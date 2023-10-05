Первые краш-тесты Euro NCAP по усложненным правилам
Кто-то тренируется на кошках, а Euro NCAP проверил действие усложненного протокола испытаний на дуэте электромобилей китайской компании NIO. Затем к ним добавился первый Lexus с нулевым выхлопом — RZ. Применяемые с 2023 года изменения в правилах начисления баллов за безопасность авто, возможно, не эпохальные, но заметные. Теперь учитываются:
И что же? Учитывая итоговый высший, пятизвездочный, рейтинг всего трио, прошедшего проверку боем, придется признать, что нововведения не застали автомобильные компании врасплох. Тест на «утапливание» без помарок прошли все три испытуемых. АЕВ в большинстве случаев отработали на отлично, чему у моделей NIO способствовал и смонтированный на крыше дальнобойный лидар, на который будет завязан автопилот. Правда, это устройство почему-то проигнорировало опасное сближение с автомобилем на встречных курсах. У RZ, который обошелся без такой хай-тековой экзотики, подобных сложностей не возникло, а за способность предотвращать столкновение с вело- и мотоциклистами кроссовер Lexus вообще заработал максимум баллов. К тому же RZ стал первой моделью, добившейся аналогичного результата и при оценке системы оповещения о забытом в машине ребенке. У обоих NIO эти устройства признали не соответствующими требованиям Euro NCAP, зато «китайцы» ожидаемо оказались вне конкуренции в деле слежки за состоянием водителя. А вот с фиксацией велосипедиста, приближающегося сзади к остановившемуся для высадки пассажиров автомобилю, у моделей Made in China возникли некоторые сложности.
Но тот же дуэт NIO сотворил мини-сенсацию в классических Euro NCAP-дисциплинах. Если в «детских» краш-тестах «китайцы» оказались столь же безупречны, как RZ, то во «взрослых» — они победили за явным преимуществом. И то, что полноразмерный кроссовер EL7 признали достаточно опасным при ДТП для другого автомобиля, здесь ничего не меняет. На схемах с изображениями манекенов-испытателей у моделей NIO доминирует оптимистичный зеленый цвет. Даже желтый, означающий оценку «хорошо», — редкость. В обоих боковых краш-тестах, включая наиболее жесткий «столбовой», «китайцы» заработали максимум баллов. У RZ в той же ситуации защищенность грудной клетки водителя оценена на тройку, а при фронтальном столкновении со 100 %?м перекрытием та же часть тела заднего пассажира Lexus пострадала еще больше. Наконец, центральная часть переднего бампера представителя именитой марки оказалась травмоопасной для ног угодивших под колеса пешеходов.
Да, все меняется в нашем мире, и Euro NCAP этому всячески способствует. На очереди — приближение процедуры испытаний «умных» систем активной безопасности к реальным дорожным условиям. В 2024 году начнут с системы контроля рядности, а вскоре, как заявлено, дело дойдет и до более масштабных реформ.
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Результаты испытаний Euro NCAP
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1
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2
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3
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4
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Средний класс
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NIO ET5 *****
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96?%
|
85?%
|
83?%
|
81?%
|
Среднеразмерные SUV/кроссоверы
|
|
|
|
|
Lexus RZ *****
|
87?%
|
87?%
|
84?%
|
81?%
|
Полноразмерные SUV/кроссоверы
|
|
|
|
|
NIO EL7 *****
|
93?%
|
85?%
|
80%
|
79?%
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