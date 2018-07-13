Принято считать, что ровно семьдесят лет назад появился первый спортивный автомобиль Porsche. Весь мир празднует это событие. Мы присоединяемся к поздравлениям юбиляра, но одновременно хотим лишний раз заметить, что на самом деле началось все куда раньше!

Юбилей — это конечно здорово, но едва ли не каждая круглая дата всегда вызывает у скептиков кучу вопросов. А правильно ли посчитали, а не ошиблись ли с точкой отсчета, а учли ли тот факт, что... Особенно часто это происходит с объектами культурного и технического наследия, городами и странами, а также, как ни странно, с известными компаниями. Все, кому надо, давно уже научились использовать все эти неоднозначности в своих целях. Как корыстных, так и не очень. Далеко ходить за примерами не надо. Захотелось, например, Иосифу Виссарионовичу устроить большой праздник в стране-победительнице, пожалуйста: историки удачно «вспомнили», что летопись, в которой впервые упоминается Москва (то ли город, то ли поселение, то ли просто местность) датируется годом эдак 1147. Прекрасно, то что надо! И что с того, что достоверность как самой «Повести временных лет», так и более поздних ее редакций (так называемых «списков») ставилась под сомненье еще Карамзиным? У нас будет юбилей, решили в Кремле и в 1947 году с помпой отпраздновали 800-летие столицы нашей родины. А почему бы и нет, если душа просит праздника?

Ну хорошо, скажете вы, бывает, но мы же с вами сейчас не во времена монастырских «списков» живем! Сейчас у любой более-менее крупной фирмы или компании есть учредительные документы, в которых записана дата официально регистрации, почему бы туда не заглянуть и не снять все сомнения? Документы есть, и в них действительно можно заглянуть. Из них мы, например, можем узнать, что компания Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft G. M. B. H. (если коротко, то просто Porsche GmbH) была основана 25 апреля 1931 года. По крайней мере, именно в этот день она была зарегистрирована властями города Штутгарт. Исторический факт, какие тут могут быть разногласия? Любые! Особенно, если, как я уже говорил, очень хочется праздника.

Исходя из документов, в которые мы с вами заглянули, компании Porsche в этом году исполняется, а точнее, уже исполнилось, 87 лет. Дата, спору нет, серьезная. Но, увы, не круглая. Ждать 90-летия еще три долгих года, а хочется здесь и сейчас. «Так в чем проблема?» - авторитетно скажет вам любой историк и бойко зашуршит страницами архивных документов. И не успеете вы произнести название «Porsche Aktiengesellschaft», как праздник уже готов!

Итак, в этом году мы празднуем 70-летие спортивных автомобилей Porsche. За точку отсчета выбрана дата 8 июня 1948 года, когда первый спортивный автомобиль компании прошел сертификацию и был официально допущен на дороги общего пользования. Это был Porsche 356 – заднемоторный спорткар, построенный на агрегатах Volkswagen и с собственной полностью оригинальной ходовой частью. Не буду останавливаться на технических подробностях – они есть в любой энциклопедии, скажу только то, что 356-я модель с небольшими изменениями выпускалась аж до 1965 года, когда ее сменил на конвейере легендарный Porsche 911.

Событие, спору нет, знаковое. Более чем достойное для широкого празднования. Оно, кстати, прокатилось практически по всему миру. По крайней мере, по всем странам, на рынках которох официально присутствуют автомобили Porsche. Не осталась в стороне и Россия, торжественное юбилейное мероприятие состоялось на автодроме Moscow Race Way. А где же еще, как не на гоночной трассе, отмечать день рождения спорткара? Я тоже там был, и, как говорится, мед-пиво пил, но разговор у нас сейчас не об этом. И даже не том, какое шикарный праздник подготовило российское представительство Porsche AG. Было круто! Но, примерив на себя маскускептика, хочу все же заметить, что 356-й был далеко не первым спортивным автомобилем Porsche.

Известный факт, что Фердинанд Порше старший очень любил спортивные машины, и не найдя ни у кого из автопроизводителей того времени ничего, что могло бы его полностью устроить, решил построить спорткар сам. Автомобиль, которому присвоили индекс Type 64 или Type 60K10 (но чаще его называют просто Porsche 64), появился еще до войны. В 1939 году, если быть точным. По большому счету, это был спортивный вариант «народной» малолитражки Volkswagen Kafer, спроектированной Фердинандом Порше чуть раньше. Об этом, кстати, говорит и индекс модели. Во внутризаводской технической документации VW Kafer обозначался, как Type 60, а индекс 60K10, соответственно, обозначал: «тип 60, вариант кузовного дизайна 10». Довоенный Porsche оснащался 50-сильным четырехцилиндровым мотором, тем же самым, который потом ставили на более позднюю модель 356, и, по свидетельству современников, мог разгоняться до 160 км/ч.

Почему же мы не отмечаем дату его появления, как день рождения спортивных автомобилей Porsche? Во-первых, я думаю потому, что машин серии Type 64 было построено всего три штуки (одна из них погибла во время войны, вторую уже после победы «ушатали» американские солдаты, а третья сохранилась, была отреставрирована, и находится сейчас в музее). Таким образом, первым СЕРИЙНЫМ спорткаром Porsche действительно стала модель 356. А во-вторых, как я уже говорил, кому-то очень захотелось юбилея и праздника именно сейчас, а не на следующий год. Хотя, в 2019-м дата была бы солиднее, тогда можно было бы с полным правом говорить уже о 80-летии марки.

Но если уж гнаться за большими цифрами, то можно копнуть пыльные архивы еще глубже и обнаружить, что свой первый автомобиль Фердинанд Порше создал еще в позапрошлом веке. Причем, машина эта была... электрической! Хотя и вовсе не спортивной. Она называлась Egger-Lohner electric vehicle, C.2 Phaeton mode (в литературе можно встретить название Porsche P1) и оснащалась электромотором, мощностью 3-5 л.с., в зависимости от выбранного режима. Она могла разгоняться до 35 км/ч и проезжала на одной зарядке около 50 км. Более точные цифры неизвестны, т.к. оригинальные аккумуляторы были утрачены, и нам остается только догадываться о том, насколько эффективными они были. А сама машина, как ни странно, сохранилась и сегодня ее тоже можно увидеть в музее. И она, между прочим, датируется 1898 годом! Взяли бы за точку отсчета эту цифру, и в этом году уже можно было бы отмечать 120-летие автомобилей Porsche. Причем, даже не просто автомобилей, а электромобилей! Очень круто, на мой взгляд. И, самое главное, в тренде! А, впрочем, так ли важно, что именно отмечать? Повод для праздника, как видите, можно придумать практически всегда. Было бы желание и возможности.

Коллеги из Porsche, простите мне мой скептицизм, я просто хотел лишний раз напомнить нашим читателям о том, что все началось отнюдь не 70 лет назад, когда появился первый серийный спорткар, а значительно раньше. С праздником вас! С юбилеем! Мы вас любим и ценим!