Крупный китайский производитель грузовиков FAW, появившийся на свет с участием советских специалистов, объявил о примечательных новинках для российского рынка на международной конференции в Китае, на которой побывал журнал «Автопанорама»

«Хочу я такие слова сказать: Помните, наша земля, наша страна потом русских друзей щедро окроплена!» Это стихотворение простого китайского рабочего прозвучало на митинге в китайском городе Чаньчунь 15 октября 1956 года в честь запуска завода грузовых автомобилей FAW. Благодарность трудового народа Китайской Народной Республики тогда было обращена к советским специалистам ЗИЛа, которые руководили созданием первого автомобильного завода в Китае, получившего символическое название First Automotive Works (FAW) — «Первое автомобильное предприятие».

Спустя 68 лет мы стоим на месте того торжественного митинга в числе приглашенных компанией FAW на крупный международный форум, где было объявлено об амбициозных планах развития корпорации, в том числе о развитии поставок грузовиков на российский рынок. Получается, что роли поменялись: 70 лет назад Советская Россия помогла Китаю, теперь же рвущаяся вперед китайская автомобильная корпорация укрепляет сотрудничество с нашей страной, предлагая ей свои индустриальные компетенции.

Помощь братскому народу

После кровопролитной гражданской войны в середине прошлого века для индустриализации Китая был жизненно важен свой автопром. Его основой стал Чанчуньский автозавод № 1, помощь в создании которого оказал подставивший плечо китайскому народу в сложные времена Советский Союз. Согласно историческим документам, к возведению китайского автопредприятия было привлечено более 200 организаций Советского Союза, головным из которых стал Московский автозавод им. Сталина (позже переименованный в ЗИЛ).

Первый грузовой китайский автомобиль выехал из ворот Чаньчуньского предприятия в 1956 году, это была копия среднетоннажного грузовика ЗИС-150, которому китайские товарищи дали символическое название Jiefang, что в переводе означает «Освобождение». Оснащенный рядным 6-цилиндровым нижнеклапанным двигателем рабочим объемом 5,5 л мощностью 90 л.с. (позже мощность увеличили до 100 л.с.) легендарный грузовик Jiefang CA10 с небольшими изменениями продержался на конвейере целых 30 лет, вплоть до 1986 года было выпущено более 1,2 млн таких автомобилей.

В память о первой легендарной модели с советскими корнями FAW до сих пор обозначает свои грузовики индексом J, сейчас компания развивает выпуск седьмого поколения своих грузовиков J7. Ну а в Чаньчуньском музее демонстрируются исторические фотографии и прочие документы о помощи Советского Союза братскому китайскому народу.

Комфорт и технологичность

Теперь FAW стремительно становится глобальной корпорацией. В ходе выступлений на конференции руководство FAW заявило, что если по итогам 2024 года компания выпустила в общей сложности 260 тыс. грузовиков, то в следующем году этот показатель предполагается увеличить более чем на четверть — до 330 тыс. машин. Из них почти каждый четвертый грузовик, или 80 тыс. единиц будут отправлены на экспорт за пределы Китая. Через три года, в 2028 м, общий выпуск автомобилей планируется довести до 420 тыс. единиц, 110 тыс. из них — на экспорт, а после 2030 года компания собирается выйти на уровень выпуска более 500 млн авто и свыше 180 тыс. экспорта. Важным направлением внешних поставок для FAW является российский рынок.

На конференции FAW представили 23 новые модели для российского рынка. В частности, было объявлено, что компания намерена развивать в РФ продажи среднетоннажных грузовиков FAW TRUCKS TIGER 6G. Дистрибьютором этой линейки автомобилей в РФ является компания «Смарт Тракс», представители которой рассказали на конференции, что среднетоннажные грузовые машины сегодня являются перспективным направлением развития российского рынка. Это связано в том числе с бурным ростом перевозок предприятий электронной торговли и других сфер бизнеса, а также с увеличением ограничений на движение тяжелых фур в городских агломерациях.

Осенью 2024 года в России был объявлен старт продаж нового поколения грузовых моделей Tiger 6G. На первом этапе продаж клиентам предлагаются автомобили полной массой 9 и 12 т. В будущем линейка FAW TRUCKS TIGER 6G для российского рынка будет дополнена среднетоннажными автомобилями массой от 3,5 до 15 т, что позволит удовлетворить потребности различных типов клиентов. Шасси этого автомобиля оснащается 3,8 литровым двигателем FAW DE Евро-5, который обеспечивает мощность 180 л.с. (крутящий момент 650 Нм) и работает в паре с 6 ступенчатой коробкой передач Wangliyang. Представители FAW обратили особое внимание на то, что Tiger 6G выделяется комфортабельной кабиной с уникальным в своем классе спальным местом. Комфорт внутреннего пространства этого автомобиля обеспечивает климат-контроль, мультируль с кнопками управления медиацентром и круиз-контролем, а также множество мест для хранения. Панель приборов — цифровая с 8 дюймовым экраном. Для повышения безопасности водителя предусмотрены системы ASR и ESP, камера заднего вида и парктроники.

Что касается крупнотоннажных грузовиков, то в России FAW начинает, в частности, продавать седельные тягачи седьмого поколения J7с колесной формулой 6х2, при этом также увеличится линейка комплектаций моделей с формулой 4х2. На конференции китайский производитель постарался произвести впечатление повышенным комфортом своих тяжелых машин для водителей. Так, магистральный тягач класса люкс серии Eagle может оснащаться тремя типами кабины. Топовая комплектация Business Class включает в себя двухспальную семейную кровать, также здесь есть душевая кабина, можно готовить еду. На вопросы о том, зачем для дальнобойщиков предлагать такие варианты семейного размещения, представители FAW рассказали, что в последнее время в Китае все более широкое распространение получает подход, когда грузоперевозками занимается семейная пара, в дороге водители сменяют друг друга за рулем. И для таких водителей производитель стремится создать в кабине обстановку домашнего уюта и комфорта.

Грузовики будущего

Говоря о стратегии дальнейшего развития, руководство FAW рассказало о намерении развивать автомобили на новых источниках энергии. Так же, как среди легковушек в Китае набирают популярность коммерческие автомобили на электрическом ходу. По разным оценкам, в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) грузоподъемностью 3–5 т порядка 15–20% продаж приходится на машины с батарейками. В частности, по словам представителей FAW, их легкие грузовые электрокары за счет экономии на топливе могут окупиться уже в течение двух лет и после этого срока быть более выгодными в эксплуатации, чем машины на традиционном топливе.

Ну а в тяжелых грузовиках компания развивает технологии топливных ячеек на водороде. Топ-менеджеры FAW рассказали о том, что в КНР реализовывается стратегия выпуска водородного топлива, производимого из экологически чистых источников энергии.

Говоря же о дальнейшем развитии сотрудничества с РФ, представители FAW заявили «Автопанораме», что не исключают в будущем возможность строительства своего завода на российской территории. Этот шаг станет символичным возрождением традиций взаимодействия с российской стороной, которая в свое время стояла у истоков китайской автомобильной промышленности.

