LBX — это опосредованная замена хэтчбеку Lexus CT 200h, снятому с производства в 2021 году. Он призван привлечь тех, кто раньше никогда не рассматривал эту марку, или тех, кто так доволен своим большим Lexus, что хочет еще и маленький

Производители автомобилей премиум-класса, похоже, полны решимости сделать все возможное, чтобы прекратить продажи своих малолитражек. Mercedes-Benz грозится снять с конвейера хэтчбек A-Class, а Audi скоро остановит выпуск супермини A1 и кроссовера Q2, несмотря на то, что они по-прежнему остаются самыми популярными моделями марки.

Но в Lexus, напротив, увидели возможность заявить о себе, выпустив свой самый маленький автомобиль под названием LBX. Это небольшой кроссовер, у которого много общего с Toyota Yaris Cross, но также он имеет достаточно отличий, чтобы выделиться. И не только внешне, но и по сути. Но получился ли у Lexus автомобиль, способный заставить покупателей отвернуться от немецких брендов?

LBX оснащен гибридным силовым агрегатом Toyota, состоящим из 1,5 литрового трехцилиндрового ДВС и электромотора. От двигателя Yaris Cross он разнится несколькими деталями, включая использование балансирного вала для более плавной работы. Бензиновый и электрический моторы вместе развивают пиковую мощность 134 л.с., что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 9,2 с в варианте с передним приводом и за 9,6 с — в случае более тяжелой полноприводной версии.

Гибридная система использует излишки электроэнергии для подзарядки батареи и питания электродвигателя, который может взять на себя часть нагрузки от бензинового мотора. Во время тестирования переднеприводного LBX мы достигли расхода 4,7 л/100 км на автомагистрали, 5,7 л/100 км в смешанном режиме и 10,7 л/100 км в городе. По умолчанию LBX автоматически выбирает тот источник питания (ДВС, электродвигатель или оба), который лучше всего подходит для требуемой производительности и доступного заряда батареи.

Переключение между моторами на трассе настолько плавное и незаметное, что вы бы об этом не догадались, если б не анимация на экране. Но на малой скорости, когда бензиновый двигатель заводится после движения только на электротяге, вы все же обратите на это внимание. LBX не отличается выдающими динамическими характеристиками, но он достаточно резвый, чтобы уверенно держаться в потоке. Жаль, что в городе страдает плавность хода из-за жесткой подвески — это не то, что ожи­даешь от Lexus.

Спереди салон LBX достаточно просторный и комфортабельный, с удобными сиденьями и хорошим обзором. В центре торпедо расположен сенсорный экран и «физические» регуляторы климат-контроля. Дизайн интерьера с обивкой из искусственной замши и кожи выглядит свежо и эффектно и при этом не вычурно. Он ощущается более дорогим, чем в Toyota Yaris Cross, но не таким солидным, как у Audi Q2. На втором ряду есть три ремня безопасности, однако с пятью пассажирами далеко ехать не стоит: сказывается недостаток места для ног и над головой. Объем багажника — 402 л или 317 л в полноприводной версии.

Цены на новинку Lexus начинаются от 30?915 фунтов стерлингов. За полный привод вы заплатите на 2 тыс. фунтов стерлингов больше, но наш совет: не тратьте деньги зря. Audi Q2 — ближайший конкурент LBX, хотя его дни сочтены, а оснащение значительно уступает. Он немного дешевле — 30?340 фунтов стерлингов и медленно теряет в цене на вторичке. На противоположном (худшем) конце шкалы амортизации находится DS3, цена которого начинается от 32?910 фунтов стерлингов, и мы категорически не советуем его покупать. Если же эмблема неважна, то лучшим компактным кроссовером с ДВС будет Skoda Kamiq: его топовая версия обойдется в ту же сумму, что и самый дешевый LBX.

Lexus стремился привлечь новых покупателей, и в целом ему это удалось. Если вам нужен роскошный компактный автомобиль, а практичность не так значима, на LBX, безусловно, стоит обратить внимание. Но в остальном это не лучший выбор — недостаток пространства в салоне и дискомфорт от работы подвески на плохих дорогах идут вразрез с привычной изысканностью Lexus.