Автомобильный портал Motorpage
Привет «Оке» 2

На рынке Белоруссии стартовали продажи китайского микрокара FAW Bestune Xiaoma, готового доминировать в нише доступных имиджевых ультракомпактов

Стильный электрический малыш уже появился в салонах официальных дилеров в Белоруссии. При внешних габаритах 3000х1510х1630 мм, межосевом расстоянии 1953 мм и трехдверном кузове это один из самых компактных автомобилей в сегменте. Снаряженная масса в зависимости от используемой батареи достигает 715–775 кг, грузоподъемность при четырех посадочных местах составляет 300 кг. При этом цены стартуют с 20 900 белорусских рублей (около 550 000 рублей). Практичная и яркая новинка позиционируется на родине бренда как главный конкурент бестселлера Wuling Hongguang Mini EV. 

Яркий дизайн Bestune Xiaoma характеризуется коробчатыми формами со сглаженными кромками и симпатичными защитными накладками на кузов в стиле Citroen C3. 12 дюймовые колеса с большими «колпаками», крупные фары и многочисленные внешние атрибуты, выполненные в виде окружностей, задают ретронакал, отсылая к таким иконам стиля, как Fiat 500, MINI Cooper и Volkswagen Beetle, равно как и Smart Fortwo. А еще для этой модели предусмотрено сразу шесть небанальных цветов кузова и пять модных оттенков интерьера, рассчитанных прежде всего на женскую аудиторию.

В салоне, тоже соотнесенном по стилю с упомянутыми легендами, установлено двухспицевое рулевое колесо, лаконичная цифровая комбинация приборов, а также несколько тумблеров и кнопок, изготовленных в стиле геймпада. Между сиденьями смонтирована классическая «кочерга» стояночного тормоза. В то же время интерьер минималистичен. Здесь применены в основном демократичные материалы отделки. Однако дефицита оснащения не наблюдается. Предусмотрены электрические стеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, ABS, система помощи при старте в гору, подушка безопасности водителя, система крепления детских кресел Isofix и функция контроля давления в шинах. Багажное отделение увеличивается с 81 до 734 л, если спинки раздельных задних сидений опущены. Жаль лишь, что запасного колеса у Xiaoma, как и у большинства электрокаров, не предусмотрено.

Модель комплектуется электродвигателем производства Shuanglin в форсировке 27 либо 41 л.с., тяга передается на задние колеса через 1 ступенчатую трансмиссию. Запас хода составляет от 170 до 222 км по циклу CLTC в зависимости от характеристик литий-железо-фосфатной батареи. А именно, емкость АКБ для 27 сильной модификации составляет 13,9 кВт‚ч, для версии с 41 л.с. — 18,11 кВт‚ч. При этом за ночь можно восполнить заряд на 100% от обычной электросети, что добавляет новинке практичности. Максимальная скорость субкомпакта ограничена 100 км/ч.

В Белоруссии на FAW Bestune Xiaoma предоставляется официальная гарантия от производителя 2 года или 60?000 км пробега, преду­смотрено бесплатное сервисное сопровождение до пяти лет эксплуатации. Потенциальными покупателями дилеры марки видят не только физических лиц, но и службы доставки. В минувшем мае российская пресс-служба бренда Bestune подтвердила интерес к выводу на наш рынок электрифицированных автомобилей. А значит, существует вероятность появления этой модели и на нашем рынке.
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Привет «Оке» 2
27 августа 2025

"Привет «Оке» 2"
Индустриальная взаимопомощь
19 февраля 2025

"Индустриальная взаимопомощь"
Привет «Оке»
23 июля 2024

"Привет «Оке»"
27 марта 2014

"Ломка стереотипов: 5 самых качественных китайских автомобилей"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) форма натянутого лука
Тест драйв
05 мая 2025

FAW Bestune T90
"Форма натянутого лука"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2023) и снова про любовь
Тест драйв
26 августа 2024

FAW Bestune B70
"И снова про любовь"
FAW Bestun T77 - faw bestune t77 (2018) семьдесят семь удовольствий
Тест драйв
29 июля 2024

FAW Bestun T77
"Семьдесят семь удовольствий"
FAW Bestun X40 - faw bestun x40 2017 вид спереди
Тест драйв
11 октября 2019

FAW Bestun X40
"Почему китайский FAW Besturn X40 русскому друг, товарищ и брат"
FAW Bestun X80 - faw bestun x80 2018 выставка абстракционизма
Тест драйв
21 сентября 2018

FAW Bestun X80
"Выставка абстракционизма"

Интересные новости по теме

Новость про FAW Bestune B70 - FAW Bestune B70 (2024)

Когда появится новый FAW Bestune B70 в России?

Китайская компания FAW готовится обновить лифтбек Bestune B70 на российском рынке. Ожидается, что продажи автомобиля могут начаться уже этим летом 28 марта 2024 0
FAW Besturn B70

В Китае показали обновленный FAW B70

Китайская компания FAW готовится вывести на рынок обновленный лифтбэк B70. Полноценные продажи в Китае стартуют в следующем месяце. Напомним, что дорестайлинговый FAW B70 официально представлен на российском рынке. 27 ноября 2023 0
Новость про FAW - FAW Bestune T77

У FAW Bestune T77 в России появится флагманская версия

Компания FAW объявила российскую стоимость вседорожника Bestune T77 в новой комплектации Prestige Plus. Стоить такой кроссовер будет более 2.3 миллионов рублей 25 октября 2022 0
Завод «ЗАЗ» готовится к производству нового кроссовера под названием «Одесса»

Завод «ЗАЗ» готовится к производству нового кроссовера под названием «Одесса»

В украинских СМИ появилась информация о том, что завод ЗАЗ вскоре начнет выпускать некий кроссовер с гордым названием «Одесса», впрочем, уникального в нем ничего не будет- необычное имя возьмет на себя некий кроссовер из Китая 20 октября 2021 0
Новость про FAW - FAW Bestune T77

В Россию едет новый кроссовер FAW

Китайская компания FAW до конца нынешнего года привезет в Россию новый компактный кроссовер под названием Bestune T77 13 августа 2021 0
Новость про FAW - FAW Bestun B2-Concept 2020

Китайцы дали представление об автомобильной сексуальности

На автосалоне, проходящем в китайском Чанчуне, компания FAW представила Bestun B2-Concept. Цель прототипа — демонстрация новой дизайнерской концепции, которая ляжет в основу седанов марки следующего поколения 15 июля 2020 0
Новость про FAW - FAW Besturn B30

FAW планирует захватить Россию

Китайский автопроизводитель FAW планирует начать продажи в России двух новых моделей автомобилей 29 октября 2019 0
Новость про FAW - FAW Besturn X40 2019

FAW привезет в Россию компактный кроссовер

Китайский производитель решил заняться расширением модельного ряда и в следующем году российских покупателей ожидает появление нового компактного кроссовера FAW Besturn X40 26 декабря 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 0 1