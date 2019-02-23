Все грузовики Hyundai теперь поступают на российский рынок с двигателями экологического стандарта Euro 5. Кроме того, автомобили получили ряд новых опций – полезных и приятных

Одно из усовершенствований – стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске. На презентации представители Hyundai особенно рекомендовали опробовать на ходу новый грузовичок HD35City, «младший» из линейки. Не такой уж, впрочем, и маленький: при колесной базе 2,8 м он может иметь 3,5-метровый кузов, объем которого в зависимости от ширины (стандартная – 185, увеличенная – 220 см) составляет 12,45 и 15,4 м3. Это позволяет взять на борт пять или шесть европалет. Добавим, что благодаря небольшим, всего лишь 13-дюймовым задним колесам HD35City предлагает погрузочную высоту 85–90 см. Это удобно при загрузке кузова вручную.

Но прибавился не только объем. Грузоподъемность HD35City заявлена на уровне 850 кг. На тест был предложен автомобиль, имевший в кузове 800-килограммовый балласт, и, надо сказать, даже на затяжных подъемах грузовичок не страдал от «одышки»: его 130-сильный двигатель D4CB с моментом 255 Нм тянет уверенно, без натуги, а выбор нужной тяги облегчает 6-ступенчатая коробка передач. Причем даже высшая ступень оказалась «при деле» на рельефной местности. Хотя, конечно, чаще я пользовался пятой или четвертой.

Чувствовалось, что агрегат новый, не разработанный, передачи включались туговато. Однако автомобиль позволяет трогаться со второй передачи, что может помочь зимой, на скользком покрытии. Тут нельзя не упомянуть, что HD35City, как и его собратья по «транспортному цеху», получил электронную систему стабилизации – такую, как у легковых моделей. Еще и с возможностью отключения.

Но существенного улучшения управляемости не ждите, City – это все же грузовичок. Пусть и очень маневренный, с радиусом разворота всего-то 5,8 м. Для города самое то, плюс отличный обзор через ветровое стекло и большие наружные зеркала (правда, с ручной регулировкой). С заездом в импровизированный гаражный бокс я справился без труда, хотя отметил, что руль «длинный» и на нем не хватает ручки «крутилки».

Волшебная кнопка

Кабины HD35City и HD78 теперь имеют отделку задней стенки пластиковой панелью с утеплителем. Зимой это полезно, а летом? Кондиционер предлагается, но в качестве опции за 40 тыс. рублей. Так что троим седокам в «тридцать пятой» кабине может быть жарковато. И тесновато – среднее место «половинное». В кабине HD78 просторнее, к тому же, сложив среднюю часть спинки правого сиденья, можно получить практичный столик с подстаканниками.

Модель HD78 – самая популярная на нашем рынке из коммерческой линейки Hyundai. Она также обновилась и получила своеобразный «бустер» двигателя. Прежде ее мотор, отвечавший нормам Euro 4, имел мощность 140 л.с. «Евро-пятый» двигатель развивает 170 л.с., но поскольку прежний показатель был, в общем-то, оптимальным, то в основном он и используется. На подъемах и в тяжелых условиях водитель может одним нажатием кнопки задействовать весь потенциал мотора, повысив отдачу до 170 л.с., а крутящий момент увеличив с 372 до 608 Нм. Это хорошо заметно на груженом автомобиле – теперь он, по заявлению представителей марки, способен на первой передаче взобраться на 41-процентный подъем, хотя раньше мог «взять» только 32%.

Конструкция мотора в целом прежняя. Прибавки мощности удалось достичь благодаря повышению давления в топливной системе с 1800 до 2000 бар, плюс был установлен новый турбокомпрессор, максимальные обороты вала турбины повышены со 160 до 183 тыс. об/мин, а электронный блок управления двигателя получил новую программу. Головка блока цилиндров теперь изготавливается по новой технологии – из чугуна с добавлением компактного графита. Это повысило прочность материала в сравнении с серым чугуном втрое. Притом что вес головки снизился на 5,5 кг.

Есть важное новшество и в системе выпуска отработавших газов. Сажевый фильтр обрел «начинку» из металла вместо керамики. Это увеличило ее прочность, а интервал очистки возрос до 1 млн (!) км пробега. Причем такой фильтр не требует регулярного «прожига», из-за которого приходится раз в 600–1000 км подолгу гонять мотор на холостом ходу. Не нуждается система и в жидкости AdBlue.

Еще одно обновление касается окраски кабины. Толщина лакокрасочного покрытия увеличена вдвое и составляет 90–100 мкм. Значит, передок, который у HD78 прежде страдал от «обстрела» камешками и покрывался ржавчиной, будет дольше сохранять товарный вид.

Ранее HD78 предлагался с единственной, «длинной» колесной базой 3775 мм. Теперь доступны для заказа автомобили и со средней базой (3415 мм). А вот коробка передач не изменилась, она по-прежнему имеет только пять ступеней и «зеркальную» схему переключения, к которой нужно привыкать.

А еще, пожалуй, давно настала пора оснащать легкие и средние коммерческие грузовики борткомпьютерами, позволяющими контролировать расход топлива. Представители Hyundai заявляют, что автомобили с обновленными двигателями стали экономичнее. Якобы HD35City способен в городских условиях уложиться в 11 л/100 км (статистика, накопленная на одном из предприятий). Верить или не верить – вопрос. Борткомпьютер-расходомер помог бы разобраться.

В роли флагмана

Коротко об обновлении «старшей» модели в линейке – HD120. «Евро-пятый» двигатель среднетоннажника развивает 250 л.с., в то время как «евро-четвертый» выдавал 225 л.с. Крутящий момент возрос примерно на 120 Нм и теперь превышает 800 Нм. Здесь также применен сажевый фильтр, не требующий «прожига», а в топливной системе уже два фильтра: на раме установлен фильтр предварительной очистки солярки, на двигателе – фильтр тонкой очистки (оба с подогревом). Система стабилизации на этой модели тоже есть. HD120 предлагается с тремя вариантами колесной базы: 4260, 4895 и 5695 мм.

Hyundai Motor Company считает Россию приоритетным рынком. Здесь создан региональный головной офис Hyundai Trucks & Bus, один из четырех подобных в мире. Дилерская сеть, реализующая коммерческие автомобили марки, насчитывает 50 центров более чем в 30 городах. Продажи техники стабильно прирастают, и спрос должно подстегнуть выведение на рынок автомобилей «продвинутого» экологического класса, а также техническое обновление грузовиков. Помимо этого в 2019 году предполагается начать продажи еще одной модели – Mighty, более современного аналога HD78.