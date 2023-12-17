По версии производителя, LM означает Luxury Mover, хотя с таким же успехом это может быть и «Лимузин-Минивэн». В любом случае перед вами самый просторный и комфортабельный автомобиль, который когда-либо выпускался под маркой Lexus
Хотя LM напоминает автобус, к которому приделана решетка радиатора Lexus, внутри новинка больше похожа на частный бизнес-джет, чем на привычный автомобиль. Да и по цене LM тоже ближе к самолетам. Верхняя ценовая планка в Великобритании достигает 113?000 фунтов стерлингов, что сопоставимо со стоимостью самых роскошных версий Mercedes-Benz S-Class или BMW i7. Для Lexus это новый уровень: LM стоит даже дороже, чем лимузин LS!
Покупателям доступны две версии Lexus LM — четырех- и семиместная. Причем семиместный вариант, который имеет два больших роскошных капитанских кресла во втором ряду, стоит дешевле. Третий ряд здесь напоминает помещение для прислуги, он разделен в соотношении 50/50 и может складываться, прижимаясь к боковинам багажника.
Кресла второго ряда оснащены подогревом, охлаждением, массажем и электроприводом с поднимающейся подставкой для ног и множеством регулировок. В подлокотники встроены два небольших съемных планшета, с помощью которых можно управлять «климатом», регулировать сиденья и настраивать превосходную аудиосистему Mark Levinson.
Однако настоящий вау-эффект испытываешь в четырехместном Lexus LM в комплектации Takumi. Здесь сзади всего два кресла, которые могут раскладываются почти в лежачее положение. Они также оснащены изящными столиками, спрятанными в подлокотнике, — все как в настоящем бизнес-джете.
Естественно, функции обогрева, охлаждения и массажа здесь тоже имеются, но добавлена перегородка, разделяющая салон на зоны для шофера и пассажира. В эту перегородку интегрирован холодильник для шампанского, сверхширокий 48 дюймовый дисплей и электрохромное стекло, которое можно поднимать и опускать, а также одним нажатием кнопки делать непрозрачным.
Сходство с бизнес-джетом не случайно: в Lexus действительно консультировались с производителями частных самолетов, а также с их состоятельными клиентами, чтобы понять их запросы.
По качеству отделки минивэн Lexus не имеет себе равных: толстые ковры, дорогая кожа, отделка металлом и даже натуральное дерево с рисунком «елочка». Активное шумоподавление работает отлично. Разработчики принципиально не хотели превращать салон автомобиля в шумоизолированную капсулу (хотя это было возможно), чтобы у пассажиров не возникло неприятного ощущения, что они находятся в вакууме.
Lexus LM построен не на базе коммерческих автомобилей, а на легковой платформе Toyota GA-K, и это дало ему доступ к новейшим технологиям и силовым агрегатам. Новинка оснащена гибридным приводом, сочетающим в себе 2,5 литровый бензиновый двигатель с циклом Аткинсона, электрический вариатор и электромотор на задней оси. Суммарная мощность системы составляет 247 л.с.
Разгон до сотни в полноприводном LM Takumi занимает девять секунд. Однако если вы решитесь это сделать, то испортите настроение VIP-пассажирам под типичное жужжание вариатора. Тем не менее при аккуратном вождении вариатор ненавязчив, а в городе его и вовсе не слышно, поскольку большую часть своей работы на низкой скорости он выполняет только за счет электричества.
О комфорте водителя в Lexus тоже не забыли: в его распоряжении уютный кокпит, а также сиденье с подогревом и вентиляцией. Высокие водители могут пожаловаться, что перегородка за их спиной ограничивает диапазон регулировки кресла. Решить эту проблему просто — наняв шофера пониже ростом.
За рулем нет ощущения, что управляешь большим минивэном. И уж тем более не ощущаешь себя человеком второго сорта. В отделке здесь использованы те же материалы, что и в задней части салона, включая дерево и высококачественную кожу.
Малый радиус поворота (11,6 м) и штатные камеры кругового обзора помогают при парковке и маневрировании в стесненном пространстве. Но LM — не та машина, чьи ходовые качества можно расписывать в восторженных тонах. Вялая гибридная система впечатляет только тем, что расходует всего 6 л/100 км в смешанном цикле. Для машины размерами с квартиру-студию это неплохой показатель.
В Lexus были удивлены интересом к LM в Старом Свете. Европейские дилеры уже собрали свыше 600 заказов. Причем большинство заказов приходится на самую дорогую версию Takumi. Получается, что идея «традиционной роскоши» в форме большого седана устарела. Да и роскошные внедорожники, в изобилии представленные на рынке, делают свою работу немногим лучше.
Lexus LM предлагает нечто совершенно иное. Несмотря на необычную внешность, он отлично справляется с задачей побаловать тех, кто находится внутри, и действительно прекрасно подходит на роль дорожного бизнес-джета.
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