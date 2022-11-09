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Будем покупать Bentley у киргизских дилеров?

Они все уходят и уходят. Их список длинный и пока только растет. Renault, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Infiniti и другие – продают активы, закрывают производства, прощаются с сотрудниками. Недавно вот закрылся завод Toyota в Шушарах. Предприятие работало с 2007 года, выпускало Camry и RAV4. Убытки Toyota после прекращения производства автомобилей в России составили в 97 млрд иен, это примерно 655 млн. рублей.

Но я, читая эти и им подобные новости, всегда вспоминаю строчку из школьного учебника химии: масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Закон Ломоносова – Лавуазье. В переводе на бытовые реалии – если в одном месте что-то убыло, то в другом оно непременно прибудет. И если кто-то откуда-то уходит, то в итоге он неизбежно где-то оказывается, приходит куда-то. Диалектика.

Где же окажутся ушедшие из России автопроизводители? Совсем недалеко.

Всего, по данным Йельского университета, после начала СВО деятельность в нашей стране прекратили или приостановили более 1200 иностранных компаний. И, как еще летом сообщал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, более 250 из них проводят работу по релокации в эту республику. А 45 компаний тогда уже точно решили перейти на казахстанский рынок, например – GE Healthcare, Philips и, между прочим, Skoda. А совсем недавно уже министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявил: Toyota – один из самых популярных брендов в нашей республике, казахстанские автопроизводители уже ведут с японской компанией переговоры об открытии в Казахстане полноценного сборочного производства.

Какой в этом смысл? А такой, что тот же завод Toyota в Шушарах или заводы WV, выпускавшие Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде, работали не только на российского потребителя. Собранные там автомобили экспортировались в Армению, Белоруссию, Казахстан – страны, вместе с Россией и Киргизией входящие в Евразийский экономический союз. И если теперь Camry и RAV4, Taos, Octavia и Kodiaq начнут собирать где-то под Астаной, то для Toyota или подразделения Skoda концерна Volkswagen это будет означать релокацию регионального производства из одной страны в другую – но в пределах одного и того же Таможенного союза. Таким образом, компания выполнит решение, продиктованное политическими требованиями, но при этом сможет сохранить за собой прежний рынок.

Для этого нужно будет решить только одну проблему: официальные поставки автомобилей в Россию. Но если для российских компаний дилерство Toyota или Skoda станет невозможным, то кто помешает открыть свое представительство в России тому же казахстанскому, киргизскому, белорусскому, армянскому дилеру? Причем, не только этим, но и другим производителям.

И, как и прежде, продавать в Москве Rolls-Royce и Bentley.

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