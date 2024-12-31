На российский рынок выходят среднетоннажные грузовики FAW Tiger нового поколения
Компания «Смарт Тракс», официальный дилер «ФАВ-Восточная Европа» и дистрибьютор техники FAW, объявили о старте продаж автомобилей FAW Tiger 6G в России. Новинка представляет собой современное шасси полной массой 9 и 12 т. Снаряженная масса «девятитонника» варьируется от 3390 до 3507 кг. Предусмотрены варианты с колесной базой 3300, 3900, 4200 и 4700 мм. За ускорение отвечает 3,8 литровый двигатель FAW DE Euro 5 отдачей 160 л.с. и 500 Нм, агрегатированный с 6 ступенчатой коробкой передач Wangliyang. Для привода вспомогательного оборудования предусмотрен отбор мощности от маховика. 12 тонная модель получила аналогичный силовой агрегат в форсировке 180 л.с. и 650 Нм и варианты с колесной базой 3600, 3900, 4200 и 4700 мм. Снаряженная масса шасси варьируется от 3695 до 3795 кг. По трансмиссии, подвеске и тормозам 9 и 12 тонное исполнения унифицированы. Для обеих моделей предлагаются продвинутые системы безопасности — в частности, ASR и ESP, а также светодиодная оптика.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Audi и FAW запустили завод по производству электрокаров в Китае
В Китае начал работать совместный завод компаний Audi и FAW в городе Чанчунь. Предприятие, которое получило название Audi FAW NEV, сосредоточено на выпуске электромобилей
Китайская марка Jetta пополнилась флагманским седаном VA7
Компания Jetta, созданная концерном FAW и Volkswagen, выводит на рынок новый седан VA7, который займет место флагмана в модельном ряду бренда. Цены на седан стартуют от 118 777 юаней (примерно 1 660 000 миллиона рублей)
На российском рынке официально появится кроссовер FAW Bestune T90
Китайская компания FAW официально пополнит свой модельный ряд в России новым кроссовером Bestune T90. Автомобиль должен выйти на рынок в течение пары месяцев
Обновленный Volkswagen Magotan выходит на китайский рынок в этом месяце
В этом месяце совместное предприятие FAW Volkswagen в Китае запустит продажи обновленного бизнес седана Magotan. Автомобилю доработали дизайн, интерьер и расширили оснащение
Volkswagen Talagon получил обновление и подешевел
Совместное предприятие Volkswagen и FAW в Китае запускает продажи обновленного кроссовера Volkswagen Talagon. Главное изменение - это цена, которая снизилась до 261 900 юаней (примерно 3 250 000 рублей)
Когда появится новый FAW Bestune B70 в России?
Китайская компания FAW готовится обновить лифтбек Bestune B70 на российском рынке. Ожидается, что продажи автомобиля могут начаться уже этим летом
В Китае показали обновленный FAW B70
Китайская компания FAW готовится вывести на рынок обновленный лифтбэк B70. Полноценные продажи в Китае стартуют в следующем месяце. Напомним, что дорестайлинговый FAW B70 официально представлен на российском рынке.