Audi Q3 стала одной из ключевых моделей компании из Ингольштадта. Это автомобиль для тех, кто хочет получить престижный значок, комфортабельный салон и при этом не переплачивать за более крупные кроссоверы

Учитывая, что с 2011 года Audi продала более двух миллионов Q3, нельзя винить компанию в нежелании менять формулу, которая принесла ей успех. Поэтому третье поколение популярного кроссовера из Ингольштадта не переворачивает все с ног на голову, оставаясь в хорошем смысле консервативным. Но в Audi все же основательно переработали свой бестселлер, придав ему более современный дизайн, улучшив салон и расширив гамму силовых агрегатов.

Двигатели нового Audi Q3 известны по другим моделям VW Group, но все они были модернизированы. Базовый турбомотор 1.5 TFSI с технологией мягкого гибрида и системой деактивации цилиндров развивает 148 л.с. Он оснащен 7 ступенчатой роботизированной коробкой передач S Tronic и среди покупателей новинки, вероятно, станет самым востребованным. Да, разгон от 0 до 100 км/ч за 9,1 с не впечатляет, но зато такой мотор обеспечивает средний расход топлива 5,8 л/100 км и вполне подходит тем, кто никуда не спешит.

Выше в иерархии расположены два мотора 2.0 TFSI мощностью 201 и 261 л.с., оба с полным приводом quattro. Двухлитровый Q3 ускоряется довольно бодро: у 261 сильной версии разгон до сотни занимает всего 5,7 с. Но расход бензина в обычном режиме езды составляет 8,5 л/100 км. Турбодизель того же объема развивает 148 л.с., разгоняя кроссовер до сотни за 9,2 с, и является чемпионом по экономичности, расходуя 5,1 л/100 км.

Подзаряжаемый гибрид с двигателем 1.5 TFSI и электромотором выдает суммарные 268 л.с., ускоряясь до 100 км/ч с места за 6,8 с, а батарея на 19,7 кВт⋅ч позволяет ему проехать до 113 км, не сжигая ни грамма бензина. Заявленный средний расход — невероятные 1,7 л/100 км. Хотя на официальные показатели экономичности лучше не полагаться, так как, если не пользоваться зарядкой, реальный расход вас неприятно удивит.

На дороге новый Q3 ведет себя, как и подобает Audi. Рулевое управление увесистое, но не перегружено обратной связью. С первых километров становится понятно, что шасси настроено превосходно, а 1,5 литрового турбомотора в большинстве ситуаций вполне хватает. Более мощный 2,0 литровый агрегат обеспечивает динамичный разгон без лишнего шума. Однако оптимальным вариантом будет дизельный мотор, с ним кроссовер, как ни странно, рулится лучше бензиновых версий!

А если выбрать опциональные двухклапанные амортизаторы, вы получите один из самых приятных в управлении автомобилей в своем классе. Жаль только, что они идут в составе дорогого пакета Comfort & Sound за 4500 фунтов стерлингов, а это значит, что мало кто его выберет. Тем не менее даже тестовая версия S Line без модных амортизаторов и с 19 дюймовыми легкосплавными дисками не вызывает дискомфорта при проезде неровностей.

Интерьер — это то место, где Audi продолжает доказывать свое лидерство в сегменте, демонстрируя аккуратную отделку и материалы премиум-класса. В салоне доминируют два больших экрана: 11,9 дюймовая панель приборов и 12,8 дюймовый дисплей медиацентра с Apple CarPlay и Android Auto. «Физические» элементы управления климат-контролем были бы предпочтительнее, но пользовательский интерфейс виртуальной панели понятен и отличается быстрыми реакциями. Похоже, система была заметно улучшена с момента ее внедрения на Audi Q6 e-tron.

Места на заднем ряду вполне достаточно, а благодаря сдвижному дивану его можно настраивать в зависимости от ваших потребностей. Багажник вмещает 488 л в стандартном положении задних сидений и 575 л — при максимально сдвинутых вперед. Стоит отметить, что у гибридной версии грузовой отсек заметно меньше, так как место в полу занимает большая батарея.

Ну а что конкуренты? BMW X1 более спортивный, но не столь комфортабельный, а Mercedes-Benz GLA уже откровенно староват. Есть еще Volvo XC40 и Lexus UX, но ни один из них не может сравниться по качеству отделки салона с Audi. Однако и стоит новый Q3 дороже «одноклассников»: при начальной цене 38?300 фунтов стерлингов больше просят только за Range Rover Evoque. Да, есть более интересные в управлении кроссоверы, как и более доступные. Но в качестве премиального автомобиля на каждый день Audi Q3 полностью оправдывает ожидания. И, если у вас есть лишние деньги, жадничать не стоит — вы почувствуете заметную разницу по сравнению с родственным VW Tiguan.

