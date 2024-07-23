Благодаря компании FAW на российском рынке вскоре должен появиться автомобиль особо малого класса, который в духе времени снабдят электроприводом

Поредевший сегмент автомобилей особо малого класса готовится пополнить в РФ микрокар Bestune Pony — первая модель материнской компании FAW, созданная в рамках энергетической трансформации бренда. В конце мая этот трехдверный хэтчбек начали выпускать на новом заводе FAW в городе Яньчэн, продажи новинки на домашнем рынке уже идут.

При внешних габаритах 3000х1510x1630 мм Pony чуть короче российской «Оки» и чуть длиннее Smart Fortwo. Колесная база — 1953 мм, дорожный просвет — 130 мм. В салоне удалось разместить четыре места. В перспективе компанию хэтчбекам Bestune Pony на конвейере составят машины с кузовом кабриолет.

В дизайнерском плане китайская новинка напоминает в большей степени Smart Fortwo, нежели автомобиль, выпускавшийся на АВТОВАЗе, ЗМА и СеАЗе с 1987 по 2008 год. Однако диаметр колес здесь 12 дюймов, как у «Оки» и некоторых мотоколясок советских времен. Там, где у машин с ДВС предусмотрена решетка радиатора, у Pony — глухая панель с логотипом, под которым спрятан разъем для подзарядки. Есть и любопытная дизайнерская «фишка» — фары и фонари имеют одинаковую форму.

В салоне царит дух ностальгии. Передняя панель оформлена в максимально лаконичном ключе, чем-то напоминая решения, реализованные в уазовских «Буханке» и «Хантере». Окно в современность — виртуальная приборка с крупными индикаторами скорости. По центру панели расположились поворотные тумблеры управления кондиционером. Для переднего пассажира организован компактный блок управления магнитолой с USB-разъемом и кнопками, напоминающими современную интерактивную игрушку.

За ускорение отвечает 27 сильный электромотор, питающийся от литий-железо-фосфатной тяговой батареи на 9 или 14 кВт•ч в зависимости от комплектации. Тяга передается на задние колеса через 1 ступенчатую трансмиссию. Заявленный запас хода — 122 и 170 км соответственно. По словам представителей FAW, электромобиль расходует 8,8 кВт•ч, отличаясь самым низким энергопотреблением на 100 км в своем классе. При этом «максималка» заявлена на уровне 100 км/ч.

В стандартной комплектации микрокар оснащен водительской подушкой безопасности, ABS, системой помощи при подъеме, функцией рекуперации энергии, электрическими стеклоподъемниками и креплениями для детских кресел Isofix. За доплату предлагают задние датчики парковки, камеру заднего вида, кондиционер, Bluetooth и другие опции.

Перед запуском в серийное производство модель прошла более 1 млн км в самых суровых условиях, в том числе в регионах с жарким и экстремально холодным климатом, сообщается на официальном сайте марки. В основе конструкции лежит высокопрочная сталь.

В Китае микрокар доступен в шести ярких цветах кузова на выбор, список вариантов персонализации включает более 100 позиций. Цены на китайском рынке начинаются с 28,9 тыс. юаней, то есть меньше 400 тыс. рублей.

И теперь самое главное: по словам главы марки Bestune в РФ Ма Гуйчао, материнская компания FAW имеет планы вывести Bestune Pony на российский рынок. Дата начала продаж пока не определена, как и название модели для рынка РФ.

