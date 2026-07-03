Новый Audi Q7 в чем-то двинулся перпендикулярным курсом, но и не отказался полностью от себя прежнего. Что получилось из этого пересечения траекторий?

Q7, ты ли это? Более чем за двадцать лет «Ку зибен» приучил к тому, что крупный SUV и элегантность классического универсала не понятия-антонимы. Теперь все иначе. Модель третьего поколения по своим пропорциям — типичный полноразмерный кроссовер, да к тому же с претензией на визуальное доминирование. Эффект достигается беспроигрышными, хотя и не самыми оригинальными способами. Тут и широкоформатная решетка радиатора, и размер штатных колесных дисков, увеличенный с 18–20 дюймов до 20–23, и, конечно, наддутые боковины кузова. Характерное натяжение этих поверхностей выдает в третьем Q7 премиального «немца», но без очевидной привязки к марке четырех переплетенных колец.

На уровне опорных элементов экстерьера национальные черты дизайна почти полностью обнулены. Двухэтажная передняя оптика с зауженными верхними ДХО, соединенные LED-полосой фонари с «брылями» сигналов заднего хода и подсвечиваемая задняя эмблема — все это взято с полок глобального дизайнерского «супермаркета», в котором, по мнению многих, рулят китайцы с корейцами на подхвате. То, что свежий Q7 следует в этом отношении за «младшим братом», представленным год назад Q3 третьей генерации, ничего не меняет. Компания из Ингольштадта больше не пытается задавать стилистические тренды, она им следует.

В салоне Q7 III это происходит даже с некоторым запозданием. Отыскать возвращаемые из небытия «физические» кнопки среди обилия сенсорных панелей — та еще задача. Управление большинством функций (включая регулировку дефлекторов климатической установки) — через дисплей мультимедиа, заключенный в совсем не модную по сегодняшним меркам широкую черную рамку. Та же картина с двумя другими экранами на передней панели. Вот архитектура напольной консоли с двумя площадками под бесконтактную зарядку смартфонов вполне соответствует сегодняшним стандартам, как и селектор 8 диапазонного автомата, перебравшийся на рулевую колонку. Главная же новинка в компоновке интерьера Q7 — доступность не только пяти- и семи-, но также шестиместной версии с парой раздельных кресел центрального ряда. На революцию как-то не тянет.

Зато там, где стиль и технологии пересекаются, Audi — пока — не превратилась в ведомого. Полем для инноваций продолжает оставаться свет, точнее, его излучатели. Audi лидирует на этом направлении почти столько же, сколько выпускает Q7. Именно с подачи «окольцованных» в 2004 м в автомобилестроении началась эпоха светодиодной оптики. За ходовыми LED-огнями последовали первые в мире полностью светодиодные фары. Дальше были привнесшие в работу оптики фактор зрелищности динамические указатели поворота, «умные» матричные LED-фары, лазерные фары дальнего света, сверхтонкая, отличающаяся однородностью светового пучка оптика на органических светодиодах с возможностью изменения световой подписи и, наконец, цифровые матричные LED-фары, способные, среди прочего, создавать на асфальте или стенах зданий различные анимации при встрече и расставании с автомобилем.

Теперь сделан следующий шаг: Q7 III освоил светопись в движении. В темноте на дорожном полотне дублируются оранжевыми стрелками сигналы поворотников или аварийки, а при наступлении холодов на асфальт кратковременно проецируется символ в виде снежинки, предупреждая водителя об опасности появления гололеда. О начале открывания боковых дверей окружающим сигнализируют соответствующие световые ромбы на дороге. Сами же двери — впервые на Q7 — снабжены сервоприводами, да к тому же «умными», с датчиками преграды. Управлять процессом можно со смартфона.

Развлечься новый Q7 позволит и другим способом. Эффект физического присутствия на концерте добавят синхронизированные со звучанием аудиосистемы Bang & Olufsen вибрации передних кресел, за что отвечают специальные приводы.

На контрасте с такими инновациями почти вызывающе выглядит использование в отделке салона Q7 III старого доброго натурального дерева. Но это только присказка. Чем Audi действительно повергает в шок, так это выбором в качестве пилотной для рынков Европы и Австралии версии c 3,0 литровым дизельным V6! «Соляроядные» больше не исчадия антиэкологичного ада? «Зеленые» технологии задвинуты на второй план. Так, компрессор двигателя, доступного в двух вариантах мощности (245 и 299 л.с.) снабжен электроприводом для лучшего подхвата с самых «низов». В этом ДВС помогает и встроенный в корпус АКП 24 сильный электромотор, который питается от небольшой литий-железо-фосфатной батареи. Подзарядка ее от сети, как и чисто электрический режим движения, не предусмотрена. Проблему сокращения выбросов СО2 на 70–95% позволяет решить заправка биотопливом на основе вторсырья, в том числе использованного растительного масла.

Еще недавно превозносимые «электрички» не анонсированы и для других рынков. Зато в Северной Америке Q7 III предложат с бензиновыми наддувными 2,9 литровым V6 (435 л.с.) и 4,0 литровым V8. Последний двигатель, выдающий 591 л.с., как и задний самоблок, предназначен для «разгоряченной» версии SQ7, которая выстреливает с места до 60 миль/ч (97 км/ч) за 3,7 с. Полный привод quattro — стандарт для всех версий. В качестве опции предложено полноуправляемое шасси.

Новая «тележка», Premium Platform Combustion, созданная на основе «углеводородной» платформы MLB, совместима с тремя вариантами подвески: базовой пружинной с улучшенными характеристиками комфорта, стандартной и спортивной (посадка занижена на 30 мм) «пневмой».

В сухом остатке — непривычная внешность, расширенный спектр конфигурации интерьера, толика инновационных вспомогательных технологий и проверенные временем технические решения первого порядка. Как воспримет такой «перекрестный» Q7 покупатель?