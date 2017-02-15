"Тюнинг Audi. Обзор за февраль 2017"

B&B

Audi A4

Немецкая фирма B&B Automobiltechnik GmbH из города Зиген занимается тюнингом с 1984 года. В основном компания выполняет доработки автомобилей концерна Volkswagen, хотя иногда обращает внимание и на других производителей, например Land Rover и Mercedes-Benz. Но на этот раз мастеров из Зигена в «измене» обвинить нельзя, так как марка Audi, а точнее, ее модель по имени A4 Avant, над моторами которой проведен внушительный апгрейд, является собственностью Volkswagen.

Мотористы ателье модернизировали практически всю гамму силовых агрегатов, причем по сложившейся традиции для каждого двигателя предложили несколько стадий повышения мощности. Так, турбодизель 2.0 TDI, в заводском виде развивающий 190 л.с. и 400 Нм, может прибавить до 230 л.с. и 460 Нм в первой стадии и до 250 л.с. и 500 Нм – во второй. А для 3-литрового турбодизеля 3.0 TDI, выдающего в стоке 272 л.с. и 600 Нм, предлагается сразу три варианта доработок. В первом двигатель начинает развивать 310 л.с. и 670 Нм, во втором его отдача увеличивается до 326 л.с. и 695 Нм, а в третьем – до 350 л.с. и 725 Нм. В последнем случае универсал может разогнаться до первой «сотни» за 4,5 с, что значительно быстрее заводских 5,4 с. Максимальная скорость после удаления электронного ограничителя возрастает с 250 до 275 км/ч.

Имеются комплекты повышения мощности и для бензиновых моторов. Начальный 2.0 TFSI, с 252 л.с. и 370 Нм, в первой стадии прибавляет до 300 л.с. и 430 Нм, во второй – до 320 л.с. и 460 Нм и в третьей – до 365 л.с. и 530 Нм. Это даже больше, чем у топ-модели S4, чей 3-литровый турбомотор в «базе» достигает 354 л.с. и 500 Нм. Для него, в свою очередь, также предлагается три версии доводки. Первый комплект позволяет развить 400 л.с. и 560 Нм, со вторым двигатель достигает 430 л.с. и 585 Нм, с третьим – 540 л.с. и 600 Нм. Помимо доводки силовых агрегатов ателье оптимизирует программное обеспечение коробок передач, усиливает тормоза и устанавливает спортивные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 35 мм.

B&B

Audi A1

В свое время в прессе муссировались слухи о том, что марка Audi готовит спортивную версию RS1 для своей самой маленькой модели А1. Но позже выяснилось, что дальше слухов дело так и не пошло. Однако в компании B&B Automobiltechnik решили сделать то же самое, поработав над силовым агрегатом самой мощной модификации S1.

В заводской версии автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 231 л.с. и 370 Нм. Мотористы ателье не озвучили весь комплекс доработок, но рядовым чип-тюнингом они явно не ограничились, потому что 380 л.с. и 540 Нм, которые стал выдавать двигатель, простым обновлением программного обеспечения добиться невозможно. Здесь не обошлось без оптимизации впуска и выпуска, да и турбины наверняка заменили на более производительные. В результате значительно улучшилась разгонная динамика автомобиля: отметку 100 км/ч он теперь преодолевает за 4,5 с, в то время как в стоковом варианте цифра куда более скромная – 5,8 с. А «упражнение» 0–200 км/ч маленький хэтчбек выполняет за 16,8 с. Максимальная скорость увеличилась с 250 до 285 км/ч.

Столь значительное повышение мощности и, соответственно, улучшение динамики требует вмешательства и в другие узлы и агрегаты. Так, стандартная подвеска уже не справляется с безумным мотором, в связи с чем специалисты ателье решили заменить стандартные пружины на спортивные, уменьшающие дорожный просвет на 35 мм. Потребовалась доработка и тормозной системе, для которой предлагаются крупные передние диски диаметром 342 мм. В свою очередь, увеличенный диаметр дисков потребовал установки 18-дюймовых колес, в то время как заводской экземпляр довольствуется размером 17 дюймов.

Oettinger

Audi RS3

Ателье Oettinger базируется в немецком городе Фридрихсдорф. Его представители заявляют, что занимаются тюнингом более 60 лет. Фирма предлагает полный комплекс доработок для автомобилей – от аэродинамических обвесов и перешивки интерьеров до серьезного вмешательства в «начинку» силовых агрегатов и ходовую часть. Именно техническими изменениями интересен комплекс предложений для хэтч-бека Audi RS3, уже в заводском варианте обладающего весьма впечатляющими характеристиками.

Напомним, что недавно мы уже рассказывали про Audi RS3, доработанный специалистами ателье Oettinger. Менее года назад мотористы из Фридрихсдорфа представили два варианта доработки 2,5-литрового турбомотора. В первом случае его отдача увеличилась с 367 л.с. и 465 Нм до 430 л.с. и 625 Нм. Во втором варианте двигатель развивал 520 л.с. и 680 Нм. Были даже проведены инструментальные замеры 520-сильной версии, где Audi RS3 разогнался до 100 км/ч за 3,4 с, что гораздо быстрее заводских 4,3 с. Максимальная скорость выросла с 280 до 310 км/ч. Тогда же было заявлено, что вскоре появятся еще более впечатляющие комплекты повышения мощности. И вот они готовы.

В третьей стадии отдача силового агрегата увеличивается до 650 л.с. и 750 Нм. Ну и совсем уж сумасшедшая четвертая стадия позволяет снять с двигателя нереальные для его объема 750 л.с. и 900 Нм. Пока неизвестно, какие динамические показатели будут у доработанного таким образом автомобиля, но то, что они смогут поразить воображение, сомневаться не приходится. Интересно, что никакого аэродинамического обвеса для хэтчбека не предлагается, и внешне его потрясающий потенциал ничто не выдает.