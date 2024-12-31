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На российский рынок выходят среднетоннажные грузовики FAW Tiger нового поколения

Компания «Смарт Тракс», официальный дилер «ФАВ-Восточная Европа» и дистрибьютор техники FAW, объявили о старте продаж автомобилей FAW Tiger 6G в России. Новинка представляет собой современное шасси полной массой 9 и 12 т. Снаряженная масса «девятитонника» варьируется от 3390 до 3507 кг. Предусмотрены варианты с колесной базой 3300, 3900, 4200 и 4700 мм. За ускорение отвечает 3,8 литровый двигатель FAW DE Euro 5 отдачей 160 л.с. и 500 Нм, агрегатированный с 6 ступенчатой коробкой передач Wangliyang. Для привода вспомогательного оборудования предусмотрен отбор мощности от маховика. 12 тонная модель получила аналогичный силовой агрегат в форсировке 180 л.с. и 650 Нм и варианты с колесной базой 3600, 3900, 4200 и 4700 мм. Снаряженная масса шасси варьируется от 3695 до 3795 кг. По трансмиссии, подвеске и тормозам 9  и 12 тонное исполнения унифицированы. Для обеих моделей предлагаются продвинутые системы безопасности — в частности, ASR и ESP, а также светодиодная оптика. 
 

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