Тюнинг. По законам жанра

Компания «А1 АВТО» входит в группу компаний «Аларм Сервис», существующую с 1993 года, и специализируется на тюнинге автомобилей премиальных марок

В 2011 году компания «А1 АВТО» начала сотрудничество с компанией Mercedes-Benz RUS, а в 2016-м ателье шагнуло уже на новый уровень, получив статус официального парт-нера Mercedes-Benz. Сейчас фирма известна не только в России, но и за ее пределами, экспортируя свою продукцию в Европу, США и Китай. Побывав в московской штаб-квартире фирмы, я смог познакомиться с процессом переоборудования автомобилей.

Творчество плюс технологии

Рождение нового продукта начинается в макетном цехе, где по готовым пресс-формам изготавливаются детали интерьера. Кстати, пресс-форма (ее еще называют матрицей детали) – это единственное, что делается на стороне по заказу «А1 АВТО» на 5-координатном станке с ЧПУ, все остальное производят здесь же, в стенах ателье. Изготовленная по шаблону деталь отправляется на доработку в макетный цех, проходит примерку и подгонку непосредственно в салоне автомобиля, а затем уже приобретает окончательный вид.

После этого детали интерьера отправляются в пошивочный цех, где команда профессионалов с огромным стажем производит их дальнейшую обработку. Кстати, очень похоже на кожаный цех марки Rolls-Royce, только уменьшенный в размерах. Кожа выкраивается по индивидуальным лекалам, клеится, сшивается и в конце концов приобретает завершенный вид. Всего в ателье трудится около четырех десятков человек, и каждый является мастером своего дела.

Подхожу к Mercedes-Benz V-Class нового поколения, только что пришедшему со склада штутгартского бренда. Как говорят в «А1 АВТО», внутри этой модели настолько много места, что ее салон попросту требует, чтобы настоящий художник придал ему индивидуальности. Благодаря творчеству талантливых дизайнеров, работающих в ателье, «внутренний мир» минивэна как по мановению волшебной палочки преображается в мобильный офис, кинотеатр или, скажем, комнату отдыха.

Зона водителя и переднего пассажира отделена перегородкой с двойным стеклом, которое при желании можно опустить либо, наоборот, закрыть шторкой с электроприводом. А при нажатии специальной клавиши вместо стекла поднимается огромная 40-дюймовая жидкокристаллическая панель мультимедиасистемы. Здесь есть все: высокоскоростной Интернет, телевидение, спутниковая связь и огромное количество электронных гаджетов!

Базовые сиденья V-Class для VIP-зоны оказались недостаточно комфортными, и их место заняли два кресла от Mercedes-Maybach с множеством регулировок, выдвижной подножкой и дополнительными подушечками, количество и размеры которых целиком зависят от пожеланий клиента. Между креслами расположен пульт управления бортовым интерфейсом и еще двумя откидными сиденьями, которые удачно замаскированы в водительской перегородке.

Эти сиденья удобно использовать для переговоров: в них с комфортом могут расположиться коллеги. Но еще лучше… положить ноги на их подушки, закрыться электрическими шторками и отдохнуть, скоротав время за просмотром фильма. Особый уют при этом создает контурная подсветка интерьера. Если же по окончании поездки вдруг окажется, что за бортом идет дождь, то в той самой перегородке найдется зонтик, который не позволит VIP-пассажиру намокнуть.

А чтобы минивэн и на ходу превратился в суперкомфортное средство передвижения, компания «А1 АВТО» устанавливает пневматическую подвеску, которая в заводских версиях V-Class не предлагается. Но самое главное, что автомобиль после всех переделок остается на гарантии Mercedes-Benz, при этом получая новый VIN-код и новый ПТС. Это значит, что он соответствует всем требованиям безопасности. Да-да, «А1 АВТО» даже провела краш-тесты, чтобы ничего из дополнительного оборудования не могло стать причиной травм.

Эстетика комфорта

Еще одна гордость ателье – Mercedes-Maybach S-Class со специальной фигурной перегородкой, повторяющей контуры передних кресел. Особенность ее в том, что в самом широком месте толщина составляет всего 6 см, а в местах для ног и того меньше – лишь 3 см! В нее встроены опускающееся двойное стекло с бесшумным приводом, электрические шторки и экраны, перенесенные со спинок передних кресел. Стекло может быть электрохромным, с функцией затемнения при помощи специальной кнопки. Дополнительно устанавливается система громкой связи с водителем.

Таким образом, задние пассажиры в Mercedes-Maybach получают собственную личную зону, где могут в уединении заниматься делами. А за счет того, что дизайн перегородки идеально сочетается с заводскими элементами интерьера, в салоне создается атмосфера особого уюта. Показательна точность изготовления и подгонки деталей. Так, фирменные столики, которые выдвигаются из центрального подлокотника, при раскладывании не задевают перегородку, хотя зазор составляет всего 2 мм!

Надо сказать, что помимо тюнинга Mercedes Benz «А1 АВТО» предлагает доработку автомобилей и других марок, причем совершенно разных. Российская компания сотрудничает с такими грандами мирового тюнинга, как Brabus, Techart, Hamann, Startech, AC Schnitzer и Overfinch. Кроме того, при необходимости здесь могут перешить детские сиденья, чтобы они в точности соответствовали дизайну интерьера всей машины. Как выяснилось, эта услуга пользуется большой популярностью среди владельцев Mercedes-Maybach. Словом, заказчик выбирает свой личный вариант тюнинга, а профессионалы из «А1 АВТО» ему в этом помогают.