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Тюнинг. Обзор за май 2021

Liberty Walk | Jeep Wrangler Sahara вид спереди
Liberty Walk | Jeep Wrangler Sahara вид спереди
Liberty Walk | Jeep Wrangler Sahara переднее крыло
Liberty Walk | Jeep Wrangler Sahara переднее крыло
Liberty Walk | Jeep Wrangler Sahara двери
Liberty Walk | Jeep Wrangler Sahara двери
Hennessey Performance | Ram 1500 TRX вид спереди
Hennessey Performance | Ram 1500 TRX вид спереди
Hennessey Performance | Ram 1500 TRX вид сзади
Hennessey Performance | Ram 1500 TRX вид сзади
326 Power | Toyota GT 86 вид спереди
326 Power | Toyota GT 86 вид спереди
326 Power | Toyota GT 86 воздухозаборник
326 Power | Toyota GT 86 воздухозаборник
326 Power | Toyota GT 86 колесо
326 Power | Toyota GT 86 колесо
VA-K Innovation | Land Rover Discovery 4 вид спереди
VA-K Innovation | Land Rover Discovery 4 вид спереди
VA-K Innovation | Land Rover Discovery 4 вид сзади
VA-K Innovation | Land Rover Discovery 4 вид сзади
VA-K Innovation | Land Rover Discovery 4 багажное отделение
VA-K Innovation | Land Rover Discovery 4 багажное отделение

Liberty Walk

Jeep Wrangler Sahara

На внедорожнике Jeep Wrangler Unlimited в исполнении Sahara, с которым поработали тюнингеры из японской компании Liberty Walk, хоть сейчас в зону военных действий. После демонтажа крыши, замены штатных бамперов на металлические, интеграции трубчатых порогов и замены штатных дверей железными створками без стекол Jeep Wrangler стал походить на боевую машину пехоты. Эту ассоциацию усиливают лобовое стекло, стилизованное под бронированное, и тканевая сетка, прикрывающая машину сверху и с «кормы». Для фронтальной части предлагается оригинальная радиаторная решетка с надписью LBWK, обрамляющая светодиодные фары. Кроме того, предусмотрены дополнительные световые приборы на обоих бамперах и над лобовым стеклом. Чтобы установить 22-дюймовые колеса, «обутые» в грязевую резину Comforser CF3000 с зубастым протектором, потребовалось также расширить арки, а для улучшения геометрической проходимости был увеличен клиренс, точное значение которого не уточняется. Двигатель и трансмиссия донорской модели остались без изменений. В перспективе такой тюнинг-пакет под названием Fairline можно будет устанавливать на все модификации Sahara, а также Rubicon.

Hennessey Performance

Ram 1500 TRX

Суперпикап Hennessey Mammoth 1000 – это впечатляющий результат доработки SUV Ram 1500 TRX. Главным объектом приложения усилий ателье Hennessey Performance стал силовой агрегат. Производительность 6,2-литрового наддувного V8 Hellcat была повышена с 712 л.с. и 881 Нм до 1026 л.с. и 1314 Нм за счет установки оригинального механического нагнетателя, более производительных топливных форсунок, модернизации систем впуска и выпуска и оригинальной «прошивки» системы управления двигателем. Усиленный 8-диапазонный автомат позаимствован у Jeep Grand Cherokee Trackhawk. В итоге время разгона до 97 км/ч сократилось на 1,3 с – до 3,2 с, что сопоставимо с динамикой суперкаров. Изюминкой экстерьера стали фирменные 20-дюймовые многоспицевые колесные диски с внедорожными 35-дюймовыми шинами Goodyear Wrangler, «кенгурятник» и колпак грузового отсека, выдвигающийся и убирающийся с помощью сервопривода. Для усиления внедорожных качеств техасцы внедрили свой фирменный пакет Mammoth Off-road Stage 1, включающий силовые бамперы и увеличение клиренса на 63,5 мм (до 300 мм). Покупателям будут доступны лишь 200 таких машин по цене 135 500 долларов за единицу.

326 Power

Toyota GT 86

В то время как компания Toyota Motor провела онлайн-премьеру купе GT 86 нового поколения под названием GR 86, тюнингеры из британского ателье 326 Power отдали почести машине уходящей генерации своим фирменным пакетом расширения кузова Gachabari. Самый сильный эффект производят радикально расширенные задние колесные арки с интегрированными воздуховодами в стиле Ferrari Testarossa образца 1984 года. Эти элементы увеличили габаритную ширину кузова в районе задней оси на 220 мм. Передние колесные арки тоже раздулись значительно – на 150 мм. В этих «накачанных» нишах разместились колеса с отрицательным развалом. Колесные диски Yabaking на 18 дюймов цвета морской волны закреплены кастомными заостренными гайками. Боковые юбки и «губа» переднего бампера нависают над землей, уменьшая клиренс до минимального. Стекла тонированы пленкой похожего изумрудного оттенка. Серьезно доработаны оба бампера, получившие развитые аэро­динамические элементы. В задний бампер встроены две пары патрубков оригинальной системы выпуска, а венчает «корму» монстрообразное антикрыло длиной 1940 мм. В оснащение входят также амортизаторы с регулируемой жесткостью.

VA-K Innovation

Land Rover Discovery 4

После доработки в мексиканском ателье VA-K Innovation внедорожник Land Rover Discovery 4 превратился в пикап. Для этого модели прошлой генерации удлинили колесную базу, нарастили интегрированную в кузов раму и разработали оригинальную грузовую платформу с откидным задним бортом. Новая тыльная часть отлично вписалась в оригинальный стиль британского SUV. Для отделки пола грузовой платформы авторы проекта использовали лакированную древесину. Между грузовым и пассажирским отсеками была установлена перегородка со стеклом, откидывающимся с помощью сервопривода, и встроенным стоп-сигналом. Кроме того, в крышу врезали сразу два люка. А вот салон и агрегатная связка остались без изменений. Бензиновый 5-литровый атмосферный V8 выдает 375 л.с. и 510 Нм и работает в связке с 6-диапазонным автоматом и полным приводом. Сохранен также понижающий ряд передач. Для разгона до 100 км/ч пикапу от VA-K Innovation требуется 7,9 с, а заявленная максимальная скорость составляет 195 км/ч. Пока необычный пикап Discovery существует в единственном экземпляре, однако мексиканцы готовы принять заказы на производство аналогичной машины, если появятся соответствующие клиенты. 

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