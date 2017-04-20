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Тюнинг. Обзор за апрель 2017

Vilner | Jeep Wrangler вид спереди
Vilner | Jeep Wrangler вид спереди
Vilner | Jeep Wrangler салон
Vilner | Jeep Wrangler салон
DMC | Bentley Bentayga вид спереди
DMC | Bentley Bentayga вид спереди
DMC | Bentley Bentayga вид сзади
DMC | Bentley Bentayga вид сзади
Wimmer RS | Porsche 911 Turbo S Cabriolet вид спереди
Wimmer RS | Porsche 911 Turbo S Cabriolet вид спереди
Wimmer RS | Porsche 911 Turbo S Cabriolet вид сзади
Wimmer RS | Porsche 911 Turbo S Cabriolet вид сзади
Scaldarsi | Mercedes-Maybach вид спереди
Scaldarsi | Mercedes-Maybach вид спереди
Scaldarsi | Mercedes-Maybach вид сзади
Scaldarsi | Mercedes-Maybach вид сзади
Renntech | Mercedes-AMG S 63 Coupe вид спереди
Renntech | Mercedes-AMG S 63 Coupe вид спереди
Renntech | Mercedes-AMG S 63 Coupe вид сзади
Renntech | Mercedes-AMG S 63 Coupe вид сзади

Vilner

Jeep Wrangler

Фирма Vilner сегодня самая известная из болгарских компаний, занимающихся тюнингом автомобилей. Работает она в основном по индивидуальным заказам и реализует самые смелые фантазии клиентов, кардинально перерабатывая дизайн кузова и салона. Обычно у болгарских мастеров двух одинаковых машин не бывает. Вот и этот Jeep Wrangler вряд ли появится более чем в одном экземпляре.

Надо сказать, что бренд Jeep сейчас занят разработкой совершенно новой модели Wrangler, премьера которой ожидается в 2018 году. Ну а пока она не вышла, болгарские специалисты подготовили оригинальную версию внедорожника нынешнего поколения. Первым делом они «лифтанули» подвеску, установили огромные «зубастые» шины ВFGoodrich Krawler T/A и снабдили машину лебедкой. Потом занялись кузовом. Его панели зачистили до металла и подвергли искусственному старению, то есть интенсивной коррозии. В результате автомобиль практически повсеместно покрылся… толстым слоем ржавчины. После чего на кузов было нанесено особое консервирующее покрытие, чтобы коррозия не «съела» автомобиль совсем.

Искусственному старению подвергся и салон. Сначала, правда, его почти целиком отделали кожей и замшей рыжего оттенка, а потом специально «износили» рулевое колесо и дверные панели. Дефлекторы системы вентиляции выполнили из желтоватой латуни, рычаг механической коробки передач снабдили набалдашником в виде черепа, а на спинки передних сидений повесили охотничьи сумки. Вот только с силовым агрегатом ничего делать не стали. Внедорожник приводится в движение стандартной 3,6-литровой бензиновой V-образной «шестеркой» мощностью 285 л.с. Впрочем, двигатель в этом автомобиле последнее, на что стоит обращать внимание.

DMC

Bentley Bentayga

Тюнинговая компания DMC Luxury из Дюссельдорфа предпочитает заниматься доработками суперкаров и автомобилей сверхдорого сегмента. В списке ее «клиентов» такие марки, как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes-AMG и Porsche. На этот раз мастера ателье решили взяться за новейший внедорожник Bentley Bentayga.

Подавляющее большинство людей скажут, что мощности 608 л.с. и крутящего момента 900 Нм более чем достаточно даже для такого тяжелого автомобиля. Но мотористы из DMC думают иначе, полагая, что к ним вскоре приедут владельцы новеньких Bentayga для того, чтобы прибавить внедорожнику «сотенку» лошадиных сил. Именно на столько, до 708 л.с., увеличивается мощность 6-литрового 12-цилиндрового агрегата с двойным турбонаддувом. А максимальный крутящий момент возрастает до 1055 Нм. Добиться такой прибавки удалось с помощью оригинальной системы управления двигателем и новой высокоэффективной выхлопной системы.

По заверению представителей ателье, максимальная скорость после доработки увеличилась с 301 до 310 км/ч. А вот о том, как улучшилась разгонная динамика автомобиля, не сообщается. Думается, пару-тройку «десятых» по сравнению с заводскими 4,0 с до «сотни» тюнинговый экземпляр выиграет.

Кроме увеличенной отдачи силового агрегата внедорожник получил и косметические изменения, хотя они поначалу не бросаются в глаза. Так, на капоте, пятой двери и боковинах кузова появились вставки из углеволокна, а базовые 20-дюймовые колесные диски заменили на нереальные по размеру 24-дюймовые. При этом специалисты ателье заявляют, что новые колеса легче, чем стандартные. Салон тоже получил элементы из углепластика, а на полу можно заметить новые фирменные коврики ручной работы.

Wimmer RS

Porsche 911 Turbo S Cabriolet

Полное название ателье звучит как Wimmer Rennsporttechnik Solingen, из чего можно понять, что его штаб-квартира базируется в немецком Золингене, являющемся пригородом Дюссельдорфа. Фирма существует уже более 20 лет и занимается в основном тюнингом автомобилей немецких марок – таких, как Audi, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, хотя иногда случаются и «измены», например с Ferrari, Lamborghini и даже с… Chevrolet. Хотя это бывает редко. А больше всего мастера из Золингена любят марку Porsche, свидетельством чему служит этот Porsche 911 Turbo Cabriolet.

Надо полагать, мотористам из Wimmer RS мощность стандартного силового агрегата показалась слишком маленькой, ведь в заводском виде 6-цилиндровый 3,8-литровый турбомотор кабриолета развивает «всего» 580 л.с. и 700 Нм. Доработанный же в ателье двигатель щеголяет цифрами совсем другого порядка – 840 л.с. и 860 Нм! То есть прибавка составляет 260 л.с. Добиться этого удалось с помощью замены заводских турбонагнетателей и интеркулера на новые, более производительные. Кроме того, силовой агрегат получил усовершенствованный топливный насос высокого давления и спортивную выхлопную систему из нержавеющей стали. Стоимость всех этих доработок составляет 55 000 долларов. Еще 6700 тех же долларов возьмут за усиление коробки передач и 6100 – за спортивную подвеску KW Clubsport.

Благодаря увеличенной мощности кабриолет Turbo S достигает первой «сотни» всего за 2,6 с против ровно 3 с у стандартного заводского автомобиля. А до 200 км/ч тюнинговая версия разгоняется за 8,4 с, что на 2 с быстрее, чем у стокового экземпляра. Третью «сотню» вариант от Wimmer набирает за 17,9 с. Жаль, что про максимальную скорость ничего не говорится, ведь она, несомненно, стала гораздо выше заводских 330 км/ч.

Scaldarsi

Mercedes-Maybach

Новая канадская компания из Монреаля предлагает не только тюнинг автомобилей, но также занимается отделкой интерьеров яхт и бизнес-джетов. В Scaldarsi Motors заявляют, что их главная задача – «создавать непревзойденные шедевры искусства». Первый проект фирмы базируется на роскошном седане Mercedes-Maybach S 600. Автомобиль вышел столь необычным, что о канадском ателье сразу заговорили. И неважно, что реакция в основном негативная. Лиха беда начало!

Собственно, это теперь не Mercedes-Maybach. Потому что он обрел новое имя Emperor I. То есть «Первый Император». Многие уже успели назвать внешность творения канадских дизайнеров отвратительной, мы же политкорректно скажем, что автомобиль выглядит весьма не-обычно. Седан получил фары от купе Mercedes-Benz S-Class Coupe и множество новых кузовных панелей. Его передок щеголяет оригинальными бампером и капотом, а также огромной решеткой радиатора с «императорским» гербом. Боковины кузова сделаны более рельефными, чем у донора, и стилистически очень похожи на боковины купеобразного седана Mercedes-Benz CLS. И лишь при виде сзади можно определить, что это Mercedes-Maybach. Все хромированные детали кузова заменены на позолоченные: для отделки используется 24-каратное золото. Диаметр колесных дисков не сообщается, но по фото видно, что они огромны.

Еще больше поражает отделка интерьера. Все, что в салоне блестит, также является 24-каратным золотом. Клиенту предлагается 78 вариантов древесины, 24 вида кожи и 24 варианта окраски интерьера. Кроме того, заказчик может приобрести фирменные кожаные сумки, часы Rolex под названием Emperor Edition и ключи с «императорским» гербом. Естественно, отделанные золотом.

Под капотом находится доработанный 12-цилиндровый двигатель от Brabus, развивающий 900 л.с. против 530 л.с. у заводского варианта, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с. Но самое интересное – цена. За автомобиль просят 1,5 млн долларов. Всего планируется выпустить десять «Императоров». Если, конечно, найдутся безумные клиенты.

Renntech

Mercedes-AMG S 63 Coupe

Американская компания RENNtech из Флориды основана Хартмутом Фейхлом в 1989 году. Поскольку Хартмут до этого работал техническим директором в североамериканском отделении тюнинг-ателье AMG, выбор марки, доработками которой он решил заняться самостоятельно, был предопределен. И, надо сказать, получается у американцев весьма неплохо. Например, для Mercedes-AMG S 63 Coupe предлагается несколько вариантов доводки силового агрегата.

Если стандартный двигатель, 5,5-литровый битурбированный V8, развивает 585 л.с. и 900 Нм, то после обновления программы управления от RENNtech его отдача возрастает до 678 л.с. и 995 Нм. Если же еще добавить новые каталитические нейтрализаторы из «нержавейки», то показатели силового агрегата увеличатся до 688 л.с. и 1010 Нм. И, наконец, после установки спортивных глушителей мощность вырастет до 717 л.с., а максимальный крутящий момент достигнет 1138 Нм. Правда, компания ничего не сообщает о том, насколько улучшились динамические характеристики автомобиля.

Зато в RENNtech провели замеры мощности на колесах. Известно, что характеристики силовых агрегатов проверяются на моторном стенде, а до колес доходит заметно меньше – примерно на 20–25%. Так, отдача стандартного 585-сильного S 63 Coupe на колесах составила «всего» 452 л.с. и 663 Нм, что само по себе неплохо. После же замеров 717-сильной версии силового агрегата показатели оказались заметно лучше – 596 л.с. и 945 Нм. Это значит, что у стандартного автомобиля потери составили 133 л.с., а у доработанного в RENNtech – 121 л.с. Приведенные цифры говорят о том, что в американском ателье действительно работают мастера своего дела.

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