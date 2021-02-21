В этой рубрике мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. Сегодня рассматриваем пикапы
Вопреки своей универсальности, пикапы так и не смогли по настоящему реализовать себя в России. Причины на то имеются. Во-первых, это машины для работы, а много и продуктивно работать у нас, увы, не принято исторически. Во-вторых, пикап – типичный семейный автомобиль, но то и дело переезжать в новый дом, как это заведено у американцев, мы тоже не привыкли. Наконец, отнюдь не массово привлекает россиян и активный отдых, для которого пикапы – самое то. Но даже после всего этого в сегменте все еще есть из чего выбрать.
С некоторых пор среди пикапов на нашем рынке изрядным авторитетом пользуется Volkswagen Amarok, который по комфорту (и это не будет преувеличением) вполне сопоставим с кроссоверами. Хорош он и на трассе. Сегодня Amarok предлагают с дизельными моторами объемом 2,0 и 3,0 л в пяти вариантах мощности, наиболее лютой из которых остается 258-сильная версия 3.0 V6TDI с диапазонным автоматом. В плане мощности «немцу» среди нынешних конкурентов никто ничего противопоставить не может даже близко. Как и разогнаться до его максимальных 207 км/ч. Есть подозрение, что составить конкуренцию смог бы 200-сильный Toyota Hilux, однако его динамические характеристики производитель не раскрывает, справедливо полагая, что в этом классе машин они не столь важны.
На показатели динамики владельцы пикапов, как правило, не обращают внимания – они не числятся среди главных добродетелей компактных грузовиков. Указанный для топовой версии Amarok разгон 7,3 c до 100 км/ч достоин уважения: так не бегают даже иные заряженные хэтчбеки, а что уж говорить о грузовичках. Поэтому в данной номинации верх вновь за Volkswagen. Пусть и с ремаркой – кроме немцев, никто из производителей пикапов не сообщает о времени разгона до сотни. Конкуренцию фольксвагеновской модели еще в прошлом году составлял Mercedes-Benz X-Class. Премиальный пикап, покинувший рынок после прекращения производства из-за нерентабельности, тоже мог похвастать 3-литровой 258-сильной версией, способной на разгон до 100 км/ч за 7,5 с.
Формально верхнюю строчку нашего рейтинга в этой номинации неожиданно занял Toyota Hilux с ценой 2 610 000 рублей за базовую 150-сильную версию «Стандарт» с 2,4-литровым дизельным мотором и МКП-6. Японцы традиционно дают жару в прайс-листах, однако самым дорогим пикапом на рынке по факту мы все же назвали бы опять Amarok. За базового 2-литрового «немца» на 140 «лошадок» с МКП-6 нынче просят 2 527 300 рублей, что чуть меньше Hilux. Отличное предложение – за эти деньги вам достанется машина с понижающим рядом в раздатке, которого нет в версиях с автоматом. Но, если приложить фантазию, внимательно вчитаться в прайс и собрать из него побольше «допов», цена Amarok быстро выпрыгнет за 4 млн. Toyota, признаться, так «скакать» не умеет даже со своим 200-сильным мотором. Во всяком случае, пока…
Даже в столице его встретить нетрудно: UAZ Pickup – наиболее доступный из всех семи моделей, представленных сегодня на рынке. Только что сошедший с конвейера в Ульяновске пикап можно приобрести за 959 000 рублей. Много? Тогда берите машину начала 2020-го или вообще 2019 года выпуска, говорят, они еще есть на складах по 818 000 рублей. В любом случае это будет грузовичок на базе модели Patriot с 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ мощностью 149 л.с. и крутящим моментом 235 Нм. Да, трансмиссия сугубо механическая 5-ступенчатая. Зато автомобиль даже в топовой комплектации «Люкс Премиум» со всеми возможными опциями не встанет дороже 1,6 млн рублей. Версии с автоматом спрятаны в отдельном прайс-листе, в среднем в зависимости от комплектации они дороже машин на механике на 140–200 тыс.
Здесь тоже все понятно: за 11 месяцев 2020 года прелести UAZ Pickup соблазнили 2580 человек. Скажете не много? У других и того меньше. С 2384 клиентами закончил отчетный период Hilux, продажи L200 ниже еще на тысячу единиц, чуть более 800 машин реализовал Volkswagen, а Isuzu D-Max выбрали 458 россиян, хотя его обновленный 3-литровый дизель экономичен и требует замены масла лишь каждые 20 тыс. км. Аутсайдеры сегмента – Fiat Fullback и китайский Foton Tunland – в 2020 году вовсе покинули рынок. Им на замену вышли два «китайца»: Great Wall Wingle 7 и JAC T6. Оба сравнительно недорогие: первый со 142-сильным дизелем уже в недурной комплектации предлагают за 1 749 000 рублей, второй и того дешевле. Посмотрим, что из этого выйдет…
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