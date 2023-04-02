Автомобиль с 6,5 литровым V12, распределением веса 49/51% и ценой свыше 300 тыс. фунтов стерлингов. Звучит очень «по-Ferrari», не правда ли? Это все первый в истории марки из Маранелло кроссовер, который получился очень неоднозначным

Purosangue – такая же неизведанная территория для Ferrari, какими когда то были Cayenne для Porsche или Urus для Lamborghini. Наверное, сам Энцо Феррари перевернулся в гробу, когда узнал, что у его компании будет кроссовер. Но звонкая монета одержала верх над традициями. Впрочем, стоит отдать должное дизайнерам и конструкторам Ferrari, они смогли сделать модель максимально не похожей на внедорожник.

Несмотря на то что габариты Purosangue – почти 5 м в длину и 2 м в ширину, он не выглядит неотесанным увальнем. И даже в салоне каждому пассажиру выделено собственное кресло, чтобы он не потерял ощущения настоящего спорткара. Выбор материалов отделки превосходен – от искусно сшитой кожи до тончайшего переплетения углеродного волокна с медной проволокой. Высокопрочная ткань, используемая в военной форме, выстилает пол Purosangue, а это означает, что чьи-то грязные ботинки (или лапы) не убьют такую красоту после первой же вылазки на природу.

Хотя без заморочек не обошлось. Так, чтобы настроить климат-контроль, включить подогрев сидений или функцию массажа, нужно использовать круглую сенсорную панель по центру торпедо. Обычные кнопки были бы удобнее, тем не менее ощущение театральности задумка добавила. Кстати, пассажиры на заднем ряду получают то же самое, за исключением функции массажа. Отдельного упоминания заслуживает система объемного звучания от Burmeister, которая дебютирует в кроссовере Ferrari в качестве стандартного оборудования. Мощность и чистота звука делают ее достойной заменой божественной симфонии V12.

Наверно, это первый Ferrari, где покупателю важен объем багажника: он составляет 473 л, почти как у гибридного Range Rover Evoque. При этом задние сиденья полностью складываются, а под полом багажника есть скрытое место для хранения вещей. Звучит впечатляюще, но имейте в виду, что у Lamborghini Urus багажник вмещает 616 л.

Двигатель F140IA имеет тот же угол развала цилиндров 65 градусов и объем 6,5 л, что и у Ferrari 812 Superfast, однако многие его компоненты претерпели значительные изменения. Например, системы впуска, газораспределения и выпуска были полностью переработаны, в результате чего увеличился крутящий момент на низких оборотах, 80% максимального момента мотор выдает уже при 2100 об/мин, а его пик приходится на 6250 об/мин.

Восьмиступенчатая коробка DCT управляет переключением передач так щепетильно, что сгибание правой ноги вызывает мгновенный сброс передачи вниз. Реакция на педаль газа четкая и предсказуемая. Вам даже не нужно выжимать ее в пол, чтобы оценить всю прелесть огромного безнаддувного V12, до краев наполненного последним инженерным волшебством Ferrari.

Максимальная мощность в 715 л.с. достигается при 7750 об/мин, но стрелка тахометра уходит за 8 тыс., прежде чем потребуется переключить передачу. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,3 с, а до 200 км/ч – 10,6. Конечно, «812 й» быстрее, хотя надо учитывать, что снаряженная масса Purosangue составляет 2,25 т. Когда мы прорывались через многочисленные туннели, которые шли вдоль наших тестовых маршрутов в Северной Италии, зловещего воя V12 было достаточно, чтобы другие водители свернули шеи в поисках источника звука. Может, это и не самый лучший внедорожник, но его саундтрек – неподражаем.

Наша машина была на шинах Michelin Pilot Alpin 5, и уровень комфорта как на высоких, так и на низких скоростях, поражал. Конструкторы сумели заставить большой и тяжелый автомобиль управляться так, как должен управляться Ferrari, но и не вытрясти душу из пассажиров. Добиться этого удалось за счет активной подвески и отсутствия традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместо них здесь установлены компактные электродвигатели, которые позволяют уменьшить угол крена на 50%, а также более эффективно фильтровать вибрации. Это была невероятно сложная задача даже по меркам мастеров из Маранелло, но они справились.

Система обменивается огромным объемом данных с «мозговым центром» автомобиля и даже способна манипулировать его центром тяжести! Например, когда Purosangue выходит из поворота, жесткость по крену смещается на заднюю ось, чтобы обеспечить машине большую устойчивость. В сочетании с подруливающими колесами задней оси (от 812 Competizione) Purosangue обладает той маневренностью, которой могли бы гордиться традиционные Gran Turismo. Конечно, рулевое управление не отличается чувствительностью (это редко бывает на современных Ferrari), зато возможность направить машину туда, куда вы хотите и когда хотите, просто сногсшибательна.

Идеальный кроссовер? Не совсем. К примеру, элементы управления медиасистемой расположены на руле в виде сенсорных кнопок. Такие же кнопки были в Ferrari 296 GTB, и мы их ненавидели. Попробуйте ответить на звонок iPhone мокрыми пальцами – и вы получите представление о том, как здесь работает Apple CarPlay. Еще одна проблема связана с задними распашными дверьми. Они могут открываться автоматически, как в BMW i7. Однако здесь нет датчиков, которые не позволили бы им открыться в ближайший столб. Но самую большую ошибку допустили маркетологи Ferrari, утверждающие, что Purosangue – чистокровный спорткар. Разумеется, он очень быстр для внедорожника, но это не значит, что он может конкурировать с другими переднемоторными Ferrari, такими как 812 Superfast.

После многих лет отрицания возможности появления внедорожника Ferrari в Маранелло решили выйти из зоны комфорта и построить отличную машину для зарабатывания денег. Дизайн, звук и динамика настоящего Ferrari в сочетании с комфортабельным и роскошным салоном не имеют себе равных. Конечно, у Purosangue есть свои недостатки (а у какого итальянского суперкара их нет?), но в целом они не критичны, чтобы помешать влюбиться в этот автомобиль.

