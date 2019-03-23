"Тюнинг. Обзор за март 2019"

Siemoneit Racing

SEAT Leon Cupra ST

Недалеко от Гамбурга есть городок Штаде, где и базируется ателье Siemoneit Racing. Его хозяин Стефан Симонейт может взять для тюнинга практически любой автомобиль, но более всего он любит продукцию концерна Volkswagen. Так, недавно доработкам подвергся спортивный хэтч­бек SEAT Leon Cupra ST, получивший изрядную прибавку «лошадей» под капотом.

Этот «горячий» хэтч, разделяющий платформу с Volkswagen Golf и Audi A3, сам по себе уже является очень быстрым автомобилем. Он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 300 л.с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм, позволяющим разгоняться до первой «сотни» за 5,8 с и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Но после того, как двигатель побывал в руках мотористов Siemoneit Racing, он превратился в настоящего монстра, выдающего 521 л.с. и 620 Нм. Добиться такой отдачи удалось с помощью доработки впускной системы, более крупных турбокомпрессоров и новых промежуточных охладителей. Также применены более мощные топливные насосы и масляный поддон увеличенной производительности.

Ателье не сообщает, каков ресурс доработанного силового агрегата, зато известно, что двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 с. Про максимальную скорость ничего не говорится. Кроме более мощного мотора хэтчбек получил подвеску от известной спортивной фирмы KW, а также керамические тормоза от родственного по платформе Audi RS3. Колеса тоже новые – кованые, размерностью 19 дюймов, с эффективной резиной Michelin Pilot Sport Cup 2. Помимо колес доработки внешности отсутствуют. Словом, визуально ничто не подсказывает, какой характер скрывается у этого «испанца» под капотом.

Gemballa

Porsche 911 Turbo S

Ателье Gemballa, один из самых известных в прошлом доводчиков Porsche, после смерти основателя Уве Гембалла в 2010 году переживает не лучшие времена. Впрочем, несмотря на трудности, его мастера периодически выпускают сверхмощные автомобили, построенные на базе разных моделей прославленной немецкой марки. Например, недавно они представили серьезно доработанный Porsche 911 Turbo S, переименованный в Gemballa GTR 8XX Evo-R.

Первым делом в ателье взялись, конечно же, за апгрейд силового агрегата – 3,8-литровой оппозитной турбированной «шестерки», в заводском виде выдающей 580 л.с. и 700 Нм. После вмешательства мотористов Gemballa ее мощность увеличилась до 818 л.с., а максимальный крутящий момент достиг 1098 Нм. Это значительно превышает даже показатели почти гоночной заводской модели 911 GT2 RS, развивающей 700 л.с. и 750 Нм. Динамика – умопомрачительная. Так, разгон до 100 км/ч составляет 2,38 с, а до 200 км/ч – 7,5 с. Максимальная скорость достигает 370 км/ч. Для сравнения, версия GT2 RS разгоняется до «сотни» за 2,8 с и развивает 340 км/ч, а показатели Turbo S – 2,9 с и 330 км/ч соответственно.

Внешних изменений тоже немало. Новый аэродинамический обвес, выполненный из углеволокна, делает автомобиль более широким за счет новых колесных арок – на 30 мм спереди и на 50 мм сзади. Передний бампер ощетинился крупными воздухозаборниками, крышка багажника (там, где у большинства машин капот) получила вентиляционные отверстия, а на «корме» появилось гигантское стационарное антикрыло, имеющее по бокам воздухозаборники для охлаждения силового агрегата, традиционно расположенного в заднем свесе. Гоночный диффузор прилагается.