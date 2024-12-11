JAC планирует продавать в России доступную электрическую новинку E30X, которая обещает встряхнуть отечественный рынок «зеленых» машин
Пятидверный хэтчбек JAC E30X с габаритами 4025х1770х1560 мм имеет колесную базу 2620 мм и клиренс 175 мм. При этом внешне он немного напоминает автомобили британского бренда MINI. В экстерьере реализованы такие современные решения, как ручки, утопленные в панелях дверей, внешние зеркала на ножках, расширяющие поле обзора вперед, и фронтальная светотехника со 137 светодиодами в каждой из блок-фар. Также оптика JAC E30X умеет «подмигивать», когда водитель открывает или закрывает замки дверей и ставит машину на зарядку. 16 или 17 дюймовые колесные диски, как у многих электрокаров, продуманы в плане аэродинамики, а их дизайн вдохновлен цветущими лепестками и колесом обозрения. Объем багажника новинки составляет 300 л, разрезной диван складывается по частям, в подполье размещена «докатка».
Передача мощности реализуется на колеса передней оси через 1 ступенчатую трансмиссию. Электромотор развивает 136 л.с. и 210 Нм. Стандартная литий-железо-фосфатная АКБ имеет объем 41 кВт·ч — этого должно хватать на 405 км пути. Топовый вариант тяговой батареи рассчитан на 51,5 кВт·ч и обещает пробег уже 505 км. Важно, что оба варианта аккумуляторов оснащены системой управления тепловым режимом, что позволяет автомобилю стабильно функционировать даже при температуре до –30°C за бортом. Еще один козырь новинки — два зарядных порта: для медленной зарядки (Type 2) и для быстрой — GB/T. В будущем появится «европейский» коннектор CCS 2 Сombo. Предусмотрена также система рекуперации.
Пятиместный салон оформлен в ретро ключе и при этом изобилует современными решениями. Смартфон можно расположить на двух площадках, одна из которых — с беспроводной зарядкой. Рулевое колесо регулируется в двух плоскостях. Медиацентр с экраном на 15,6 дюйма поддерживает подключение гаджетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Предусмотрено два USB-разъема спереди и один — сзади.
JAC E30X хорошо оснащен. Уже в базовой комплектации есть бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система камер кругового обзора, светодиодная оптика, электростеклоподъемники с защитой от защемления, электрорегулировка, обогрев, вентиляция и память положения сиденья водителя, обивка сидений экокожей с перфорацией и тонировка стекол. В топовом исполнении — большая панорамная крыша и задняя полусфера стекол с затенением.
Список систем активной безопасности щедрый для этого сегмента. Предусмотрены адаптивный круиз, контроль слепых зон, предупреждение о выезде из полосы, функция экстренного торможения и ESC. Подушек безопасности — от шести до восьми в зависимости от исполнения. Есть и крепления для детских сидений Isofix и Top Tether. По методике испытаний C-NCAP безопасность электромобиля набрала максимальные пять звезд.
E30X уже продается в Белоруссии, и его сильные и слабые места основательно изучены. Китайская компания JAC объявила об исследовании российского рынка электромобилей с перспективой начать продажи E30X в РФ. Точные сроки их появления в России тем не менее пока не определены. Цена электрокара в Белоруссии стартует с 63,9 тыс. белорусских рублей (примерно 1,9 млн рублей).
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