Тюнинг. По законам жанра

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Кресла от Maybach идеально вписались в дизайн салона Mercedes-Benz V-Class
Кресла от Maybach идеально вписались в дизайн салона Mercedes-Benz V-Class
Производственные мощности позволяют выполнять работы любой сложности
Производственные мощности позволяют выполнять работы любой сложности
Компания «А1 АВТО» осуществляет тюнинг моделей разных марок
Компания «А1 АВТО» осуществляет тюнинг моделей разных марок

Компания «А1 АВТО» входит в группу компаний «Аларм Сервис», существующую с 1993 года, и специализируется на тюнинге автомобилей премиальных марок

В 2011 году компания «А1 АВТО» начала сотрудничество с компанией Mercedes-Benz RUS, а в 2016-м ателье шагнуло уже на новый уровень, получив статус официального парт-нера Mercedes-Benz. Сейчас фирма известна не только в России, но и за ее пределами, экспортируя свою продукцию в Европу, США и Китай. Побывав в московской штаб-квартире фирмы, я смог познакомиться с процессом переоборудования автомобилей.

Творчество плюс технологии

Рождение нового продукта начинается в макетном цехе, где по готовым пресс-формам изготавливаются детали интерьера. Кстати, пресс-форма (ее еще называют матрицей детали) – это единственное, что делается на стороне по заказу «А1 АВТО» на 5-координатном станке с ЧПУ, все остальное производят здесь же, в стенах ателье. Изготовленная по шаблону деталь отправляется на доработку в макетный цех, проходит примерку и подгонку непосредственно в салоне автомобиля, а затем уже приобретает окончательный вид.

После этого детали интерьера отправляются в пошивочный цех, где команда профессионалов с огромным стажем производит их дальнейшую обработку. Кстати, очень похоже на кожаный цех марки Rolls-Royce, только уменьшенный в размерах. Кожа выкраивается по индивидуальным лекалам, клеится, сшивается и в конце концов приобретает завершенный вид. Всего в ателье трудится около четырех десятков человек, и каждый является мастером своего дела.

Подхожу к Mercedes-Benz V-Class нового поколения, только что пришедшему со склада штутгартского бренда. Как говорят в «А1 АВТО», внутри этой модели настолько много места, что ее салон попросту требует, чтобы настоящий художник придал ему индивидуальности. Благодаря творчеству талантливых дизайнеров, работающих в ателье, «внутренний мир» минивэна как по мановению волшебной палочки преображается в мобильный офис, кинотеатр или, скажем, комнату отдыха.

Зона водителя и переднего пассажира отделена перегородкой с двойным стеклом, которое при желании можно опустить либо, наоборот, закрыть шторкой с электроприводом. А при нажатии специальной клавиши вместо стекла поднимается огромная 40-дюймовая жидкокристаллическая панель мультимедиасистемы. Здесь есть все: высокоскоростной Интернет, телевидение, спутниковая связь и огромное количество электронных гаджетов!

Базовые сиденья V-Class для VIP-зоны оказались недостаточно комфортными, и их место заняли два кресла от Mercedes-Maybach с множеством регулировок, выдвижной подножкой и дополнительными подушечками, количество и размеры которых целиком зависят от пожеланий клиента. Между креслами расположен пульт управления бортовым интерфейсом и еще двумя откидными сиденьями, которые удачно замаскированы в водительской перегородке.

Эти сиденья удобно использовать для переговоров: в них с комфортом могут расположиться коллеги. Но еще лучше… положить ноги на их подушки, закрыться электрическими шторками и отдохнуть, скоротав время за просмотром фильма. Особый уют при этом создает контурная подсветка интерьера. Если же по окончании поездки вдруг окажется, что за бортом идет дождь, то в той самой перегородке найдется зонтик, который не позволит VIP-пассажиру намокнуть.

А чтобы минивэн и на ходу превратился в суперкомфортное средство передвижения, компания «А1 АВТО» устанавливает пневматическую подвеску, которая в заводских версиях V-Class не предлагается. Но самое главное, что автомобиль после всех переделок остается на гарантии Mercedes-Benz, при этом получая новый VIN-код и новый ПТС. Это значит, что он соответствует всем требованиям безопасности. Да-да, «А1 АВТО» даже провела краш-тесты, чтобы ничего из дополнительного оборудования не могло стать причиной травм.

Эстетика комфорта

Еще одна гордость ателье – Mercedes-Maybach S-Class со специальной фигурной перегородкой, повторяющей контуры передних кресел. Особенность ее в том, что в самом широком месте толщина составляет всего 6 см, а в местах для ног и того меньше – лишь 3 см! В нее встроены опускающееся двойное стекло с бесшумным приводом, электрические шторки и экраны, перенесенные со спинок передних кресел. Стекло может быть электрохромным, с функцией затемнения при помощи специальной кнопки. Дополнительно устанавливается система громкой связи с водителем.

Таким образом, задние пассажиры в Mercedes-Maybach получают собственную личную зону, где могут в уединении заниматься делами. А за счет того, что дизайн перегородки идеально сочетается с заводскими элементами интерьера, в салоне создается атмосфера особого уюта. Показательна точность изготовления и подгонки деталей. Так, фирменные столики, которые выдвигаются из центрального подлокотника, при раскладывании не задевают перегородку, хотя зазор составляет всего 2 мм!

Надо сказать, что помимо тюнинга Mercedes Benz «А1 АВТО» предлагает доработку автомобилей и других марок, причем совершенно разных. Российская компания сотрудничает с такими грандами мирового тюнинга, как Brabus, Techart, Hamann, Startech, AC Schnitzer и Overfinch. Кроме того, при необходимости здесь могут перешить детские сиденья, чтобы они в точности соответствовали дизайну интерьера всей машины. Как выяснилось, эта услуга пользуется большой популярностью среди владельцев Mercedes-Maybach. Словом, заказчик выбирает свой личный вариант тюнинга, а профессионалы из «А1 АВТО» ему в этом помогают.  

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