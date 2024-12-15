Топтаться на месте — это не про JAC. Компания из города Хэфэй, выбрав надежные ориентиры, успешно движется вперед как в техническом направлении, так и в сфере взаимоотношений с клиентами. Имиджевый пикап Т9 — наглядный пример такого подхода
Начав с выпуска двигателей и деталей для других автомобильных заводов, за 60 лет компания JAC прошла путь до самостоятельного производителя полной гаммы автомобилей, включающей легковые модели и кроссоверы (в том числе электрические), внедорожники, грузовики разных классов, автобусы.
Сегодня одним из ключевых для JAC является сегмент пикапов. И на этом направлении прогресс очевиден. В 2024 году с конвейера сошел 300 тысячный пикап, а в РФ бренд занимает уверенное лидерство в сегменте с долей рынка более 23%.
Клиентам из России доступны три модели пикапов — Т8, Т8 PRO и флагманский Т9. «Девятка» доказывает свое лидерство не только внушительными габаритами (5330х1965х1880//база 3110 мм). Глядя на этот автомобиль, понимаешь, что JAC недаром первой из автомобильных компаний КНР открыла дизайн-центр в Италии, этой Мекке стиля. Т9 с его массивной решеткой радиатора, хищным прищуром полностью светодиодной оптики, широкими подножками, стальной дугой безопасности над грузовой платформой и мощным внедорожным обвесом смотрится настоящим доминатором. Брутальность не мешает ему быть модником. Броский дизайн 18 дюймовых колесных дисков, хромированные наружные ручки дверей и корпуса зеркал — это что-то уже из арсенала кроссоверов, а не работяги-грузовичка. А часто ли встречаются на пикапах рейлинги на крыше и люк с электроприводом?
Распахнув двери, видишь, что и в салоне Т9 держит заданную высокую планку. Мягкий пластик и экокожа с контрастной красной прострочкой — основные материалы отделки. Передние сиденья приятно мягкие и вместе с тем обладают выраженной боковой поддержкой, что пригодится и на извилистых трассах, и на бездорожье. Подобрать удобную посадку помогают электрорегулировки: у водительского кресла по шести направлениям, а у пассажирского — по четырем. И уж точно приятным сюрпризом окажется степень комфорта на заднем ряду сидений. Устроившиеся на них не почувствуют себя пассажирами второго класса. Простор в ногах, регулируемые дефлекторы воздуховодов, органайзеры из кармашков на спинках передних сидений, широкий откидной подлокотник с подстаканниками — уже нерядовой набор для пикапа. Здесь есть даже силовые порты USB-A и USB-C! А на центральной консоли обнаруживается ниша для беспроводной зарядки смартфонов. После этого уже не удивляешься быстродействию расположившегося на торпедо 10,4 дюймового тачскрина мультимедиа с продуманным меню и возможностью подключения гаджетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Но не меньшее число покупателей Т9 порадует тот факт, что для управления штатным климат-контролем не потребуется погружаться в электронные недра — удобные кнопки всегда под рукой.
В этой детали видно следование JAC принципу взаимодействия с покупателем. И это не слова. В компании уже взяли на заметку пожелание клиентов из России по поводу фаркопа. Впрочем, в отношении практичности Т9 и сейчас на высоте. Кабина и кузов изготовлены из оцинкованной стали, пол грузовой платформы солидной площади (1529х1590 мм) имеет защитное покрытие, а погрузку/разгрузку облегчают двухъярусные ступеньки на «корме» и снабженный электроприводом откидной борт.
Запросы покупателей пикапов учтены, разумеется, и при выборе для Т9 технической начинки первого порядка. От моделей такого класса требуется надежность и проходимость? Получите рамное шасси, заднюю рессорную подвеску, подключаемый полный привод с демультипликатором и выносливой механической блокировкой заднего межколесного дифференциала, а также клиренс в 210 мм. Российским покупателям придется по душе и сочетание тяговитого 2,0 литрового турбомотора мощностью 224 л.с., способного переварить 92 й бензин, с гидромеханической АКП8, имеющей большой запас по передаваемому моменту. Динамика не разочарует: 11,2 с для набора сотни с места и «максималка» в 150 км/ч.
Но JAC, держащий курс на движение вперед, проверенные временем решения дополнил и современными технологиями. Настройки силового агрегата и руля с электроусилителем регулируются, а справиться с крутыми подъемами/спусками помогают соответствующие ассистенты плюс автоматически включающаяся в таких ситуациях система кругового обзора. В результате получился автомобиль, полностью соответствующий слогану JAC — «Для любого момента вашей жизни». Собственно, сама модельная гамма компании в России выстроена по такому же принципу. В ней, помимо пикапов, есть компактные и среднеразмерные кроссоверы JS3 и JS6, а также стильный лифтбек J7 класса D.
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