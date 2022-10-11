"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2022"

PERFORMMASTER

MERCEDES-AMG C63 V8 FINAL EDITION

Тихо сойти со сцены, уступив место на ней «гибридной» связке 4 цилиндрового ДВС и электромотора? Это не про 4 лит­ровый битурбо V8 серии М177 от AMG, который дебютировал в 2015 году под капотом «заряженного» седана С63 (W205)! Немецкая компания performmaster, специализирующаяся на доработке моделей Mercedes Benz, отметила прощание с легендой выпуском экстремальной версии «суперцешки». Оптимизировав конструкцию наддувной «восьмерки», спецы из AMG подняли ее мощность с максимальных для стокового С63 S 510 до 612 л.с., а тягу — с 700 до 840 Нм. На выходе получили время набора сотни с места 3,8 с (-0,2 с) и скоростной потолок 310 км/ч (+20 км/ч относительно «донора» с пакетом AMG Driver’s). «Костюмчик» для Mercedes AMG C63 V8 Final Edition тоже скроили соответствующий: фирменная радиаторная решетка performmaster, измененные сплиттеры, заметно расширенные передние колесные арки, новые аэродинамические накладки на пороги и диффузор из легкого и прочного карбона. Тюнинг пакет доступен как для базовой версии седана Mercedes-AMG C63, так и для топовой, с литерой S.

CREATIVE CONVERSION

TOYOTA LAND CRUISER 300 PICKUP

Превратить Toyota Land Cruiser 300 в пикап? На такое святотатство отважилась австралийская компания Creative Conversion, за более чем 30 лет своего существования выпустившая тысячи конверсионных «крузаков». Помимо кузова и салона переделке подверглась электрическая система «трехсотого». Сертифицированный как коммерческий транспорт пикап c двухрядной кабиной, в задней части которой есть встроенный грузовой отсек, предлагается в нескольких вариантах: со стандартной и удлиненной (700/800 мм) базой, грузовой платформой или кунгом длиной 1800/2100 мм. Относительно «донора» существенно увеличилась полная масса (3800 или 4495 кг против 3280 кг), а значит, выросла и грузоподъемность. Кроме того, в исполнении «супертяж» полноприводный автомобиль способен буксировать оснащенный тормозами прицеп весом 4200 кг вместо стандартных 3500 кг. Тандем 3,3 литрового дизельного битурбо V6 (отдачей 304 л.с. и 700 Нм) и 10 диапазонного автомата оставлен без изменений. Creative Conversion уже выпустила два таких пикапа, на очереди еще пять.

APOCALYPSE 6X6

JUGGERNAUT

Чего можно ждать от компании, в названии которой присутствует слово «Апокалипсис», а на эмблеме красует­ся гриб ядерного взрыва? Тюнингер из Флориды, вот уже полтора десятка лет добавляющий американским тракам третью пару колес, взялся за и без того монструозный пикап Ram 1500 TRX, превратив его в супермонстра с постоянным приводом 6х6, блокировками дифференциалов и возможностью буксировать прицеп весом 9000 кг вместо 3700. Мощность компрессор­ного 6,2 литрового V8 увеличена с 702 до 850 л.с. «Апокалиптическая» внешность, разумеется, прилагается. Одни только покрышки с внешним диаметром 40 дюймов вместо штатных 35 дюймовых чего стоят! Но, похоже, конец света не отменяет стремление к комфорту. Выдвижные подножки, панорамная крыша, отделанный кожей салон с передними сиденьями, снабженными вентиляцией и подогревом, необъятным задним диваном, суперэффективной климатической установкой, 12 дюймовым дисплеем мультимедиа, а также солидный набор ассистентов водителя — все это тоже Apocalypse 6x6 Juggernaut, что в переводе означает «Властелин Вселенной».

ARCTIC TRUCKS

ISUZU MU-X AT35

Второй пошел! Вслед за пикапом D-Max российский филиал компании Arctic Trucks, основанной в Исландии в 1988 году, взял в разработку еще одну модель Isuzu. MU-X и в базовом исполнении — полноценный внедорожник, а с тюнинг-пакетом АТ35 японский рамник превращается в завзятого «гряземесителя». Собственно, сочетание «атэшной» резины 315/70 R17 вместо штатной «гражданской» 265/60 R18, увеличенного с 235 до 278 мм клиренса, а также углов въезда/съезда, разжатых с 29,2/26,9° до 36,2/30,9°, иного и не предполагает. Кроме того, у MU-X AT35 расширены колеи (это добавило к диаметру разворота 1,2 м), усилены передние крепления кузова к раме, модифицирован кронштейн крепления запаски, а все швы кузова обработаны антикором. Доработанный внедорожник, хоть и сохранил под капотом 190 сильную дизельную «турбочетверку» и 6 диапазонный автомат, не маскируется под стандартный. Раздутые колесные арки и новые бамперы идут в «базе», а в списке оффроудных опций присутствуют силовые пороги, защита днища, лебедка и экспедиционный багажник. Как утверждает тюнингер, все переделки конструкции можно легализовать.

