"Привет «Оке» 2"

На рынке Белоруссии стартовали продажи китайского микрокара FAW Bestune Xiaoma, готового доминировать в нише доступных имиджевых ультракомпактов

Стильный электрический малыш уже появился в салонах официальных дилеров в Белоруссии. При внешних габаритах 3000х1510х1630 мм, межосевом расстоянии 1953 мм и трехдверном кузове это один из самых компактных автомобилей в сегменте. Снаряженная масса в зависимости от используемой батареи достигает 715–775 кг, грузоподъемность при четырех посадочных местах составляет 300 кг. При этом цены стартуют с 20 900 белорусских рублей (около 550 000 рублей). Практичная и яркая новинка позиционируется на родине бренда как главный конкурент бестселлера Wuling Hongguang Mini EV.

Яркий дизайн Bestune Xiaoma характеризуется коробчатыми формами со сглаженными кромками и симпатичными защитными накладками на кузов в стиле Citroen C3. 12 дюймовые колеса с большими «колпаками», крупные фары и многочисленные внешние атрибуты, выполненные в виде окружностей, задают ретронакал, отсылая к таким иконам стиля, как Fiat 500, MINI Cooper и Volkswagen Beetle, равно как и Smart Fortwo. А еще для этой модели предусмотрено сразу шесть небанальных цветов кузова и пять модных оттенков интерьера, рассчитанных прежде всего на женскую аудиторию.

В салоне, тоже соотнесенном по стилю с упомянутыми легендами, установлено двухспицевое рулевое колесо, лаконичная цифровая комбинация приборов, а также несколько тумблеров и кнопок, изготовленных в стиле геймпада. Между сиденьями смонтирована классическая «кочерга» стояночного тормоза. В то же время интерьер минималистичен. Здесь применены в основном демократичные материалы отделки. Однако дефицита оснащения не наблюдается. Предусмотрены электрические стеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, ABS, система помощи при старте в гору, подушка безопасности водителя, система крепления детских кресел Isofix и функция контроля давления в шинах. Багажное отделение увеличивается с 81 до 734 л, если спинки раздельных задних сидений опущены. Жаль лишь, что запасного колеса у Xiaoma, как и у большинства электрокаров, не предусмотрено.

Модель комплектуется электродвигателем производства Shuanglin в форсировке 27 либо 41 л.с., тяга передается на задние колеса через 1 ступенчатую трансмиссию. Запас хода составляет от 170 до 222 км по циклу CLTC в зависимости от характеристик литий-железо-фосфатной батареи. А именно, емкость АКБ для 27 сильной модификации составляет 13,9 кВт‚ч, для версии с 41 л.с. — 18,11 кВт‚ч. При этом за ночь можно восполнить заряд на 100% от обычной электросети, что добавляет новинке практичности. Максимальная скорость субкомпакта ограничена 100 км/ч.

В Белоруссии на FAW Bestune Xiaoma предоставляется официальная гарантия от производителя 2 года или 60?000 км пробега, преду­смотрено бесплатное сервисное сопровождение до пяти лет эксплуатации. Потенциальными покупателями дилеры марки видят не только физических лиц, но и службы доставки. В минувшем мае российская пресс-служба бренда Bestune подтвердила интерес к выводу на наш рынок электрифицированных автомобилей. А значит, существует вероятность появления этой модели и на нашем рынке.

