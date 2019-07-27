"Тюнинг. Обзор за июнь 2019"

Mansory

Mercedes-AMG G 63

Курош Мансори, являющийся основателем и бессменным владельцем немецкого тюнинг-ателье Mansory из города Бранд, начинал со «святотатственных» переделок английской автомобильной роскоши, но со временем расширил поле деятельности до других брендов – главное, чтобы они были дорогими. И сколько бы ни ругали его продукцию за эпатажный и вычурный дизайн, ателье весьма неплохо чувствует себя на рынке – спрос на продукцию Mansory стабильный. А значит, будет и предложение, как, например, этот Mercedes-AMG G 63 нового поколения, получивший название Star Trooper, в переводе на русский означающее «Звездный Солдат».

На этот раз дизайнеры ателье обратились к известному немецкому модельеру Филиппу Плейну, который разработал «боевой окрас». Благодаря его советам брутальный внедорожник получил камуфляж в стиле «50 оттенков серого», красные (!) диоды, эмблему в решетке радиатора и черно-красные колеса неприличного 24-дюймового размера. Сами же навесные элементы фирменные, от Mansory. Речь о новых бамперах, расширителях колесных арок и накладках на кузовные панели, а также о воздухозаборнике на капоте, спойлере на крыше, «нахлобучке» над лобовым стеклом с красными диодами, оригинальных выхлопных трубах, выдвижной подножке и своеобразной имитации «жабр» за передними и задними колесными арками.

Двигатель, конечно же, прибавил в мощности. Стараниями мотористов Mansory отдача 4-литровой турбированной «восьмерки» увеличилась с 585 л.с. и 850 Нм до 850 л.с. и 1000 Нм. Благодаря этим доработкам внедорожник сбросил ровно секунду в разгоне до «сотни» (с 4,5 до 3,5 с), а его максимальная скорость выросла с 220 до 250 км/ч за счет перекалибровки электронного ограничителя. Автомобиль мог бы ездить и еще быстрее, но возникают серьезные опасения за его устойчивость на высокой скорости.

MS-RT

Ford Transit Connec

Британская компания MS-RT, базирующаяся в городе Понтипул, что в Южном Уэльсе, специализируется на тюнинге моделей Ford, причем подходит к нему весьма свое­образно. Так, в последнее время специалисты ателье занялись доработками… коммерческих фургонов. Например, этот обвешанный спойлерами Ford Transit Connect выглядит, мягко говоря, необычно.

Представители фирмы заявляют, что используют в своих работах технологии гоночной команды Ford. Это, наверное, возможно, но вряд ли они пригодились при проектировании данного аэродинамического обвеса, включающего в себя передний бампер с крупными воздухозаборниками, перепроектированную решетку радиатора, боковые «юбки», задний бампер с диффузором и спортивным четырехствольным выхлопом, а также антикрыло на крыше. Да и новые 18-дюймовые колес­ные диски OZ Racing явно не имеют отношения к автогонкам. Зато фургон стал смотреться очень агрессивно и динамично.

При взгляде на автомобиль возникает ощущение, что у него под капотом расположен самый настоящий монстр, но это чувство обманчиво. Потому что с двигателем «пользователи гоночных технологий Ford» ничего не делали. Здесь по-прежнему находится заурядный 1,5-литровый турбодизель мощностью 120 л.с. и крутящим моментом 270 Нм, который разве что «рычит» угрожающе из-за уже упомянутого спортивного выхлопа.

Зато в салоне специалисты ателье разгулялись по полной. Здесь и спортивный руль с карбоновыми вставками, и дорогущая кожа, которой обшиты многочисленные детали интерьера, и замша. Кроме того, покупатели машины получают эксклюзивный подарочный набор, представляющий собой специальную сумку с логотипом ателье и средствами по уходу за автомобилем.

Gruppe5 Motorsport

BMW 2002

Американская фирма Gruppe5 Motorsport в Европе практически неизвестна, однако недавно она заявила о себе на весь мир предложением о постройке трекового автомобиля с допуском на дороги общего пользования на базе… BMW 2002, производившегося с 1968 по 1975 год. Так что сейчас компания ищет «доноров» и их владельцев, чтобы провести над раритетами соответствующие преобразования.

Автомобиль-донор полностью разбирается, обрабатывается защитой от ржавчины и получает гоночный каркас безопасности, соответствующий сертификации FIA. Вместо оригинальных стальных заводских панелей устанавливаются новые, из углепластика. Дизайн при этом выдерживают в прежнем стиле, хотя кузов становится более широким и приземистым. Особенно впечатляют расширители колесных арок, в которых прячутся огромные колеса, обеспечивающие высокое сцепление с дорожным полотном. И оно (сцепление) этой машине просто необходимо. Ведь заводской 2-литровый 4-цилинд­ровый двигатель отправляется на свалку, а его место занимает 10-цилиндровый силовой агрегат от BMW M5 в кузове Е60, и не стандартный, а доработанный известным специалистом Стивом Динаном. На выбор клиентов предлагается два варианта доработки мотора. В первом случае его объем возрастает с 5 до 5,8 л, а отдача увеличивается с 507 л.с. и 520 Нм до 754 л.с. и 712 Нм. Во втором варианте объем двигателя достигает 5,9 л, а мощностные показатели – 814 л.с. и 746 Нм.

По данным Gruppe5, масса автомобиля составит менее 1 т при том, что его аэродинамический обвес обеспечивает прижимную силу более тонны. Подвеска настраивается компанией Riley Technologies, известной постройкой спортпрототипов для гонок Daytona. Всего обещают выпустить 200 экземпляров с двигателем объемом 5,8 л, а еще 100 машин оснастят 5,9-литровым силовым агрегатом.

Manhart

BMW Z4

В немецком городке Гайленкирхен располагается головной офис ателье Manhart, недавно отметившего 25-летний юбилей. Надо сказать, фирма является профессиональным «настройщиком» автомобилей BMW, причем большей частью это модели М-серии. Но в этот раз компания показала совсем не «эмку». Видимо, потому, что М-версии у новейшего родстера Z4 просто нет.

Во внешнем виде новинки обращают на себя внимание золотистые полосы на кузове, делающие акцент на его отдельных элементах. Так, боковая полоса изгибается вверх к заднему колесу вслед за нижней линией двери, что подчеркивает преемственность поколений. Кроме того, дизайнеры Manhart решили выделить воздухозаборники и отверстия в переднем и заднем бамперах – опять с помощью тонких золотистых линий. Точно так же окантованы ниша под задний номерной знак и псевдогоночный диффузор в заднем бампере. Есть золотистые полоски и в зеркалах заднего вида. Завершающим штрихом стали широкие линии (тоже золотистые) на капоте и крышке багажника.

За оригинальной раскраской не сразу заметишь новые аэро­динамические элементы, которые выглядят как родные. Например, накладная «губа» под передним бампером смотрится так, словно была установлена на заводе и к тюнингу отношения не имеет. Не менее гармоничны четыре крупных выхлопных патрубка и тоненький козырек-спойлер на крышке багажника. Не обошлось и без фирменных тюнинговых колесных дисков увеличенного диаметра, а также укороченных пружин, благодаря которым колеса без просветов заполняют арки. Что же касается увеличения мощности силового агрегата, то представители ателье пока не представили апгрейд, обещая заявить о нем в ближайшее время.