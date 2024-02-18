Новый LBX — самый маленький автомобиль за всю историю Lexus. Ожидается, что он станет самым продаваемым автомобилем люксового бренда Toyota в Европе. Но насколько оправданны такие ожидания?

LBX занимает нижнюю ступеньку в иерархии кроссоверов Lexus, выше него стоят UX, NX и RX с RZ. Он конкурирует с такими моделями, как DS 3, Audi Q2 и Mini Countryman, а в будущем ему предстоит побороться за покупателей с компактными кроссоверами от Alfa Romeo и Volvo, которые пока еще в проекте. Новинка должна привлечь как тех, кто никогда раньше не рассматривал Lexus, так и тех, кто уже имеет в гараже большой кроссовер этой марки и теперь хочет дополнительно взять машину поменьше. По крайней мере, так говорят маркетологи.

А что скажут технари? Lexus LBX построен на базе Toyota Yaris Cross, но сильно отличается от исходника в плане дизайна и оснащения. У кроссовера гибридный привод, состоящий из 1,5 литрового трехцилиндрового ДВС и электродвигателя. Причем в отличие от гибрида Toyota Yaris Cross здесь у бензинового мотора есть дополнительный балансирный вал для снижения вибраций. Передние колеса Lexus LBX приводятся в движение через вариатор. Полноприводная версия также имеется, хотя, по прогнозам все тех же маркетологов, ее продажи будут небольшими.

Спереди LBX достаточно просторный, с сиденьями правильной формы и отличным обзором с места водителя, хотя посадка здесь лишь немногим выше, чем у хэтчбека. По центру торпедо размещены 9,8 дюймовый сенсорный экран, на который завязано множество функций, а также небольшое количество физических элементов управления.

Помимо медиацентра в базовое оснащение кроссовера входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, датчики парковки и камера заднего вида. Ну а в максимальной комплектации будет аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками (за счет сабвуфера она уменьшает объем багажника на пару литров), кожаные сиденья и разноцветная диодная подсветка салона.

Материалы отделки интерьера хорошего качества, при этом в некоторых случаях визуально они выглядят лучше, чем тактильно. Для снижения уровня шума в салоне в Lexus не пожалели различных шумопоглощающих материалов, а также поставили ламинированные боковые стекла.

Сзади довольно тесно. И, хотя здесь есть три ремня безопасности, втроем на втором ряду LBX далеко не уедешь. Да и объем багажника в 402 л (317 л — для полноприводных версий) не располагает к дальним поездкам большой компанией.

Бензиновый и электрический двигатели суммарно выдают всего 134 л.с. Однако благодаря своей небольшой массе (1280–1350 кг в зависимости от типа привода) кроссовер способен ускориться от 0 до 100 км/ч за 9,2 с или за 9,6 с в случае более тяжелой полноприводной версии.

На ходу переключение между двигателями проходит настолько плавно и ненавязчиво, что вы этого бы не заметили, если б не анимация на приборной панели. Но, взглянув на время разгона до сотни, понимаешь, что это далеко не ракета. LBX достаточно резвый, чтобы не задерживать другие машины в потоке, но в нем нет ничего спортивного. Тормоза хорошие, рулевое управление точное, а вот избежать ударов на неровностях и выбоинах ему не удается.

LBX — приятный автомобиль, но ему сильно не хватает ощущения собственной значимости, которое должно быть у машин такого класса. Да, он неплохо смотрится, хорошо управляется и должен обеспечивать приличную экономичность. Он также отлично оснащен. Однако, когда маленький кроссовер Lexus сталкивается нос к носу с автомобилями известных европейских премиум-марок, не говоря уже о таких новичках, как DS, ему необходимо предложить что-то особенное, и именно в этом он терпит неудачу.

Для тех, кто уже имел опыт владения автомобилями Lexus, имя, длительная 10 летняя гарантия и обширная дилерская сеть станут достаточным основанием для выбора LBX, а не, скажем, Mini. Но выделиться на переполненном рынке ему будет непросто. Особенно с учетом высоких цен, которые начинаются от 30 тыс. фунтов и заканчиваются на 40 тыс. — столько просят за топовую версию с полным приводом британские дилеры.