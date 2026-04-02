Формула успеха

Audi Q3 Sportback (2026) вид сбоку
Audi Q3 Sportback (2026) салон
Рычаг переключения передач переехал на рулевую колонку: на центральной консоли остались кнопки запуска двигателя и электромеханического ручника
Audi Q3 Sportback (2026) передние кресла
По качеству отделки интерьера новый Q3 держит марку: конкурентам есть чему поучиться у Audi
Audi Q3 Sportback (2026) задний диван
Раздельный задний диван можно двигать, чтобы увеличить объем багажника
Audi Q3 Sportback (2026) багажное отделение
В подзаряжаемой гибридной версии отсек под полом багажника частично занимает тяговая батарея
Audi Q3 Sportback (2026) задний фонарьAudi Q3 Sportback (2026) вид сзади

Audi Q3 стала одной из ключевых моделей компании из Ингольштадта. Это автомобиль для тех, кто хочет получить престижный значок, комфортабельный салон и при этом не переплачивать за более крупные кроссоверы

Учитывая, что с 2011 года Audi продала более двух миллионов Q3, нельзя винить компанию в нежелании менять формулу, которая принесла ей успех. Поэтому третье поколение популярного кроссовера из Ингольштадта не переворачивает все с ног на голову, оставаясь в хорошем смысле консервативным. Но в Audi все же основательно переработали свой бестселлер, придав ему более современный дизайн, улучшив салон и расширив гамму силовых агрегатов.

Двигатели нового Audi Q3 известны по другим моделям VW Group, но все они были модернизированы. Базовый турбомотор 1.5 TFSI с технологией мягкого гибрида и системой деактивации цилиндров развивает 148 л.с. Он оснащен 7 ступенчатой роботизированной коробкой передач S Tronic и среди покупателей новинки, вероятно, станет самым востребованным. Да, разгон от 0 до 100 км/ч за 9,1 с не впечатляет, но зато такой мотор обеспечивает средний расход топлива 5,8 л/100 км и вполне подходит тем, кто никуда не спешит.

Выше в иерархии расположены два мотора 2.0 TFSI мощностью 201 и 261 л.с., оба с полным приводом quattro. Двухлитровый Q3 ускоряется довольно бодро: у 261 сильной версии разгон до сотни занимает всего 5,7 с. Но расход бензина в обычном режиме езды составляет 8,5 л/100 км. Турбодизель того же объема развивает 148 л.с., разгоняя кроссовер до сотни за 9,2 с, и является чемпионом по экономичности, расходуя 5,1 л/100 км.

Подзаряжаемый гибрид с двигателем 1.5 TFSI и электромотором выдает суммарные 268 л.с., ускоряясь до 100 км/ч с места за 6,8 с, а батарея на 19,7 кВт⋅ч позволяет ему проехать до 113 км, не сжигая ни грамма бензина. Заявленный средний расход — невероятные 1,7 л/100 км. Хотя на официальные показатели экономичности лучше не полагаться, так как, если не пользоваться зарядкой, реальный расход вас неприятно удивит.

На дороге новый Q3 ведет себя, как и подобает Audi. Рулевое управление увесистое, но не перегружено обратной связью. С первых километров становится понятно, что шасси настроено превосходно, а 1,5 литрового турбомотора в большинстве ситуаций вполне хватает. Более мощный 2,0 литровый агрегат обеспечивает динамичный разгон без лишнего шума. Однако оптимальным вариантом будет дизельный мотор, с ним кроссовер, как ни странно, рулится лучше бензиновых версий!

А если выбрать опциональные двухклапанные амортизаторы, вы получите один из самых приятных в управлении автомобилей в своем классе. Жаль только, что они идут в составе дорогого пакета Comfort & Sound за 4500 фунтов стерлингов, а это значит, что мало кто его выберет. Тем не менее даже тестовая версия S Line без модных амортизаторов и с 19 дюймовыми легкосплавными дисками не вызывает дискомфорта при проезде неровностей.

Интерьер — это то место, где Audi продолжает доказывать свое лидерство в сегменте, демонстрируя аккуратную отделку и материалы премиум-класса. В салоне доминируют два больших экрана: 11,9 дюймовая панель приборов и 12,8 дюймовый дисплей медиацентра с Apple CarPlay и Android Auto. «Физические» элементы управления климат-контролем были бы предпочтительнее, но пользовательский интерфейс виртуальной панели понятен и отличается быстрыми реакциями. Похоже, система была заметно улучшена с момента ее внедрения на Audi Q6 e-tron.

Места на заднем ряду вполне достаточно, а благодаря сдвижному дивану его можно настраивать в зависимости от ваших потребностей. Багажник вмещает 488 л в стандартном положении задних сидений и 575 л — при максимально сдвинутых вперед. Стоит отметить, что у гибридной версии грузовой отсек заметно меньше, так как место в полу занимает большая батарея.

Ну а что конкуренты? BMW X1 более спортивный, но не столь комфортабельный, а Mercedes-Benz GLA уже откровенно староват. Есть еще Volvo XC40 и Lexus UX, но ни один из них не может сравниться по качеству отделки салона с Audi. Однако и стоит новый Q3 дороже «одноклассников»: при начальной цене 38?300 фунтов стерлингов больше просят только за Range Rover Evoque. Да, есть более интересные в управлении кроссоверы, как и более доступные. Но в качестве премиального автомобиля на каждый день Audi Q3 полностью оправдывает ожидания. И, если у вас есть лишние деньги, жадничать не стоит — вы почувствуете заметную разницу по сравнению с родственным VW Tiguan.
 

Интересные новости по теме

Новость про Audi Q3 - Audi Q3 (2026)

Новый Audi Q3 удивил необычным управлением коробки передач на рулевой колонке

Audi представила обновленный кроссовер Q3 2026 модельного года, и больше всего обсуждений вызвало не оснащение или дизайн, а новая схема управления трансмиссией. Вместо привычного селектора на центральном тоннеле теперь выбор передач осуществляется при помощи подрулевого рычага, как у Mercedes 23 июня 2025 0
Новость про Audi Q3 - Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения

Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения

Модель получила большие изменения в дизайне, интерьре и технике. Продажи в Европе стартуют в 2026 году 17 июня 2025 0
Новость про Audi - В России отзывают Audi Q3

В России отзывают Audi Q3

Более двухсот кроссоверов нового поколения попали под отзыв из-за проблем в системе "ЭРА-ГЛОНАСС". 05 марта 2021 0
Новость про Audi Q3 - Audi Q3 Sportback (2020)

Audi Q3 отзывают из-за тормозов

Точнее сказать – из-за педали тормоза, которая просто-напросто отваливается. Вину уже взял на себя поставщик 30 декабря 2020 0
Новость про Audi Q3 - Audi Q3 45 TFSI e (2021)

Audi Q3 превратилась в гибрид

Компания Audi выпустила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3. Новинка получила индекс 45 TFSI e, но кое-что и потеряла в плане технологий 07 декабря 2020 0
Новость про Audi RS Q3 - Audi RS Q3 2020

Представлен новый Audi RS Q3

Вместе с ним компания Audi показала и купеобразный аналог- RS Q3 Sportback, так что можно говорить сразу о двух новинках 26 сентября 2019 0
Новость про Audi - Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

Компания Audi презентовала Q3 Sportback, который получил не только покатую крышу с увеличенным углом наклона заднего стекла и стоек, но и широкий набор стандартного оборудования. 24 июля 2019 0
Новость про Audi Q3 - Audi Q3 2019

Audi Q3 лишился полного привода

Компания Audi сертифицировала для российского рынка кроссовер Q3 второго поколения. Автомобиль заявлен лишь в переднеприводном исполнении и с одним двигателем 29 мая 2019 1

