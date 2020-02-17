Когда-то, как мы узнаём из старой незатейливой песенки, все было просто и понятно. В один прекрасный день папа взял и купил автомобиль. У отца семейства, надо сказать, тогда было немного вариантов его покупки. Да что там немного, только один - за наличный расчет.

То ли дело сейчас. Вокруг столько предложений, финансовых программ, возможностей. Но если это богатство выбора проанализировать, то сведется все к нескольким базовым альтернативам. О них и поговорим.

Определились с моделью автомобиля, которую хотите купить? Поздравляю, вы ответили себе на один из двух главных вопросов. На очереди второй. Как не прогадать при покупке? Нужно рассмотреть все возможные варианты расставания с немалой суммой денег. А затем выбрать наиболее приемлемый из них по соотношению "потеря денег - потеря времени". В зависимости от того, что из этого вы считаете для себя более ценным.

Покупка за собственные деньги

В этом варианте на автомобиль надо будет копить, на что уйдет определенное количество времени. Сколько именно? Тут все очень индивидуально и зависит от личных финансовых возможностей и, разумеется, цены машины, которую планируется приобрести. Зато в деньгах потери будут только за счет снижения ее стоимости при перепродаже.

Несмотря на то, что кредиты на покупку автомобилей очень активно рекламируются, примерно половина всех покупателей в России до сих пор предпочитает заплатить сразу всю сумму из своего кармана.

Они готовы терять время, копить и ждать по одной важной причине. Ведь только при таком способе покупки автомобиль сразу переходит в полную собственность владельца, без всяких ограничений и обременений.

Покупка в кредит

Сама суть кредита заключается в устранении потерь времени. Получаем одобрение кредита, банк переводит деньги дилеру и можно уезжать на своей покупке.

С одной стороны, не надо ждать пока полностью накопится необходимая сумма, но, с другой - и проценты по кредиту начинают начисляться без всякого промедления.

Выигрываете во времени, но теряете в деньгах. Сколько? Эта цифра указывается официально при расчете каждого кредита и для простоты так и называется "переплата". Ваша переплата.

Да, и я не совсем точно ранее написал, что, купив автомобиль в кредит, вы уезжаете от дилера на "своей" покупке. Пока кредит не погашен, это, скорее, покупка банка, ведь она у него в залоге, и в полной степени вы ей не владеете, например, не можете продать как и когда вам захочется.

Как и в случае с покупкой за собственные деньги, здесь к финансовым потерям при уплате процентов по кредиту добавляем снижение стоимости при последующей перепродаже.

Покупка или пользование?

Так и не смогли выбрать ни один из двух основных вариантов покупки? А может и не покупать вовсе? Если разобраться, вам ведь необходим не автомобиль сам по себе, а возможность распоряжаться им, когда вы хотите доставить некоторое количество людей и груза в определенное место. Здесь на первый план выходит то, насколько часто вам это требуется.

Если без автомобиля сложно обойтись, он используется в ежедневном режиме, то тогда имеет смысл его купить.

Когда он нужен не так часто, можно пользоваться различными альтернативами. Начиная от такси и каршеринга и заканчивая классической арендой. Под "классической" мы тут понимаем аренду автомобиля, который взят напрокат в специализированной компании или у частного лица.

Не будем, однако, забывать, что аренда известна и под другими именами.

Скрестим кредит с арендой

Лизинг можно назвать своеобразной комбинацией кредита и аренды. Автомобиль, которым вы хотите пользоваться, приобретается посредником - чаще всего банком или лизинговой компанией - и сдается вам в пользование за соответствующую ежемесячную плату.

Одна из форм лизинга, которая носит красивое наименование "оперативный лизинг", это не что иное как долгосрочная аренда. Отличия весьма небольшие и сводятся к тому, что в случае с лизингом, как правило, есть первоначальный взнос, который в классическом варианте аренды или проката отсутствует.

В остальном же получается все по аналогичной схеме: регулярные платежи за пользование автомобилем, при этом оформление всех регистрационных и прочих сопутствующих документов (КАСКО, ОСАГО, налоги и т.д.) по договоренности с лизингополучателем, то есть вами, может выполняться компанией, предоставляющей автомобиль.

Ключевая проблема лизинга, которая не позволяет активно пользоваться им физическим лицам в России - невозможность возмещения для них НДС. А вот компаниям лизинг выгоден, и это направление сейчас развивается.

В странах, где законодательство не предусматривает для лизинговых сделок НДС или у лизингополучателей есть возможность его возместить, лизинг у физических лиц очень популярен и используется в той же мере, что и обычное автокредитование, то есть очень активно. Мы же пока страна победившего... ну, хорошо, побеждающего традиционного кредита.

И тем не менее, раз лизинг так хорошо зарекомендовал себя на других рынках, почему бы не придумать для России что-то похожее и более привлекательное?

Такую попытку начали предпринимать автомобильные компании. Благодаря их стараниям хорошо нам уже знакомая аренда вновь обретает новое имя. Теперь она - "подписка".

Подписка в ближайшем... дилерском центре

Раньше на слуху была фраза "Подписка в любом почтовом отделении". Имелись в виду, конечно, подписные печатные издания. В наши дни редко встретишь людей, которые подписаны на "Вечёрку" или "Огонёк". Зато недавно автокомпании стали предлагать в России новую разновидность аренды, которую назвали подпиской на автомобиль.

Первопроходцами стали Вольво и Хёндэ. У первой подписка получила название Car Drive, у их коллег из Кореи - Mobility.

Шведская компания действует более осторожно, как бы исследуя потенциал - насколько востребованной может стать такая услуга. В Volvo Car Drive значительно больше ограничений, чем в Hyundai Mobility.

Так, до недавнего времени для подписки предлагалась только одна модель - кроссовер XC60, затем, правда, появилась, возможность подписаться и на бизнес-седан S90. Срок контракта - 12 месяцев, услуга доступна только у ограниченного количества дилеров в Москве и Московской области и стоит 59 500 рублей в месяц. Справедливости ради надо сказать, что в эту сумму входят все расходы на автомобиль, за исключением стоимости топлива и мойки.

Марка Hyundai действует более решительно и масштабно. С самого запуска программы желающие могут подписаться на одну из 5 моделей, которые предлагаются в долгосрочную аренду - от 1 месяца. Если автомобиль необходим на более короткий срок - от 1 дня, то ваш выбор уменьшается до 4 моделей. А тем, кому машина понадобилась на время от одного часа, остается только 3 кроссовера-бестселлера Hyundai : Creta, Tucson, Santa Fe.

Слово "подписка" не должно вводить вас в заблуждение. Под ним скрывается что? Угадали: старая добрая аренда. В информации, которая публикуется Вольво, так и написано - "долгосрочная аренда автомобиля". Хёндэ называет аналогичный сервис "новым удобным форматом использования автомобиля", но сути это не меняет.

Возможно, нежелание называть вещи своими именами - в данном случае аренду арендой - имеет под собой какие-то основания. Компании, видимо, хотят дистанцироваться от прокатных контор, сервис у которых часто оставляет желать много лучшего. Или от повсеместных объявлений "аренда вашего авто", размещенных на багажниках и задних стеклах такси.

Так или иначе, на рынке появилась еще одна разновидность аренды машин. На этот раз непосредственно от компаний-производителей, хотя формально и выдавать, и принимать "подписные" автомобили будут их официальные дилеры, причем на первом этапе - далеко не все.

С того момента, как было объявлено о запуске сервисов по подписке на автомобили, в интернете развернулись интенсивные дебаты о том, что более выгодно - покупать автомобиль в собственность или пользоваться им временно, по подписке.

Сторонники покупки доказывают с цифрами на руках, что подписываться на машины неразумно, в смысле, невыгодно. В сравнении с покупкой, не без основания утверждают они, вы не только потратите больше денег, но и по окончании аренды останетесь без машины. Все верно. Только вот сравнивать покупку и аренду - то есть, товар и услугу - не- корректно. Тут мы возвращаемся к вопросу, поставленному в начале этой статьи - что для вас ценнее - деньги или время?

Так вот, услуги востребованы теми людьми, которые сравнивают не прямые затраты в деньгах в одном и другом случае, а цену приобретения любого товара с ценностью того времени, которое пользование данной услугой им экономит. Это иная философия.

Другое дело, что в абсолютных цифрах подписка на автомобиль - услуга недешевая.

Будет ли она востребована? Среди определенной группы потребителей - без сомнения.

Однако очевидно, что при заявленной стоимости, особенно в случае с Volvo, вряд ли можно было бы ожидать большого спроса.

И тем не менее первые результаты вселяют очень осторожный оптимизм. Car Drive была запущена 3 июля 2019 года. К сожалению, точное число автомобилей, которое удалось за этот период распространить по подписке, компания не раскрывает. Однако стало известно, что первая партия подписных машин была реализована в течение всего двух месяцев.

Косвенно подтвердить успешность запуска Car Drive может то, что Volvo готовит новый релиз программы в середине весны. Планируется, в частности, расширить модельный ряд.

Клиентам будут доступны несколько моделей на выбор в разных цветовых сочетаниях кузова и салона. Дополнительно готовится программа лояльности для клиентов, которые продлят подписку на следующий автомобиль после года использования или будут подписываться на второй автомобиль.

И все же не нужно питать иллюзий, что подобные программы при их нынешней стоимости смогут сколько-нибудь ощутимо посягнуть на "территорию", прочно оккупированную автокредитами.

Покупка автомобиля и владение им всегда финансово очень затратны. Как бы настойчиво мы с вами не искали наиболее выгодные условия и не торговались с дилерами и банками, результат будет удовлетворительным только отчасти. Радует хотя бы то, что компании предлагают нам все новые варианты доступа к пользованию автомобилем. И у нас, как потребителей, есть более широкий выбор, чем у того папы, ну, который из песни.