 2016-го сайт действовал в тестовом режиме, а уже в середине ноября начал работать официально. Сегодня там доступны к приобретению более 4 тыс. новых и подержанных машин 46 брендов.

Этот онлайн-сервис примечателен прежде всего тем, что с его помощью впервые стало возможным совершить полный цикл покупки автомобиля в виртуальном пространстве, а именно – выбрать машину, ее комплектацию, оплатить покупку и через некоторое время получить у дверей своего дома уже реальное транспортное средство. Впрочем, в том же направлении активно продвигаются и другие фирмы. Так, в Санкт-Петербурге заработал онлайн-магазин Carmart, созданный автохолдингом «Максимум». О программе реализации машин премиальных марок через Интернет заявила также ГК «Авилон», схожие сервисы тестирует еще ряд известных дилеров, включая такого «тяжеловеса», как «Рольф».

Банковский вопрос

Интернет уже давно стал составляющей продаж многих товаров в России, и автомобили здесь не исключение. Согласно исследованиям, 70–80% покупок всех новых машин в России начинаются с Интернета, когда покупатель заходит на сайт дилера или производителя, чтобы познакомиться с имеющимися предложениями. Причем игроки рынка постоянно придумывают новые заманчивые сервисы для привлечения потенциальных покупателей в Сети. Например, с весны прошлого года через сайт АвтоВАЗа можно выбрать и заказать модель Vesta. Схожую работу ведет и Renault с новой моделью Kaptur.

Однако до недавних пор полностью совершить покупку автомобиля через Интернет было невозможно – все упиралось в вопрос оплаты. Ведь при оплате товаров и услуг онлайн банки берут комиссию в размере 3–4% от суммы сделки. Но если при приобретении сотового телефона или телевизора такой уровень потерь в общем-то можно считать терпимым, то, когда стоимость покупки достигает сотен тысяч и даже миллионов рублей, указанные проценты складываются в кругленькую сумму, делающую сделку невыгодной для продавца.

Многие годы банки не спешили отказываться от таких условий, но буквально в последние месяцы ситуация резко изменилась: ряд крупных финансовых организаций поменяли свою политику в отношении автомобильных дилеров и поумерили свои аппетиты в области комиссионных. Теперь их уровень снижен приблизительно до 1%, что делает доходность реализации транспортных средств через Интернет уже вполне приемлемой.

Интернет-бум

Развитие онлайн-продаж автомобилей происходит в России на фоне бурного роста электронной торговли в целом. Несмотря на кризис и падение потребительской активности, объем интернет-торговли в стране только за последние три года увеличился на 56% – с 544 млрд рублей в 2013 году до 850 млрд в 2016-м (график 1). Причем растут продажи практически всего – книг, стройматериалов, офисного оборудования, спорттоваров. Хотя по-прежнему наиболее распространенными видами покупок через Интернет являются бытовая техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия и, кстати, автомобильные запчасти.

При этом в секторе бытовой электроники самый значительный прирост наблюдается в сегменте крупной техники: по данным исследовательской компании «ГфК-Русь», в прошлом году объем ее продаж через Интернет вырос на 32%. Очевидно, что потребители все активнее соглашаются приобретать через Сеть все более дорогие и технически сложные продукты. Так почему бы им не начать покупать в массовом порядке и машины?

Виртуальные очки и капсула запаха

Тем не менее у продаж автомобилей через Интернет есть как апологеты-оптимисты, так и скептики. Президент Favorit Motors Владимир Попов заявляет, что до конца 2017 года компания рассчитывает вывести в онлайн до 30% своих сделок, то есть ежегодно продавать не менее 10 тыс. машин. «Сегодня автомобильный бизнес находится на пороге революции, – говорит г-н Попов, – тут нужно чувствовать момент. Вспомните мобильные телефоны, компания Nokia упустила время, когда инженеры советовали начать выпуск смартфонов, и где этот бренд сегодня? Его практически нет на рынке подобных устройств. Мы считаем, что и в сегменте автомобилей настал момент для запуска онлайн-торговли, а потому активно развиваемся в этом направлении, много инвестируем».

В Favorit Motors утверждают, что у онлайн-покупки автомобиля есть много преимуществ. И прежде всего – цена. Уже сейчас, по словам представителей компании, приобрести машину через Интернет как минимум на 2% выгоднее, чем даже при самых привлекательных условиях в автосалонах. Причем в дальнейшем этот показатель будет лишь расти, ведь онлайн-продавцы могут экономить на содержании персонала, а главное – на строительстве или аренде шоу-румов.

Одновременно процесс покупки авто в онлайн-магазине обрастает различными удобными сервисами. Начать с того, что взять кредит или оформить страховой полис можно онлайн, не отрываясь от дивана. Разве что через некоторое время менеджер подъедет на дом к покупателю, чтобы тот лично подписал необходимые бумаги. Но есть и более «эмоциональные» услуги: например, на сайте можно выбрать один из цветов банта, которым будет украшен ваш автомобиль, когда его доставят. Есть также идея внедрения технологии очков «виртуальной реальности», когда человек с помощью компьютера осматривает все детали приобретаемой модели. Более того, специалисты уверяют, что очки в будущем будут иметь еще и модуль встроенной капсулы запаха машины, причем поставщиком запахов готов стать весьма известный французский парфюмерный дом.

Онлайн-будущее

Компании, стоящие в авангарде автомобильной электронной коммерции, прогнозируют, что в ближайшие годы в России через Интернет будет продаваться как минимум треть новых машин. При этом потребители согласны, что в целом данная форма продаж имеет немало преимуществ. «Выбор автомобиля через Интернет удобен в том числе и за счет такой комфортной функции, как оплата картой, – говорит Александр Дьяконов, директор по транспорту логистической компании FM Logistic. – Ведь покупателю не нужно собирать наличные деньги в большом объеме. Что же касается покупок юридическими лицами, то уже сейчас во многих компаниях заказ автомобилей осуществляется по электронной почте, а потому принципиальной разницы с онлайн-торговлей, по сути, тоже нет».

Однако даже при наличии очевидных преимуществ подобного формата покупок пока приобретать машины через Интернет решаются немногие. Что объяснимо – человеку хочется лично осмотреть свою будущую машину, посидеть в ней, провести хотя бы небольшой тест-драйв. Немаловажным фактором является и вопрос личного общения и советов менеджера, когда в прямом диалоге получаешь консультацию, развеиваешь возникающие сомнения и окончательно убеждаешься в правильности выбора.

Поэтому вероятный сценарий трансформации авторетейла заключается в том, что автопроизводители пойдут на создание неких демонстрационных центров, где покупатель сможет посмотреть и испытать приглянувшуюся модель. А сделать заказ и оплатить его он сможет уже из дому, в режиме онлайн. Дилерские же центры сосредоточатся на обслуживании машин.

Впрочем, возможны и другие варианты, их постоянно подсказывает жизнь, конкуренция и фантазия игроков рынка. Но в любом случае перспектива у электронной формы торговли машинами хорошая. Поэтому вполне вероятно, что уже совсем скоро приобретение автомобиля через Интернет станет таким же обычным делом, как виртуальная покупка кофемолки или пылесоса.