"Тюнинг. Обзор за июль 2018"

Pogea Racing

Ferrari 488 GTB

Фирма Pogea Racing базируется в городе Фридрихсхафен. Начиная с 1997 года немецкие мастера занимаются переделкой итальянских автомобилей Alfa Romeo, Fiat и Ferrari, а также старых американских дредноутов. Но иногда ателье дорабатывает и отечественную продукцию – Audi и Mercedes-Benz. Впрочем, тюнинг «немцев» происходит довольно редко. Вот и на этот раз специалисты из Фридрихсхафена добавили «допинга» итальянскому автомобилю Ferrari 488 GTB.

Если в стандартном виде его турбированная 3,9-литровая «восьмерка» развивает 670 л.с. и 760 Нм, то в варианте от Pogea Racing ее отдача увеличивается до 820 л.с. и 900 Нм. Это даже больше, чем у недавно представленной самой мощной заводской версии 488 Pista, где с того же самого мотора инженеры Ferrari сняли 720 л.с. и 770 Нм. Соответственно, улучшились и динамические характеристики спорткара. Так, если заводской вариант GTB разгоняется до «сотни» за 3 с, а версия Pista за 2,85 с, то тюнинговый экземпляр выполняет это упражнение за 2,8 с. Максимальная скорость выросла до 345 км/ч по сравнению с 340 км/ч у Pista и 330 км/ч у GTB.

Благодаря новой выхлопной системе из нержавеющей стали, оснащенной дополнительными «звуковыми» клапанами, саундтрек силового агрегата стал более сочным и эффектным. Новое аэродинамическое «оперение» из легкого углеволокна, включающее крупное антикрыло, не только улучшает прижимную силу, но и облегчает автомобиль на 42 кг, что позволит отыграть пару десятых секунды на гоночном треке. Способствуют лучшей управляемости и крупные 21-дюймовые колеса со спортивной резиной Michelin. Желающим заказать тюнинг своего Ferrari 488 GTB следует поторопиться, так как будет построено всего 20 автомобилей с озвученными выше характеристиками.

Mansory

Porsche 911 Turbo S

Немецкое ателье Mansory, базирующееся в городе Бранд, завоевало известность благодаря эпатажным переделкам автомобилей дорогих и очень дорогих брендов, в число которых входят даже Bentley и Rolls-Royce. Владелец компании Курош Мансори предпочитает заниматься британскими моделями, но иногда его руки доходят и до отечественной продукции. Так, недавно он представил доработанный вариант спорткара Porsche 911 Turbo S и, как всегда, удивил.

Правда, удивление вызвано не огромными воздухозаборниками, не «зубастыми» бамперами, не расширителями колесных арок, не гоночным диффузором и не брутальным антикрылом. Как раз наоборот, ничего этого нет. И на первый взгляд автомобиль кажется совершенно стандартным, что по-настоящему удивляет, поскольку на продукцию ателье Mansory абсолютно не похоже. Но если приглядеться и сравнить его со стандартным 911 Turbo S, то можно заметить новые кузовные элементы из углеволокна общим числом 15 единиц.

Речь идет о воздухозаборниках, «подиумах» для диодных ходовых огней, боковых «юбках», крышке багажника, окантовке фар, диффузоре, антикрыле и некоторых других малозаметных деталях. Интересен цветной окрас этих элементов, отдаленно напоминающий мрамор. Для чего компания Mansory использует собственные автоклавы и потому именует себя… «некоронованным углеродным королем». Как говорится, сам себя не похвалишь…

И, наконец, еще одно удивление – с двигателем ничего не делали. Хотя мы знаем, что Mansory с легкостью может накинуть сотню-другую «лошадей» вдобавок к заводским 580 л.с. К сожалению, ателье не сообщило, на сколько кило-граммов «похудел» автомобиль, как ничего не сказало и о стоимости работ. Впрочем, одно ясно – углепластик никогда не был дешев.

Liberty Walk

Toyota 86

Японская фирма Liberty Walk из маленького городка Овариасаши начала заниматься тюнингом в 2010 году. Ее основатель Ватаро Като сосредоточился на доработке внешности японских и американских марок, что довольно быстро принесло ему успех благодаря необычным дизайнерским решениям. Как говорит Като, дизайн его продукции превосходит ожидания и разрушает стереотипы о том, как должны выглядеть автомобили. Действительно, это спорткупе Toyota 86 смотрится поистине сенсационно.

Дизайнеры ателье не любят изящные и утонченные формы – им по душе грубость и напор. Поэтому подопытный автомобиль первым делом получил огромные накладные расширители крыльев, закрепленные на кузове явно видимыми болтами. Сверхширокие колеса с шинами-сликами потерялись в этих расширителях, и есть обоснованные опасения, что на кочках они станут цеплять за арки. Следующий броский элемент – сильно выпирающая «губа» под передним бампером, расстояние между ней и асфальтом стремится к нулю. В принципе, с такой «губой» можно работать снегоуборочной машиной, главное – под снегом не нарваться на «лежачий полицейский», а то дальше можно и не уехать.

Передний бампер тоже новый. Он получил огромный центральный воздухозаборник и красную буксировочную петлю. Для «кормовой» части предлагается два варианта – с большим антикрылом и… с очень большим. Учитывая весь остальной дизайн, думается, надо выбрать второй вариант. Задний бампер тоже новый, с крупными хромированными выхлопными патрубками. Казалось бы, и под капотом должен быть «гипертрофированный» мотор, но нет – с двигателем ничего не делали. И делать не собираются, потому что, как уже замечено, в Liberty Walk занимаются только дизайном.

Hondata

Honda Civic Type R

Калифорнийская компания Hondata из города Торранс, как следует из ее названия, очень любит заниматься тюнингом автомобилей марки Honda. Основана фирма в 1999 году, а ее главной специализацией стала разработка программного обеспечения для силовых агрегатов, что, естественно, сказывается на их мощности. О высоком качестве продукции говорит тот факт, что к Hondata обращаются многие автопроизводители для настройки блоков управления двигателей. Ну а владельцам машин марки Honda везет особенно.

Например, Honda Civic Type R – очень быстрая машина уже в заводском виде. Ее 2-литровый турбомотор развивает 320 л.с. и 400 Нм, что позволяет спортивному хэтчбеку разгоняться до 100 км/ч за 5,7 с и достигать максимальной скорости 272 км/ч. Но после того как над программным обеспечением силового агрегата поработали специалисты ателье Hondata, мощность увеличилась до 343 л.с., а максимальный крутящий момент возрос до 448 Нм. Причем, как обещают калифорнийские мастера, эти характеристики мотор выдает, используя бензин с октановым числом 91.

Если же заправить автомобиль 93-м бензином, мощность достигнет уже 354 л.с., а крутящий момент вырастет до 493 Нм. Но самое интересное, что для перенастройки силового агрегата владельцу Honda Civic Type R совсем необязательно ехать в офис тюнинг-ателье. Ему достаточно перевести на счет Hondata всего 695 долларов и скачать программу на свой компьютер или планшет, а потом пойти в ближайший автосервис, где имеется соответствующее оборудование, и проапгрейдить свой силовой агрегат. Как говорится, все гениальное – просто.